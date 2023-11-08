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المقاطعة.. واكتشاف الذات

11/8/2023 4:29:04 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ما بين «قاطعوهم فلن نشرب دماء إخوتنا».. وبين مقولة «المقاطعة تضر شركات وعمالاً مصريين» يشهد المجتمع المصري جدلاً ساخناً، أظن أن الغلبة فيه ذهبت لأصحاب «قاطعوهم».
ففي استبيان لموقع صحفي محترم كانت النتيجة 84.1% مع المقاطعة و13.9% غير مؤيد، و1.91% محايدين.
والأمر لا يحتاج لاستبيان فمجرد المرور أمام المطاعم والمقاهي التي أعلنت تأييدها للكيان العبري في حربه البشعة على المدنيين العزل في غزة كافٍ لنلاحظ خلو المقاعد واختفاء الطوابير المعتادة.
ودون مواربة أو تفلسف أُعلن موقفي الشخصي المؤيد للمقاطعة للجهات التي سارعت إلى الإعلان عن دعمها الفوري والسريع والفج للكيان الصهيوني، ضاربة بكل مصالحها في العالمين العربي والإسلامي وحتى بعض الدول الغربية عرض الحائط، فهناك الكثير من المتعاطفين في الغرب - وبعض اليهود غير الصهاينة - تعاطفوا مع أهلنا في غزة وشاركوا في مقاطعة هذه الجهات التي أعلنت تأييداً صارخاً للكيان الصهيوني.
وفي هذا الصدد، هناك وجهة نظر تستحق المناقشة: لماذا لا يتم «استغلال» هذه التحركات المنظمة والمؤثرة لتحقيق هدف استراتيجي يحتاج له الاقتصاد المصري خلال السنوات الصعبة الحالية والمقبلة ألا وهو تشجيع المنتج المحلي والاستغناء - قدر الإمكان - عن المستورد؟
ولتحقيق هذا الهدف الذي سيعود بالخير على الشعب والحكومة معاً لا بد من الاهتمام بأمرين:
أولاً: البدء في «الاقتناع» بالاستغناء عن المنتج المستورد ومحاولة التعود على البديل المحلي الصنع، ولا أعتقد أن هذا الأمر مستحيل، وهناك تجارب لدول محترمة قامت بذلك ونجحت فيه، أذكر هنا زيارة قمت بها إلى سورية قبل 14 عاماً وكانت تحت الحصار الاقتصادي، لكن كل السلع والمنتجات الاستهلاكية الغربية من مياه غازية ومشروبات وشيكولاتة وغيرها متوافرة بأسماء مغايرة وأشكال مشابهة للأصل وطعم لا يختلف كثيراً عن المنتج الغربي.
ونفس الأمر عاصرت تطوره في تركيا، التي بدأت بصناعات تقلد فيها الغرب، حتى وصلت لمرحلة منافسة المنتج الغربي، وأسواقنا حالياً غارقة بمنتجات مصنوعة في تركيا.
ثانياً: على رجال الصناعة العمل جاهدين على تطوير وتحسين منتجاتهم والاستغناء شيئاً فشيئاً عن «الالتصاق» بالعلامات الدولية (فرانشايز)، وبذل الجهد في صنع علامة جودة مصرية تفرض نفسها على المستهلك في الداخل.. وللتصدير في الخارج ولا مانع من الاستعانة بخبرات المصريين الذين يعملون حالياً مع الشركات العالمية وتطبيق معايير جودتها «بصرامة».
أما الحكومة «الرشيدة» فعليها «ترشيد» الاستيراد، وتشجيع التصنيع المحلي وزيادة محفزاته حتى نحقق الهدف الاستراتيجي المنشود.
.. وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


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