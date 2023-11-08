شراكة Brightcove مع Socialive من أجل تحسين عروض إدارة البث المباشر للاتصالات الداخلية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Brightcove (المعروفة في ناسداك بالاختصار BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا البث الأكثر جدارة بالثقة على مستوى العالم، عن شراكة موسعة مع Socialive ، وهي منصة رائدة في إنشاء محتوى الفيديو مصممة خصوصًا للمؤسسات، من أجل تزويد العملاء بإمكانات إضافية لإنتاج الفيديو عن بُعد. لقد أثمرت إضافة ميزات Socialive إلى حل البث المباشر الشامل والجدير بالثقة من Brightcove عن تعزيز إمكاناته، وهو ما منح العملاء تحكمًا أكبر في إنشاء محتوى الفيديو الداخلي المباشر حسب الطلب وإدارته وتوزيعه.
صرح "مارتي روبيرتس"، نائب الرئيس الأول لإستراتيجية المنتجات والتسويق لدى Brightcove قائلاً "لقد تسببت القوى العاملة العالمية والمختلطة الموزعة في إبراز حاجة الشركات إلى إيجاد طرق جذابة لبناء الثقافة، وتبادل المعلومات، وجمع الموظفين معًا. وقد ثبت أنَّ البث المباشر أحد أكثر الطرق فعالية لتلبية هذه الحاجة". "جدير بالذكر أن دمج تقنية البث المباشر من Brightcove مع Socialive يساعد عملاءنا على الارتقاء بمستوى اتصالاتهم الداخلية بفضل استخدام أدوات إنتاج أكثر فعالية لإدارة جميع جوانب البث المباشر بصورة أفضل، مثل غرفة التحكم، ومقدمي العروض المتعددين، والعناصر التفاعلية. ومن خلال الأدوات الإضافية، يستطيع عملاؤنا الاعتماد على Brightcove كمنصة مستهدفة بين طرفين لإنتاج أعمال بث مباشر لموظفيهم تضاهي بجودتها الاستوديوهات الاحترافية وإدارتها وتوزيعها".
يصنِّف الموظفون الفيديو بوصفه أكثر أشكال التواصل جاذبية، ويتعين على الشركات الاستفادة منه للارتقاء بمستوى اتصالاتهم الداخلية. وفقًا لدراسة أجرتها كل من Brightcove وAscend2، أفاد 81% من الموظفين في جميع أنحاء العالم ممَّن يشغلون مناصبَ غير تنفيذية أنهم يشعرون بالاتصال بصورة أكبر مع الإدارة عند تلقي اتصالات الفيديو منهم. وذكر 80% آخرون أنهم يفضلون إعلانات الفيديو من مديريهم التنفيذين. يكمن التحدي في أن أقل من ثلث المؤسسات (31%) تستخدم الفيديو بانتظام للتواصل مع الإدارة. وقد وجدت Forrester Research أيضًا أن الموظفين أكثر احتمالية لمشاهدة مقاطع فيديو بنسبة 75% مقارنة بقراءة مستند أو بريد إلكتروني أو مقالة عبر الإنترنت.
صرح "ديفيد موريكا"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Socialive قائلاً "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع Brightcove في مجال البث المباشر". "فبإمكاننا معًا أن نقدم حلاً لا مثيل له يجعل من السهل للغاية على الشركات إنشاء وتوزيع مقاطع فيديو مباشرة عالية الجودة وقابلة للتطوير عن بُعد في العالم الرقمي اليوم".
تهدف شراكة Brightcove الموسعة مع Socialive إلى ترسيخ مكانتها بوصفها شركة رائدة في مجال الاتصالات المؤسسية من خلال إدارة محتوى البث المباشر حسب الطلب. فمن خلال هذه الشراكة، يستطيع العملاء:
إنتاج محتوى فيديو مباشر ديناميكي عالي الجودة بسهولة من خلال استوديو Socialive، حيث يمكنهم الجمع بين عدة مقدمين في التنسيقات وإضافة الرسومات والمؤثرات الصوتية ومقاطع الفيديو المسجلة سلفًا. الوصول إلى خاصية Virtual Green Room من Socialive التي تعمل على تبسيط إدارة مواهب الضيوف في أثناء الأحداث الافتراضية المباشرة من أي جهاز. بث الفيديو المباشر والمحتوى حسب الطلب وإدارته عالميًا على نطاق واسع عبر تنسيقات وأجهزة مختلفة، والاستفادة من تحليلات ورؤى Brightcove لقياس التأثير الذي يُحدثه محتوى الفيديو. دمج حل إنشاء مقاطع الفيديو بين طرفين وتوزيعها وإدارتها ، الذي يجمع بسهولة بين إمكانات Socialive وBrightcove بقدر هائل من إمكانية التوسع والأمان والموثوقية والدعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع؛ وهو ما يلبي متطلبات كبرى المؤسسات في العالم.
للاطلاع على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني Brightcove.
نبذة عن Socialive
منصة Socialive لإنشاء الفيديو بين طرفين هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة والتي يستخدمها أي شخص لتسجيل فيديو احترافي وتحريره ونشره وبثه بثًا مباشرًا. توفر المنصة تجربة سهلة للجميع، حيث تحوِّل الأشخاص الذين لم يحصلوا على تدريب رسمي عن إنشاء الفيديو إلى منشئي محتوى محترفين وتساعد خبراء الفيديو في الوقت نفسه على الحد من زمن الإنتاج وتكاليفه. إضافة إلى ذلك، تفتح المنصة الباب أمام إمكانات لا حدود لها للتواصل الداخلي والخارجي من خلال إتاحة إمكانية إنشاء الفيديو للجميع.
نبذة عن Brightcove
توفر Brightcove حلول تقنية البث الأكثر جدارة بالثقة والأكثر قابلية للتوسع والأكثر أمانًا على مستوى العالم لبناء اتصال أكبر بين الشركات وجمهورها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة التي يستخدمونها لمعالجة المحتوى. في أكثر من 60 دولة، تتيح منصة الفيديو الذكية من Brightcove للشركات إمكانية البيع للعملاء بصورة أكثر فعالية، وتتيح للرواد في مجال الإعلام إمكانية بث المحتوى وتحقيق دخل منه بصورة أكثر موثوقية، كما تتيح لكل مؤسسة إمكانية التواصل مع أعضاء الفريق لديها بصورة أكثر فعالية. بفضل جائزتَي Emmy® للتكنولوجيا والهندسة الخاصة بالابتكار وجاهزية التشغيل التي تقود الصناعة باستمرار، وقابلية التوسع التي لا مثيل لها، فإننا نتجاوز باستمرار حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو. تابعنا على LinkedIn وX (المعروف سابقًا باسم Twitter) وFacebook وInstagram وYouTube. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني Brightcove.
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