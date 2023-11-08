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تحذير من وباء خطير - جريدة الوطن السعودية

11/8/2023 4:22:32 AM
(MENAFN- Al Watan) نبه الخبراء في الآونة الأخيرة من خطورة انتشار وباء جديد أكثر فتكا من الأوبئة والأمراض الأخرى التي عرفتها البشرية.
وأشار الخبراء من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أن الوباء الجديد يضم عائلة من الفيروسات، يبلغ عددها نحو 75 فيروسا، بما في ذلك فيروس النكاف والحصبة والتهابات الجهاز التنفسي، حيث يمكن لأحد الفيروسات أن يصيب الخلايا المسؤولة عن تنظيم ما يدخل أو يخرج من الخلايا التي تبطن الجهاز العصبي المركزي والأعضاء الحيوية.
وبحسب الخبراء، فإن معدل الوفيات لهذا المتغير يصل إلى نحو 75 % مقارنة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد العلماء بأن عائلة الفيروسات الجديدة ((Paramyxovirus)) تتغير بسرعة على عكس الإنفلونزا وكورونا، ولا تتحور في أثناء انتشارها، لكنها أصبحت قادرة على الانتقال بين البشر.
في هذا الصدد، قال الأستاذ المساعد في جامعة تورنتو، مايكل نوريس، إن ظهور ((Paramyxovirus)) كان معديا مثل الحصبة ومميتا مثل ((Nipah))، حيث تم التعرف على أول طفيلي مكتشف في هذه العائلة، ويسمى ((Rinderpest)) (طاعون الماشية)، في 1902.

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