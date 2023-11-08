Andersen Global تنطلق لأول مرة في نيبال بانضمام شركتين متعاونتين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تواصل Andersen Global بناء منصتها في آسيا، وذلك من خلال اتفاقيات تعاون مع شركتين مقرهما في دولة نيبال، وهما شركة الضرائب Four Symmetrons Business Consulting Pvt. Ltd. (باختصار FSBC) والمؤسسة القانونية Gandhi & Associates. وستعمل الشركتان معًا باستمرار لتقديم حلول متكاملة للزبائن في نيبال والمنطقة ككل.

FSBC هي شركة ضرائب تقدم خدمات متكاملة، يديرها الشريك الإداري Damodar Paudel، وتعمل خارج كاتماندو. ويقدم فريق الشركة مجموعة من الخدمات، تشمل: الضرائب، والامتثال التنظيمي، وعمليات الدمج والاستحواذ، ودراسة الجدوى، وتحليل سير الأعمال، وتحليل البيانات وإدارتها، والبحث، وتمويل الشركات.

وقال السيد Damodar: "تتعهد شركتنا بتقديم حلول متكاملة ومخصصة للزبائن". وأضاف: "إن التعاون مع Andersen Global سيجلب موارد دولية هامة ويعزز رؤيتنا في أن نصبح مؤسسة مرجعية في نيبال".

وفيما يتعلق بـ Gandhi & Associates، فقد تأسست عام 1987 على يد الشريك الإداري والبروفيسور الدكتور Gandhi Pandit، وهي مؤسسة قانونية تجارية رائدة، تقدم خدمات للزبائن المحليين والدوليين. وتشمل الخدمات القانونية للشركة: تأسيس الشركات، وخدمات الأمانة والامتثال، والاستثمار الأجنبي، وعمليات الدمج والاستحواذ، والعناية اللازمة، وتمويل المشاريع، والأسواق الرأسمالية، والتقاضي والنزاعات، والعقود، والضرائب، والملكية الفكرية، والعمل والتوظيف عبر نطاق واسع من الصناعات، وخاصة في مجالات الطاقة والتعدين والضيافة.

وقال الدكتورGandhi : "نحن نكرس جهودنا لخدمة الزبائن على أعلى مستوى". وأضاف: "تعتبر نيبال سوقًا متنامية، وبالتعاون مع Andersen Global، سنقتني الموارد اللازمة لتقديم حلول بأعلى مستويات الجودة للزبائن، ليس فقط في نيبال، بل في أي مكان في العالم".

ومن جهته، أضاف Mark Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Andersen Global، قائلاً: "تتوافق FSBC وGandhi & Associates مع قيم مؤسستنا ورؤيتها لتقديم خدمة سلسة هي الأفضل في فئتها. فنيبال تقدم فرصًا سوقية فريدة، وهذه الإضافات الجديدة ستوفر خبرة متميزة في الأسواق الناشئة، وتضمن استمرارنا في تلبية الاحتياجات المتزايدة لزبائننا في المنطقة".

Andersen Global عبارة عن رابطة دولية، تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًّا، وتتألف من متخصصين في مجال الضرائب والقانون حول العالم. تأسست Andersen Global عام 2013، من قِبل الشركة العضو الأمريكية Andersen Tax LLC، وتضم الآن أكثر من 14.000 متخصص في جميع أنحاء العالم، وتوجد في أكثر من 400 موقع من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.