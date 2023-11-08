حل NETSCOUT المبتكر يحمي العملاء من الهجمات الإلكترونية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة .NETSCOUT SYSTEMS, INC (المسجلة في بورصة NASDAQ تحت اسم: NTCT)، وهي المزود الرائد لإدارة الأداء والأمن السيبراني وحلول الحماية من هجمات DDoS، أطلقت اليوم حماية DDoS التكيفية للدفاع بواسطة Arbor Edge Defense‏ (AED) لحماية مزودي خدمات الإنترنت والشركات من هجمات التعذيب المائي لنظام أسماء النطاقات (DNS). وفقًا لتقرير NETSCOUT DDoS لاستخبارات التهديدات ، زادت هجمات التعذيب المائي لنظام أسماء النطاقات (DNS) بنسبة 353% في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مما أدى إلى استنزاف موارد خادم DNS الموثوق بها وإسقاط خدمات DNS الهامة.

قال John Grady، المدير في Enterprise Strategy Group: "كانت هجمات DDoS المرتبطة بهجمات التعذيب المائي لنظام أسماء النطاقات (DNS) موجودة منذ عام 1997، ومع ذلك لا تزال العديد من المنظمات تكافح من أجل تحديدها والتخفيف من حدتها بكفاءة". "ترسل هذه الهجمات طلبات غير صالحة إلى خادم DNS المعتمد لإبطائها ومنع الطلبات المشروعة من الحصول على رد. لا يمكن لفرق الأمن حظر حركة المرور هذه على نطاق واسع دون التأثير على الطلبات الصالحة بسبب انتشار نظام أسماء النطاقات (DNS) ويمكنها بسهولة تشخيص الهجوم على أنه مشكلة في الأداء. تقوم حماية DDoS التكيفية من NETSCOUT بواسطة AED بالتعلم التلقائي والتكيف مع التغييرات في تكوين خادم DNS، مما يمكّن AED من تحديد هذه الهجمات والتخفيف من حدتها ".

يعد التعذيب المائي لنظام أسماء النطاقات (DNS) إحدى تقنيات الهجوم العديدة التي يمكن للخصوم اعتمادها لإسقاط البنية التحتية لنظام أسماء النطاقات (DNS). تحمي حماية DDoS التكيفية من NETSCOUT بواسطة AED من العديد من تقنيات هجوم DDoS على نطاق واسع من خلال:



التعلم التلقائي لأسماء المضيفين المشروعة لكل مجال من خلال التحليل المستمر لاستعلام DNS وحزم الاستجابة

التكيف مع تغييرات تكوين خادم DNS لمنع حظر النطاقات المشروعة والتغييرات في تقنيات الهجوم حجب مصادر IP للتعذيب المائي لنظام أسماء النطاقات (DNS) بذكاء على أساس الاستعلام حسب الاستفسار

توفر حماية DDoS التكيفية لفرق SOC حلاً لمعالجة الحزم قابلًا للتطوير ودائمًا وعديم الحالة يستخدم رؤية لا مثيل لها في أكثر من 50% من إجمالي حركة المرور على الإنترنت، واستخبارات تهديد هجمات DDoS العالمية في الوقت الفعلي، وعقودًا من الخبرة في التخفيف من DDoS لاكتشاف هجمات DDoS الديناميكية والتكيف معها وتخفيفها تلقائيًا.

قال Scott Iekel-Johnson، نائب الرئيس المساعد، المختص في DDoS وThreat Intelligence في NETSCOUT: "توفر حماية DDoS التكيفية بواسطة AED للعملاء بنية دفاعية فريدة متعددة الطبقات لـ DDoS". "يمكنها تعلم وتصفية ملايين أسماء المضيفين المشروعة وآلاف النطاقات المدعومة بتغذية ATLAS® الاستخباراتية لإحباط هجمات العصر الحديث والتهديدات المتقدمة".

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حول NETSCOUT

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (المسجلة في بورصة NASDAQ تحت اسم: NTCT) تحمي العالم المتصل من الهجمات الإلكترونية واضطرابات الأداء والتوافر من خلال منصة الرؤية الفريدة للشركة والحلول المدعومة من خلال فحصها العميق الرائد للحزم على نطاق واسع. تخدم NETSCOUT أكبر الشركات ومقدمي الخدمات ومنظمات القطاع العام في العالم. تعرف على المزيد على أو تابع @NETSCOUT على LinkedIn أو Twitter أو Facebook.

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