المقاطعة.. واكتشاف الذات

(MENAFN
- Al-Anbaa) ما بين «قاطعوهم فلن نشرب دماء إخوتنا».. وبين مقولة «المقاطعة تضر شركات وعمالاً مصريين» يشهد المجتمع المصري جدلاً ساخناً، أظن أن الغلبة فيه ذهبت لأصحاب «قاطعوهم».
ففي استبيان لموقع صحفي محترم كانت النتيجة 84.1% مع المقاطعة و13.9% غير مؤيد، و1.91% محايدين.
والأمر لا يحتاج لاستبيان فمجرد المرور أمام المطاعم والمقاهي التي أعلنت تأييدها للكيان العبري في حربه البشعة على المدنيين العزل في غزة كافٍ لنلاحظ خلو المقاعد واختفاء الطوابير المعتادة.
ودون مواربة أو تفلسف أُعلن موقفي الشخصي المؤيد للمقاطعة للجهات التي سارعت إلى الإعلان عن دعمها الفوري والسريع والفج للكيان الصهيوني، ضاربة بكل مصالحها في العالمين العربي والإسلامي وحتى بعض الدول الغربية عرض الحائط، فهناك الكثير من المتعاطفين في الغرب - وبعض اليهود غير الصهاينة - تعاطفوا مع أهلنا في غزة وشاركوا في مقاطعة هذه الجهات التي أعلنت تأييداً صارخاً للكيان الصهيوني.
وفي هذا الصدد، هناك وجهة نظر تستحق المناقشة: لماذا لا يتم «استغلال» هذه التحركات المنظمة والمؤثرة لتحقيق هدف استراتيجي يحتاج له الاقتصاد المصري خلال السنوات الصعبة الحالية والمقبلة ألا وهو تشجيع المنتج المحلي والاستغناء - قدر الإمكان - عن المستورد؟
ولتحقيق هذا الهدف الذي سيعود بالخير على الشعب والحكومة معاً لا بد من الاهتمام بأمرين:
أولاً: البدء في «الاقتناع» بالاستغناء عن المنتج المستورد ومحاولة التعود على البديل المحلي الصنع، ولا أعتقد أن هذا الأمر مستحيل، وهناك تجارب لدول محترمة قامت بذلك ونجحت فيه، أذكر هنا زيارة قمت بها إلى سورية قبل 14 عاماً وكانت تحت الحصار الاقتصادي، لكن كل السلع والمنتجات الاستهلاكية الغربية من مياه غازية ومشروبات وشيكولاتة وغيرها متوافرة بأسماء مغايرة وأشكال مشابهة للأصل وطعم لا يختلف كثيراً عن المنتج الغربي.
ونفس الأمر عاصرت تطوره في تركيا، التي بدأت بصناعات تقلد فيها الغرب، حتى وصلت لمرحلة منافسة المنتج الغربي، وأسواقنا حالياً غارقة بمنتجات مصنوعة في تركيا.
ثانياً: على رجال الصناعة العمل جاهدين على تطوير وتحسين منتجاتهم والاستغناء شيئاً فشيئاً عن «الالتصاق» بالعلامات الدولية (فرانشايز)، وبذل الجهد في صنع علامة جودة مصرية تفرض نفسها على المستهلك في الداخل.. وللتصدير في الخارج ولا مانع من الاستعانة بخبرات المصريين الذين يعملون حالياً مع الشركات العالمية وتطبيق معايير جودتها «بصرامة».
أما الحكومة «الرشيدة» فعليها «ترشيد» الاستيراد، وتشجيع التصنيع المحلي وزيادة محفزاته حتى نحقق الهدف الاستراتيجي المنشود.
.. وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
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