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المودة والرحمة

11/8/2023 4:29:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).
سطورنا اليوم بعيدة كل البعد عن التفسير والشريعة لأننا لسنا من أهلها، ولكن كلمات مقالنا تسلط الضوء على المعاني، مع العلم بأنني قارئة للتفسير وشغوفة بكل ما يكتب عن السنة والشريعة.
في تلك الآونة، وأخص من وقت جائحة كورونا «الله لا يعيدها أيام» إلى يومنا هذا، أسمع الكثير عن الخلافات الزوجية التي في بعض الأوقات تصل إلى حالات طلاق مما جعلني أبحث وأطلع على نسبة الطلاق في الكويت وبعض الدول العربية والخليجية من خلال دراسات مثبتة ومؤكدة من قبل الوزارات الحكومية فوجدت أن نسبة الطلاق كبيرة جدا والأغرب من هذا أن أغلبية الحالات هي بين حديثي الزواج!
شد انتباهي النسبة والتواريخ فقمت بالبحث العميق في بعض السجلات والمستندات لبعض من وضعوا مشاكلهم فوجدت أن الطرفين يفقدان معنى «المودة والرحمة».
لن أخوض في قصص بحد ذاتها ولن أسلط الضوء على بعض التفصيلات لبعض الشخوص ولكن بالفعل بعدما قرأت وسمعت للعديد من الفيديوهات لبعضهم وجدت أن ما ينقصهم هو عنوان مقالنا «المودة والرحمة».
فالرحمة هي رقة القلب وعطفه على الآخر والإحسان له والمودة بأنك تظهر تلك المشاعر والسلوكيات للآخر قد يأتي الحب فيما بعد بينهما بعد غرسكم الطيب من الود في علاقتكم الزوجية، تلك بعض التعريفات البسيطة في عالم العلاقة الزوجية، عندما تبنى علاقتكما من أول يوم على تلك الكلمتين لا ثالث لهما «الرحمة والمودة» سوف تجد مع الأيام الحب أصبح يجمع علاقتكما الزوجية التي أصبحت مبنية على العطاء والطاعة والهدوء النفسي والتغافل عن بعض التفاصيل الصغيرة والثانوية والرضى على أساسيات المعيشة هنا تجد الحب وتكمل الحياة الزوجية إلى الأبد.
مسك الختام: (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)... صدق الله عظيم

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