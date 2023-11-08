تنضم Cindy Zhou إلى Knowbe4 لتتولى منصب الرئيس التنفيذي للتسويق

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت KnowBe4، المزود لأكبر منصة للتدريب على التوعية الأمنية ومحاكاة التصيد الاحتيالي في العالم، اليوم عن تعيين Cindy Zhou في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للتسويق. في هذا الدور المحوري، سيكون Zhou مسؤولاً عن تطوير التسويق العالمي والعلاقات العامة واستراتيجية تطوير المبيعات لـ KnowBe4.

تجلب Zhou ثروة من الخبرة إلى منصبها الجديد مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في بناء مؤسسات تسويقية عالية التأثير تولد عملاء محتملين مؤهلين، وخط أنابيب مبيعات قوي، ووعي بالصناعة، وولاء العملاء. تتمتع بسجل حافل وناجح في مساعدة الشركات على النمو والتوسع كمديرة تنفيذية ومستشارة. باعتبارها مناصرة للنساء في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، تمت دعوة Zhou لتكون عضوًا مؤسسًا في الشبكة التنفيذية، الرئيسة، عام 2021، وتستضيف طاولات مستديرة للنساء في مجال الأمن. في عام 2023، حصلت على لقب DCA Live 2023 Star CMO للمرة الثالثة، كما تم الاعتراف بها الأسبوع الماضي كواحدة من أفضل 101 مؤثرة في التسويق في مجال B2B من قبل CMO Huddles .

وصرح Stu Sjouwerman، الرئيس التنفيذي لـ KnowBe4: "يسعدنا أن نرحب بـ Cindy في KnowBe4 كرئيس جديد للتسويق لدينا". "إن خبرتها الواسعة وإنجازاتها الرائعة في تسويق الأمن السيبراني تجعلها المرشحة المثالية لقيادة جهودنا في التسويق العالمي والعلاقات العامة وتطوير المبيعات. يعكس شغفها بالصناعة التزام KnowBe4 بتقديم تجربة استثنائية للعملاء مع منتجات مبتكرة لمساعدة العملاء على حماية أنفسهم ومؤسساتهم بشكل أفضل. نحن واثقون من أن خبرة Cindy ستساعدنا على تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في الصناعة لتعزيز الثقافة الأمنية في التدريب على التوعية الأمنية ومحاكاة سوق التصيد الاحتيالي."

صرحت Zhou: "لقد تأثر قراري بالانضمام إلى KnowBe4 بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك مهمة المنظمة وثقافتها الحائزة على جوائز والأهم من ذلك أفرادها والفريق الرائع الذي يشرفني الآن العمل معه". "إنني أتطلع إلى الاستفادة من خبرتي في مجال الأمن السيبراني لدفع استراتيجيات التسويق والعلاقات العامة وتطوير المبيعات الخاصة بـ KnowBe4 مع تعزيز تواجدنا في السوق وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أمنية أكثر ذكاءً."

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نبذة عن KnowBe4

يتم استخدام KnowBe4، المزود لأكبر تدريب على مستوى العالم في مجال التوعية الأمنية ومنصة محاكاة التصيد الاحتيالي، من قبل أكثر من 65,000 مؤسسة حول العالم. تساعد KnowBe4، التي أسسها متخصص تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات Stu Sjouwerman، المؤسسات على معالجة العنصر البشري للأمن من خلال رفع مستوى الوعي حول برامج الفدية واحتيال الرؤساء التنفيذيين وأساليب الهندسة الاجتماعية الأخرى من خلال نهج المدرسة الجديدة للتدريب على التوعية بالأمن. ساعد الراحل Kevin Mitnick، الذي كان متخصصًا معترفًا به عالميًا في مجال الأمن السيبراني والرئيس التنفيذي للقرصنة في KnowBe4، في تصميم تدريب KnowBe4 استنادًا إلى تكتيكاته الموثقة جيدًا في الهندسة الاجتماعية. تعتمد المؤسسات على KnowBe4 لتعبئة مستخدميها النهائيين باعتبارهم خط الدفاع الأخير وتثق في منصة KnowBe4 لتعزيز ثقافتها الأمنية وتقليل المخاطر البشرية.

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