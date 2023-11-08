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كاميرات المراقبة وانخفاض معدلات الجريمة

11/8/2023 4:29:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وزارة الداخلية والقيادات الأمنية يعملون ليل نهار لاستتباب الأمن والاستقرار وهو ما بدأت ثماره تظهر بانخفاض معدلات الجرائم العنيفة، ومعلوم فإن منع الجريمة أمر مستحيل لكونها مرتبطة بوجود الإنسان وإنما التخفيض من معدلاتها ممكن عبر ما يسمى بالأمن الوقائي، والمتابع لما نشر في مختلف وسائل الاعلام خلال الأشهر الأخيرة يدرك ان الجرائم لا تقارن بفترات سابقة، وهذا يحسب لمختلف الأجهزة الأمنية الميدانية ومتابعة النائب الأول الشيخ طلال الخالد لعمل تلك الأجهزة وباجتماعات دورية مع وكلاء وزارة الداخلية للوقوف على نتائج الحملات المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية وتوجيهاته بتكثيف الانتشار الأمني والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والراجلة للتعامل الفوري مع أي سلبيات.
كاميرات المراقبة تلعب دورا حاسما في تعزيز الأمن وأحدثت أثرا إيجابيا وفاعلا في الحد من وقوع الجرائم وكشف ملابساتها في حال وقوعها وكان لها دور مهم في إغلاق العديد والعديد من ملفات القضايا المعقدة والتي كان من الممكن أن تسجل ضد مجهول، ولها كذلك دور مهم في رصد وتوثيق مخالفات الاستهتار والرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر وقضايا تصادم وهروب، وحدت من قضايا مقلقة كالسطو أو السلب كانت تستهدف محلات صرافة ومحطات وقود ومركبات نقل أموال ونادرا ما نسمع عنها في الوقت الحالي.
الكاميرات التي تشرف عليها وزارة الداخلية تقدر بنحو 500 موزعة على طرق وجسور وإشارات ضوئية، وينوط بها متابعة حركة السير في الطرق الرئيسية والتقاطعات وتسجيل المخالفات غير المباشرة، ولارتباطها بغرفة التحكم في إدارة عمليات المرور يستفاد منها في برمجة وتخفيف الازدحام على التقاطعات، كما يمكن الاستفادة منها أكثر بزيادة الكوادر البشرية التي تعمل عليها خاصة في مخالفات الهاتف النقال وتعمد أعداد ليست قليلة من قائدي المركبات تجاوز طوابير في أحيان كثيرة تكون طويلة ومن ثم يتوقف في أقصى الحارة اليمنى وفي أوقات ذروة، متسببين في إعاقة أكثر لحركة السير.
أتفق مع دعوات عدد من الإخوة النواب لإجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب الكاميرات بحيث تتشعب لتغطي الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والمداخل والمخارج للمنطقة، وربطها بمخفر المنطقة التابع لها.
آخر الكلام
أبارك لرجالات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت على الفوز بجائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وهذا الانجاز نتاج جهد كبير وإحباط عمليات تقوم بها عصابات إجرامية منظمة في جرائم المخدرات، عساكم على القوة ومن نجاح إلى نجاح لأجل الكويت.

MENAFN08112023000130011022ID1107392618

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