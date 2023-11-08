Andersen Global تنطلق لأول مرة في نيبال بانضمام شركتين متعاونتين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تواصل Andersen Global بناء منصتها في آسيا، وذلك من خلال اتفاقيات تعاون مع شركتين مقرهما في دولة نيبال، وهما شركة الضرائب Four Symmetrons Business Consulting Pvt. Ltd. (باختصار FSBC) والمؤسسة القانونية Gandhi & Associates. وستعمل الشركتان معًا باستمرار لتقديم حلول متكاملة للزبائن في نيبال والمنطقة ككل.
FSBC هي شركة ضرائب تقدم خدمات متكاملة، يديرها الشريك الإداري Damodar Paudel، وتعمل خارج كاتماندو. ويقدم فريق الشركة مجموعة من الخدمات، تشمل: الضرائب، والامتثال التنظيمي، وعمليات الدمج والاستحواذ، ودراسة الجدوى، وتحليل سير الأعمال، وتحليل البيانات وإدارتها، والبحث، وتمويل الشركات.
وقال السيد Damodar: "تتعهد شركتنا بتقديم حلول متكاملة ومخصصة للزبائن". وأضاف: "إن التعاون مع Andersen Global سيجلب موارد دولية هامة ويعزز رؤيتنا في أن نصبح مؤسسة مرجعية في نيبال".
وفيما يتعلق بـ Gandhi & Associates، فقد تأسست عام 1987 على يد الشريك الإداري والبروفيسور الدكتور Gandhi Pandit، وهي مؤسسة قانونية تجارية رائدة، تقدم خدمات للزبائن المحليين والدوليين. وتشمل الخدمات القانونية للشركة: تأسيس الشركات، وخدمات الأمانة والامتثال، والاستثمار الأجنبي، وعمليات الدمج والاستحواذ، والعناية اللازمة، وتمويل المشاريع، والأسواق الرأسمالية، والتقاضي والنزاعات، والعقود، والضرائب، والملكية الفكرية، والعمل والتوظيف عبر نطاق واسع من الصناعات، وخاصة في مجالات الطاقة والتعدين والضيافة.
وقال الدكتورGandhi : "نحن نكرس جهودنا لخدمة الزبائن على أعلى مستوى". وأضاف: "تعتبر نيبال سوقًا متنامية، وبالتعاون مع Andersen Global، سنقتني الموارد اللازمة لتقديم حلول بأعلى مستويات الجودة للزبائن، ليس فقط في نيبال، بل في أي مكان في العالم".
ومن جهته، أضاف Mark Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Andersen Global، قائلاً: "تتوافق FSBC وGandhi & Associates مع قيم مؤسستنا ورؤيتها لتقديم خدمة سلسة هي الأفضل في فئتها. فنيبال تقدم فرصًا سوقية فريدة، وهذه الإضافات الجديدة ستوفر خبرة متميزة في الأسواق الناشئة، وتضمن استمرارنا في تلبية الاحتياجات المتزايدة لزبائننا في المنطقة".
Andersen Global عبارة عن رابطة دولية، تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًّا، وتتألف من متخصصين في مجال الضرائب والقانون حول العالم. تأسست Andersen Global عام 2013، من قِبل الشركة العضو الأمريكية Andersen Tax LLC، وتضم الآن أكثر من 14.000 متخصص في جميع أنحاء العالم، وتوجد في أكثر من 400 موقع من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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