Sintavia توقع خطاب نوايا للحصول على طابعة M 8K في محور Z الممتد من AMCM

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Sintavia, LLC، الشركة الرائدة في تصنيع المعدات الأصلية ذات المكونات المضافة في صناعة الطيران والدفاع، اليوم أنها وقعت خطاب نوايا مع شركة AMCM GmbH في ستارنبرغ، بألمانيا، لتصبح عميل الإطلاق في أمريكا الشمالية لطابعة M 8K، وهي واحدة من أكبر طابعات Bed Fusion Fusion 3D التي تمت صناعتها على الإطلاق. بأبعاد 820 مم × 820 مم × 1600 مم مع ثمانٍ من ليزر AFX -1000 NLIGHT، تمثل طابعة M 8K التي اشترتها Sintavia قفزة هائلة في الإنتاجية وحرية التصميم مقارنة بالطابعات الأصغر. من المتوقع تسليم أول طابعة من طراز M 8K في أمريكا الشمالية إلى Sintavia في أوائل عام 2025.
قال Brian Neff، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sintavia: "من يقول إنه لا توجد وفورات في الحجم في AM لم يكن يستخدم طابعة كبيرة بما يكفي". "مع أكثر من متر مكعب من الإزاحة وثمانٍ من ليزر nLIGHT من الجيل التالي، فإن M 8K الجديدة من Sintavia لن تسمح فقط بتصميم وطباعة مكونات كبيرة ومعقدة للغاية، ولكن أيضًا بتقليل بشكل كبير من تسعير الوحدة على الوحدات الأصغر. في تجربتنا، هناك زيادة هائلة في فائدة تصميم المنتج عندما تزيد أبعاد غرفة البناء خطيًا، وتحتوي M 8K على أكبر غرفة بناء على الإطلاق".
قال Martin Bullemer، المدير الإداري لشركة AMCM GmbH: "على مدى السنوات الست الماضية، كان من دواعي سروري العمل مع Brian وفريقه حيث بذلنا قصارى جهدنا بشكل جماعي لتصميم آلات أكبر وأسرع في صناعة الطيران والدفاع". "من الطبيعي أن تذهب أول طابعة M 8K في أمريكا الشمالية، والأولى في أي مكان بمحور Z الممتد إلى Sintavia. ونحن نتطلع إلى العمل مع فريق Sintavia لنرى كيف يطبقون هذه التكنولوجيا التي تغير قواعد اللعبة".
تدير Sintavia حاليًا أسطولًا من سبع عشرة طابعة AMCM وEOS GmbH، بما في ذلك طابعتان من طراز M 4K استحوذت عليهما في عام 2021. تعتمد بنية M 8K على منصة M 4K، والتي استندت بدورها إلى بنية طابعة EOS M400 -4 متعددة الليزر الناجحة للغاية. أطلقت AMCM رسميًا M 8K في سبتمبر 2023 مع ArianeGroup كعميل إطلاق أوروبي. ستستخدم ArianeGroup، وهي مشروع مشترك بين Airbus وSafran، أول طابعة من طراز M 8K، عند وصولها في أوائل عام 2025، لطباعة غرفة احتراق كبيرة لمحركها الصاروخي Prometheus. من المتوقع أن تقوم طابعة M 8K من Sintavia بالعمل بواسطة سبيكة النيكل.
حول Sintavia
تقوم Sintaviaبتصميم وتصنيع جيل جديد من مكونات الطاقة والإدارة الحرارية لصناعة الطيران والدفاع. تلتزم Sintavia، العضو المؤسس لجمعية التجارة الخضراء لمصنعي المواد المضافة، بأعلى معايير الجودة في الصناعة وتحمل العديد من اعتمادات Nadcap وغيرها من اعتمادات صناعة الطيران. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
حول AMCM GmbH
تقدم AMCM (الآلات المخصصة للتصنيع بالإضافة) حلول التصنيع بالإضافة المخصصة بناءً على تقنية وعمليات EOS التي أثبتت جدواها والتي تضع معيارًا للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد. تم تصميم الآلات بدرجات متفاوتة من التخصيص، إما مصممة تقريبًا من الصفر أو كنظم EOS معدلة ومعززة. يتضمن ذلك تخصيص العملية، بما في ذلك استخدام أشعة الليزر الجديدة ومفاهيم التسخين المعدلة وأحجام النقاط المختلفة، بالإضافة إلى أحجام البناء المعدلة. AMCM هي شركة تابعة لمجموعة EOS. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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