شراكة Brightcove مع Socialive من أجل تحسين عروض إدارة البث المباشر للاتصالات الداخلية

MENAFN - AETOSWire) (‏BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Brightcove (المعروفة في ناسداك بالاختصار BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا البث الأكثر جدارة بالثقة على مستوى العالم، عن شراكة موسعة مع Socialive ، وهي منصة رائدة في إنشاء محتوى الفيديو مصممة خصوصًا للمؤسسات، من أجل تزويد العملاء بإمكانات إضافية لإنتاج الفيديو عن بُعد. لقد أثمرت إضافة ميزات Socialive إلى حل البث المباشر الشامل والجدير بالثقة من Brightcove عن تعزيز إمكاناته، وهو ما منح العملاء تحكمًا أكبر في إنشاء محتوى الفيديو الداخلي المباشر حسب الطلب وإدارته وتوزيعه.

صرح "مارتي روبيرتس"، نائب الرئيس الأول لإستراتيجية المنتجات والتسويق لدى Brightcove قائلاً "لقد تسببت القوى العاملة العالمية والمختلطة الموزعة في إبراز حاجة الشركات إلى إيجاد طرق جذابة لبناء الثقافة، وتبادل المعلومات، وجمع الموظفين معًا. وقد ثبت أنَّ البث المباشر أحد أكثر الطرق فعالية لتلبية هذه الحاجة". "جدير بالذكر أن دمج تقنية البث المباشر من Brightcove مع Socialive يساعد عملاءنا على الارتقاء بمستوى اتصالاتهم الداخلية بفضل استخدام أدوات إنتاج أكثر فعالية لإدارة جميع جوانب البث المباشر بصورة أفضل، مثل غرفة التحكم، ومقدمي العروض المتعددين، والعناصر التفاعلية. ومن خلال الأدوات الإضافية، يستطيع عملاؤنا الاعتماد على Brightcove كمنصة مستهدفة بين طرفين لإنتاج أعمال بث مباشر لموظفيهم تضاهي بجودتها الاستوديوهات الاحترافية وإدارتها وتوزيعها".

يصنِّف الموظفون الفيديو بوصفه أكثر أشكال التواصل جاذبية، ويتعين على الشركات الاستفادة منه للارتقاء بمستوى اتصالاتهم الداخلية. وفقًا لدراسة أجرتها كل من Brightcove وAscend2، أفاد 81% من الموظفين في جميع أنحاء العالم ممَّن يشغلون مناصبَ غير تنفيذية أنهم يشعرون بالاتصال بصورة أكبر مع الإدارة عند تلقي اتصالات الفيديو منهم. وذكر 80% آخرون أنهم يفضلون إعلانات الفيديو من مديريهم التنفيذين. يكمن التحدي في أن أقل من ثلث المؤسسات (31%) تستخدم الفيديو بانتظام للتواصل مع الإدارة. وقد وجدت Forrester Research أيضًا أن الموظفين أكثر احتمالية لمشاهدة مقاطع فيديو بنسبة 75% مقارنة بقراءة مستند أو بريد إلكتروني أو مقالة عبر الإنترنت.

صرح "ديفيد موريكا"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Socialive قائلاً "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع Brightcove في مجال البث المباشر". "فبإمكاننا معًا أن نقدم حلاً لا مثيل له يجعل من السهل للغاية على الشركات إنشاء وتوزيع مقاطع فيديو مباشرة عالية الجودة وقابلة للتطوير عن بُعد في العالم الرقمي اليوم".

تهدف شراكة Brightcove الموسعة مع Socialive إلى ترسيخ مكانتها بوصفها شركة رائدة في مجال الاتصالات المؤسسية من خلال إدارة محتوى البث المباشر حسب الطلب. فمن خلال هذه الشراكة، يستطيع العملاء:



إنتاج محتوى فيديو مباشر ديناميكي عالي الجودة بسهولة من خلال استوديو Socialive، حيث يمكنهم الجمع بين عدة مقدمين في التنسيقات وإضافة الرسومات والمؤثرات الصوتية ومقاطع الفيديو المسجلة سلفًا.

الوصول إلى خاصية Virtual Green Room من Socialive التي تعمل على تبسيط إدارة مواهب الضيوف في أثناء الأحداث الافتراضية المباشرة من أي جهاز.

بث الفيديو المباشر والمحتوى حسب الطلب وإدارته عالميًا على نطاق واسع عبر تنسيقات وأجهزة مختلفة، والاستفادة من تحليلات ورؤى Brightcove لقياس التأثير الذي يُحدثه محتوى الفيديو. دمج حل إنشاء مقاطع الفيديو بين طرفين وتوزيعها وإدارتها ، الذي يجمع بسهولة بين إمكانات Socialive وBrightcove بقدر هائل من إمكانية التوسع والأمان والموثوقية والدعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع؛ وهو ما يلبي متطلبات كبرى المؤسسات في العالم.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني Brightcove.

نبذة عن Socialive

منصة Socialive لإنشاء الفيديو بين طرفين هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة والتي يستخدمها أي شخص لتسجيل فيديو احترافي وتحريره ونشره وبثه بثًا مباشرًا. توفر المنصة تجربة سهلة للجميع، حيث تحوِّل الأشخاص الذين لم يحصلوا على تدريب رسمي عن إنشاء الفيديو إلى منشئي محتوى محترفين وتساعد خبراء الفيديو في الوقت نفسه على الحد من زمن الإنتاج وتكاليفه. إضافة إلى ذلك، تفتح المنصة الباب أمام إمكانات لا حدود لها للتواصل الداخلي والخارجي من خلال إتاحة إمكانية إنشاء الفيديو للجميع.

نبذة عن Brightcove

توفر Brightcove حلول تقنية البث الأكثر جدارة بالثقة والأكثر قابلية للتوسع والأكثر أمانًا على مستوى العالم لبناء اتصال أكبر بين الشركات وجمهورها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة التي يستخدمونها لمعالجة المحتوى. في أكثر من 60 دولة، تتيح منصة الفيديو الذكية من Brightcove للشركات إمكانية البيع للعملاء بصورة أكثر فعالية، وتتيح للرواد في مجال الإعلام إمكانية بث المحتوى وتحقيق دخل منه بصورة أكثر موثوقية، كما تتيح لكل مؤسسة إمكانية التواصل مع أعضاء الفريق لديها بصورة أكثر فعالية. بفضل جائزتَي Emmy®‎ للتكنولوجيا والهندسة الخاصة بالابتكار وجاهزية التشغيل التي تقود الصناعة باستمرار، وقابلية التوسع التي لا مثيل لها، فإننا نتجاوز باستمرار حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو. تابعنا على LinkedIn وX (المعروف سابقًا باسم Twitter) وFacebook وInstagram وYouTube. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني Brightcove.

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