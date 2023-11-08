1.9 مليار ريال قيمة الاكتتابات خلال الربع الثالث

(MENAFN
- Al Watan) واصلت المملكة العربية السعودية هيمنتها على نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط من خلال إدراج 5 من أصل 6 شركات مدرجة في الربع الثالث من عام 2023، وبقيمة إجمالية للاكتتابات تصل إلى 1.2 مليار ريال ما يعادل 330 مليون دولار تمثل ما نسبته 63% من قيمة الاكتتابات بالشرق الأوسط، التي بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 1.9 مليار ريال ما يعادل 523 مليون دولار أمريكي.
وبحسب تقرير حديث لشركة EY MENA IPO Eye حول سوق الاكتتابات بالشرق الأوسط فقد شهدت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6 عروض عامة أولية للاكتتابات خلال الربع الثالث من عام 2023. انخفاض الاكتتابات
وأشار التقرير إلى أن ما تم جمعه من الاكتتابات خلال الربع الثالث من العام الحالي يمثل انخفاضا بنسبة 14% في عدد الاكتتابات العامة الأولية وانخفاضًا بنسبة 66% في العائدات مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وكانت عوائد اليوم الأول إيجابية، حيث سجلت جميع الإدراجات الستة مكاسب.
مضيفا أنه في نهاية الربع الثالث من عام 2023، كان هناك ما مجموعه 29 اكتتابًا عامًا أوليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي عائدات قدره 21.9 مليار ريال ما يعادل 5.8 مليار دولار أمريكي، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 6% في الحجم وانخفاضًا بنسبة 61% في الأموال المجمعة على أساس سنوي حيث تمت جميع أنشطة الإدراج منذ بداية العام في دول مجلس التعاون الخليجي.
مضيفا أنه على الرغم من انخفاض مستويات عائدات الإدراجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن خطط الاكتتاب العام الأولي للربع الرابع من عام 2023 وحتى عام 2024 لا تزال واعدة، مدفوعة بشكل خاص بالاكتتابات في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت 27 شركة عن عزمها الإدراج في تداول. الاكتتابات في السعودية
كجزء من رؤية 2030، تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي من خلال تقليل تركيزها على الأنشطة المرتبطة بالنفط، حيث أسهمت 3 من الاكتتابات العامة الأولية في قطاع النقل بمبلغ 1.1 مليار ريال ما يعادل 302 مليون دولار أمريكي من إجمالي العائدات، وسجلت شركة المناولة للشحن أعلى مكاسب في اليوم الأول بنسبة 69%، وبدأ الربع الرابع من عام 2023 بثلاثة إدراجات سعودية في أكتوبر.
وحققت الاكتتابات المطروحة بالسوق السعودي خلال الربع الثالث عائدات كبيرة حيث حققت شركة لومي لتأجير السيارات، المدرجة في سوق تداول الرئيسي، أعلى عائدات بقيمة 1.1 مليار ريال ما يعادل 291 مليون دولار أمريكي، أما الاكتتابات الأربعة المتبقية التي جمعت إجمالي 147 مليون ريال ما يعادل 39 مليون دولار أمريكي فقد تمت في السوق الموازية ((نمو)) وشهد ((نمو)) أيضًا إدراجين مباشرين إضافة إلى ذلك، انتقلت شركة سمو العقارية، التي تم إدراجها في نمو في الربع الأول من عام 2020، إلى سوق تداول الرئيسي في سبتمبر 2023. سوق الاكتتابات بالشرق الأوسط خلال الربع الثالث 2023:
5 من 6 اكتتابات عامة بالشرق الأوسط بالمملكة
6 الاكتتابات خلال الربع الثالث كانت بدول مجلس التعاون الخليجي
1.2 مليار ريال قيمة الاكتتابات بالمملكة خلال الربع الثالث
63 % من قيمة الاكتتابات بالشرق الأوسط
1.9 مليار ريال قيمة الاكتتابات بالشرق الأوسط خلال الربع الثالث
14 % انخفاض بالاكتتابات خلال الربع الثالث
66 % انخفاضا في العائدات خلال الربع الثالث
29 اكتتابًا عامًا أوليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية 2023
21.9 مليار ريال إجمالي عائدات الاكتتابات
6 % انخفاض سنوي في الحجم
61 % انخفاض سنوي في الأموال المجمعة
27 شركة ينتظر أن تطرح للاكتتاب في السعودية
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