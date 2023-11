حل NETSCOUT المبتكر يحمي العملاء من الهجمات الإلكترونية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة .NETSCOUT SYSTEMS, INC (المسجلة في بورصة NASDAQ تحت اسم: NTCT)، وهي المزود الرائد لإدارة الأداء والأمن السيبراني وحلول الحماية من هجمات DDoS، أطلقت اليوم حماية DDoS التكيفية للدفاع بواسطة Arbor Edge Defense‏ (AED) لحماية مزودي خدمات الإنترنت والشركات من هجمات التعذيب المائي لنظام أسماء النطاقات (DNS). وفقًا لتقرير NETSCOUT DDoS لاستخبارات التهديدات ، زادت هجمات التعذيب المائي لنظام أسماء النطاقات (DNS) بنسبة 353% في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مما أدى إلى استنزاف موارد خادم DNS الموثوق بها وإسقاط خدمات DNS الهامة.

قال John Grady، المدير في Enterprise Strategy Group: "كانت هجمات DDoS المرتبطة بهجمات التعذيب المائي لنظام أسماء النطاقات (DNS) موجودة منذ عام 1997، ومع ذلك لا تزال العديد من المنظمات تكافح من أجل تحديدها والتخفيف من حدتها بكفاءة". "ترسل هذه الهجمات طلبات غير صالحة إلى خادم DNS المعتمد لإبطائها ومنع الطلبات المشروعة من الحصول على رد. لا يمكن لفرق الأمن حظر حركة المرور هذه على نطاق واسع دون التأثير على الطلبات الصالحة بسبب انتشار نظام أسماء النطاقات (DNS) ويمكنها بسهولة تشخيص الهجوم على أنه مشكلة في الأداء. تقوم حماية DDoS التكيفية من NETSCOUT بواسطة AED بالتعلم التلقائي والتكيف مع التغييرات في تكوين خادم DNS، مما يمكّن AED من تحديد هذه الهجمات والتخفيف من حدتها ".

يعد التعذيب المائي لنظام أسماء النطاقات (DNS) إحدى تقنيات الهجوم العديدة التي يمكن للخصوم اعتمادها لإسقاط البنية التحتية لنظام أسماء النطاقات (DNS). تحمي حماية DDoS التكيفية من NETSCOUT بواسطة AED من العديد من تقنيات هجوم DDoS على نطاق واسع من خلال:



التعلم التلقائي لأسماء المضيفين المشروعة لكل مجال من خلال التحليل المستمر لاستعلام DNS وحزم الاستجابة

التكيف مع تغييرات تكوين خادم DNS لمنع حظر النطاقات المشروعة والتغييرات في تقنيات الهجوم حجب مصادر IP للتعذيب المائي لنظام أسماء النطاقات (DNS) بذكاء على أساس الاستعلام حسب الاستفسار

توفر حماية DDoS التكيفية لفرق SOC حلاً لمعالجة الحزم قابلًا للتطوير ودائمًا وعديم الحالة يستخدم رؤية لا مثيل لها في أكثر من 50% من إجمالي حركة المرور على الإنترنت، واستخبارات تهديد هجمات DDoS العالمية في الوقت الفعلي، وعقودًا من الخبرة في التخفيف من DDoS لاكتشاف هجمات DDoS الديناميكية والتكيف معها وتخفيفها تلقائيًا.

قال Scott Iekel-Johnson، نائب الرئيس المساعد، المختص في DDoS وThreat Intelligence في NETSCOUT: "توفر حماية DDoS التكيفية بواسطة AED للعملاء بنية دفاعية فريدة متعددة الطبقات لـ DDoS". "يمكنها تعلم وتصفية ملايين أسماء المضيفين المشروعة وآلاف النطاقات المدعومة بتغذية ATLAS® الاستخباراتية لإحباط هجمات العصر الحديث والتهديدات المتقدمة".

لمعرفة المزيد حول الحماية من هجمات DDoS التكيفية بواسطة AED، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني .

حول NETSCOUT

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (المسجلة في بورصة NASDAQ تحت اسم: NTCT) تحمي العالم المتصل من الهجمات الإلكترونية واضطرابات الأداء والتوافر من خلال منصة الرؤية الفريدة للشركة والحلول المدعومة من خلال فحصها العميق الرائد للحزم على نطاق واسع. تخدم NETSCOUT أكبر الشركات ومقدمي الخدمات ومنظمات القطاع العام في العالم. تعرف على المزيد على أو تابع @NETSCOUT على LinkedIn أو Twitter أو Facebook.

©2023 NETSCOUT SYSTEMS, INC. جميع الحقوق محفوظة. NETSCOUT، وشعار NETSCOUT، وGuardians of the Connected World، وVisibility Without Borders، وAdaptive Service Intelligence وARBOR، وATLAS، وCyber Threat Horizon، وInfiniStream، وnGenius، وnGeniusONE، وOMNIS، وTrueCall هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة NETSCOUT SYSTEMS، Inc، و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو بلدان أخرى. العلامات التجارية للأطراف الخارجية المذكورة هي ملك لأصحابها المعنيين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.