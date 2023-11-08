تنضم Cindy Zhou إلى Knowbe4 لتتولى منصب الرئيس التنفيذي للتسويق

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت KnowBe4، المزود لأكبر منصة للتدريب على التوعية الأمنية ومحاكاة التصيد الاحتيالي في العالم، اليوم عن تعيين Cindy Zhou في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للتسويق. في هذا الدور المحوري، سيكون Zhou مسؤولاً عن تطوير التسويق العالمي والعلاقات العامة واستراتيجية تطوير المبيعات لـ KnowBe4.
تجلب Zhou ثروة من الخبرة إلى منصبها الجديد مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في بناء مؤسسات تسويقية عالية التأثير تولد عملاء محتملين مؤهلين، وخط أنابيب مبيعات قوي، ووعي بالصناعة، وولاء العملاء. تتمتع بسجل حافل وناجح في مساعدة الشركات على النمو والتوسع كمديرة تنفيذية ومستشارة. باعتبارها مناصرة للنساء في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، تمت دعوة Zhou لتكون عضوًا مؤسسًا في الشبكة التنفيذية، الرئيسة، عام 2021، وتستضيف طاولات مستديرة للنساء في مجال الأمن. في عام 2023، حصلت على لقب DCA Live 2023 Star CMO للمرة الثالثة، كما تم الاعتراف بها الأسبوع الماضي كواحدة من أفضل 101 مؤثرة في التسويق في مجال B2B من قبل CMO Huddles .
وصرح Stu Sjouwerman، الرئيس التنفيذي لـ KnowBe4: "يسعدنا أن نرحب بـ Cindy في KnowBe4 كرئيس جديد للتسويق لدينا". "إن خبرتها الواسعة وإنجازاتها الرائعة في تسويق الأمن السيبراني تجعلها المرشحة المثالية لقيادة جهودنا في التسويق العالمي والعلاقات العامة وتطوير المبيعات. يعكس شغفها بالصناعة التزام KnowBe4 بتقديم تجربة استثنائية للعملاء مع منتجات مبتكرة لمساعدة العملاء على حماية أنفسهم ومؤسساتهم بشكل أفضل. نحن واثقون من أن خبرة Cindy ستساعدنا على تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في الصناعة لتعزيز الثقافة الأمنية في التدريب على التوعية الأمنية ومحاكاة سوق التصيد الاحتيالي."
صرحت Zhou: "لقد تأثر قراري بالانضمام إلى KnowBe4 بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك مهمة المنظمة وثقافتها الحائزة على جوائز والأهم من ذلك أفرادها والفريق الرائع الذي يشرفني الآن العمل معه". "إنني أتطلع إلى الاستفادة من خبرتي في مجال الأمن السيبراني لدفع استراتيجيات التسويق والعلاقات العامة وتطوير المبيعات الخاصة بـ KnowBe4 مع تعزيز تواجدنا في السوق وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أمنية أكثر ذكاءً."
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نبذة عن KnowBe4
يتم استخدام KnowBe4، المزود لأكبر تدريب على مستوى العالم في مجال التوعية الأمنية ومنصة محاكاة التصيد الاحتيالي، من قبل أكثر من 65,000 مؤسسة حول العالم. تساعد KnowBe4، التي أسسها متخصص تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات Stu Sjouwerman، المؤسسات على معالجة العنصر البشري للأمن من خلال رفع مستوى الوعي حول برامج الفدية واحتيال الرؤساء التنفيذيين وأساليب الهندسة الاجتماعية الأخرى من خلال نهج المدرسة الجديدة للتدريب على التوعية بالأمن. ساعد الراحل Kevin Mitnick، الذي كان متخصصًا معترفًا به عالميًا في مجال الأمن السيبراني والرئيس التنفيذي للقرصنة في KnowBe4، في تصميم تدريب KnowBe4 استنادًا إلى تكتيكاته الموثقة جيدًا في الهندسة الاجتماعية. تعتمد المؤسسات على KnowBe4 لتعبئة مستخدميها النهائيين باعتبارهم خط الدفاع الأخير وتثق في منصة KnowBe4 لتعزيز ثقافتها الأمنية وتقليل المخاطر البشرية.
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