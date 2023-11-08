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100 مليون ريال حد أعلى لأموال المساهمات العقارية

11/8/2023 4:23:09 AM
(MENAFN- Al Watan) حددت هيئة السوق المالية قيمة الأموال المجمعة من طرح شهادات المساهمات العقارية بـ 100 مليون ريال سعودي، كما حددت حد الاستثمار المطروح على عملاء التجزئة بـ 100 ألف ريال، ويقتصر الطرح على 100 عميل من عملاء فئة التجزئة.
وأشارت الهيئة ضمن تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية بأنه لا يجوز لأيّ شخصٍ طرْح شهادات مساهمة عقارية أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها في المملكة إلا بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب، وأن يكون طرح شهادات المساهمة العقارية إما طرحاً خاصاً أو طرحاً عاماً، ويكون الطرح طرحاً خاصاً إذا طُرحت شهادات المساهمة العقارية على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين.
طرح المساهمات الخاصة
وأوضحت الهيئة أنه ينبغي على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب كتابي إلى الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، كما أن للهيئة بعد تقديم مستند الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية إذا رأت أنّ الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام، أو لوائحه التنفيذية، فإنه يجوز لها أن تعمل على إجراء أيّ استقصاء تراه مناسباً، بما في ذلك طلب حضور مقدّم الطلب أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة، وشرح أيّ مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب، وإذا قررت الهيئة بعد اتخاذها الإجراءات أن الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز للهيئة بعد إعطاء مؤسسة السوق المالية فرصة كافية لتقديم وجهة نظرها إصدار ((تبليغ)) لمؤسسة السوق المالية بعدم جواز القيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، أو نشر ((إخطار)) يحظر الطرح الخاص، وإشعار الهيئة العامة للعقار بذلك.
طرح المساهمات العامة
وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب كتابي إلى الهيئة للحصول على موافقتها على الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية، حيث تراجع الهيئة الطلب خلال 45 يوماً من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، وإذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها أن تجري أيّ استقصاءات تراها مناسبة، وأن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضرورياً وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق، وإذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات أن الطرح محلّ الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر ((تبليغاً)) للمُصدر بعدم اعتماد طلبه، أو أن تنشر ((إخطاراً)) يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية التي يشملها الطلب، وإشعار الهيئة العامة للعقار بذلك.
متطلبات طرح شهادات المساهمات العقارية وجمع الأموال لها:
- أن يتم الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب.
- أن يكون طرح شهادات المساهمة العقارية إما طرحاً خاصاً أو طرحاً عاماً
- إذا كان الطرح على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة فيكون قتصراً على 100 مطروح عليه أو أقل
- الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يتجاوز 100 ألف ريال.
- لا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة من طرح شهادات المساهمة العقارية 100 مليون ريال.

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