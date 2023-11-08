Sintavia توقع خطاب نوايا للحصول على طابعة M 8K في محور Z الممتد من AMCM

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Sintavia, LLC، الشركة الرائدة في تصنيع المعدات الأصلية ذات المكونات المضافة في صناعة الطيران والدفاع، اليوم أنها وقعت خطاب نوايا مع شركة AMCM GmbH في ستارنبرغ، بألمانيا، لتصبح عميل الإطلاق في أمريكا الشمالية لطابعة M 8K، وهي واحدة من أكبر طابعات Bed Fusion Fusion 3D التي تمت صناعتها على الإطلاق. بأبعاد 820 مم × 820 مم × 1600 مم مع ثمانٍ من ليزر AFX -1000 NLIGHT، تمثل طابعة M 8K التي اشترتها Sintavia قفزة هائلة في الإنتاجية وحرية التصميم مقارنة بالطابعات الأصغر. من المتوقع تسليم أول طابعة من طراز M 8K في أمريكا الشمالية إلى Sintavia في أوائل عام 2025.

قال Brian Neff، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sintavia: "من يقول إنه لا توجد وفورات في الحجم في AM لم يكن يستخدم طابعة كبيرة بما يكفي". "مع أكثر من متر مكعب من الإزاحة وثمانٍ من ليزر nLIGHT من الجيل التالي، فإن M 8K الجديدة من Sintavia لن تسمح فقط بتصميم وطباعة مكونات كبيرة ومعقدة للغاية، ولكن أيضًا بتقليل بشكل كبير من تسعير الوحدة على الوحدات الأصغر. في تجربتنا، هناك زيادة هائلة في فائدة تصميم المنتج عندما تزيد أبعاد غرفة البناء خطيًا، وتحتوي M 8K على أكبر غرفة بناء على الإطلاق".

قال Martin Bullemer، المدير الإداري لشركة AMCM GmbH: "على مدى السنوات الست الماضية، كان من دواعي سروري العمل مع Brian وفريقه حيث بذلنا قصارى جهدنا بشكل جماعي لتصميم آلات أكبر وأسرع في صناعة الطيران والدفاع". "من الطبيعي أن تذهب أول طابعة M 8K في أمريكا الشمالية، والأولى في أي مكان بمحور Z الممتد إلى Sintavia. ونحن نتطلع إلى العمل مع فريق Sintavia لنرى كيف يطبقون هذه التكنولوجيا التي تغير قواعد اللعبة".

تدير Sintavia حاليًا أسطولًا من سبع عشرة طابعة AMCM وEOS GmbH، بما في ذلك طابعتان من طراز M 4K استحوذت عليهما في عام 2021. تعتمد بنية M 8K على منصة M 4K، والتي استندت بدورها إلى بنية طابعة EOS M400 -4 متعددة الليزر الناجحة للغاية. أطلقت AMCM رسميًا M 8K في سبتمبر 2023 مع ArianeGroup كعميل إطلاق أوروبي. ستستخدم ArianeGroup، وهي مشروع مشترك بين Airbus وSafran، أول طابعة من طراز M 8K، عند وصولها في أوائل عام 2025، لطباعة غرفة احتراق كبيرة لمحركها الصاروخي Prometheus. من المتوقع أن تقوم طابعة M 8K من Sintavia بالعمل بواسطة سبيكة النيكل.

حول Sintavia

تقوم Sintaviaبتصميم وتصنيع جيل جديد من مكونات الطاقة والإدارة الحرارية لصناعة الطيران والدفاع. تلتزم Sintavia، العضو المؤسس لجمعية التجارة الخضراء لمصنعي المواد المضافة، بأعلى معايير الجودة في الصناعة وتحمل العديد من اعتمادات Nadcap وغيرها من اعتمادات صناعة الطيران. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

حول AMCM GmbH

تقدم AMCM (الآلات المخصصة للتصنيع بالإضافة) حلول التصنيع بالإضافة المخصصة بناءً على تقنية وعمليات EOS التي أثبتت جدواها والتي تضع معيارًا للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد. تم تصميم الآلات بدرجات متفاوتة من التخصيص، إما مصممة تقريبًا من الصفر أو كنظم EOS معدلة ومعززة. يتضمن ذلك تخصيص العملية، بما في ذلك استخدام أشعة الليزر الجديدة ومفاهيم التسخين المعدلة وأحجام النقاط المختلفة، بالإضافة إلى أحجام البناء المعدلة. AMCM هي شركة تابعة لمجموعة EOS. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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