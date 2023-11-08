استبيان Ltimindtree يكشف عن مخطط لاعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بنجاح

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت اليوم LTIMindtree
[رمزها في بورصة الهند الوطنية: LTIM ورقمها في بورصة مومباي: 540005]، الشركة العالمية المتخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، نتائج دراسة أجرتها بعنوان " حالة اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي - الوضع الحالي والدروس المستفادة من المعتمدين الأوائل "
. تقدم هذه الدراسة رؤى مجمعة من المعتمدين الأوائل في المؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة الحجم، وتعرض خارطة طريق للتفعيل السلس للذكاء الاصطناعي التوليدي. ويؤكد البحث على الحاجة إلى مناهج مخصصة مصممة لتلبية متطلبات أعمال معينة، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق نجاحات في مراحل مبكرة ونتائج ملموسة، الأمر الذي يُرسي الأساس لتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
صرح Nachiket Deshpande ، مدير العمليات والمدير الدائم لدى شركة LTIMindtree ، قائلاً: "يحتل الذكاء الاصطناعي التوليدي صدارة جدول أعمال كل الشركات، ولكن مرحلة تفعيله السلس تمثل تحديًا". "ومع ذلك، تؤكد دراستنا على خطورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي على أنه مجرد صرعة جديدة وليس قوة تحويلية نافذة في أساس إستراتيجية الأعمال، والدليل على ذلك أن المعتمدين الأوائل يحصدون بالفعل مزايا اعتماده، وعن طريق التخطيط الدقيق والإستراتيجيات المخصصة والتركيز على الحد من وطأة التحيز، يمكن للشركات تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق نتائج رائعة. جدير بالذكر أن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الأعمال والسياسات الأخلاقية ذات الصلة أمران متلازمان. والمؤسسات التي تواجه التحديات الأخلاقية ستواصل مسيرتها بكل ثقة."
أُجري الاستبيان بالتعاون مع وكالة أبحاث السوق Coleman Parkes وشارك فيه 450 من قادة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة، ويمثل هؤلاء القادة شركات تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي أو تخطط لتفعيله في المستقبل القريب.
النتائج الرئيسية:
مسارات متميزة للقادة: كشف الاستبيان أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الرائدة في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يوجد 61% من المعتمدين الأوائل هناك، على حين يوجد 39% منهم في أوروبا معدلات اعتماد الصناعة: برز قطاع البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة (20%) والتصنيع (20%) رائدين في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، على حين يتخلف عنهما قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة الميزة التنافسية التي يخلفها الموظفون المهرة: برز تعيين الموظفين المهرة من أصحاب الخبرة عاملاً رئيسيًا يمكّن المعتمدين الأوائل من التمتع بميزة تنافسية (69%) التحديات التي تواجه المعتمدين المتأخرين: تم تحديد التكاليف التشغيلية على أنها أصعب عائق أمام قادة الأعمال الذين لم يعتمدوا الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد (85%) الحد من وطأة تحديات التحيز: اتخذ المعتمدون الأوائل تدابير فعالة لمواجهة التحيز المحتمل حدوثه بفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي نتائج مذهلة: أفاد ثلث المعتمدين الأوائل بزيادة الإيرادات بنسبة 20 في المائة أو أكثر بسبب اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، على حين شهد 8 في المائة منهم انخفاضًا هائلاً في التكاليف بنسبة 20 إلى 40 في المائة. ومن الجدير بالذكر أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي المتمرسين تمكنوا من توفير الكثير من الأموال، إذ أفاد 19 في المائة منهم بانخفاض في التكاليف المالية بنسبة 20 إلى 40 في المائة.
أطلقت LTIMindtree مؤخرًا منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي Canvas المصممة لتعزيز رحلة الشركات من المفهوم إلى القيمة باستخدام مبادئ الذكاء الاصطناعي المدروسة. تفضل بزيارة هنا لقراءة تقرير أبحاث الذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة LTIMindtree.
عن LTIMindtree
تعد LTIMindtree شركة عالمية متخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية تمكّن المؤسسات في مختلف المجالات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق أقصى قدر من النمو عن طريق تفعيل التقنيات الرقمية. وبصفتها شريكًا فاعلاً في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تسخر الشركة خبرتها الكبيرة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في تحفيز التمايز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. هذا، وتجمع LTIMindtree، إحدى شركات Larsen & Toubro Group، بين نقاط القوة المتميزة في الصناعة لشركة Larsen and Toubro Infotech وMindtree السابقتين، والتي تمكّنها من مواجهة أكثر تحديات الأعمال تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع، فهي شركة وقودها أكثر من 83000 من الخبراء الموهوبين ورواد الأعمال في أكثر من 30 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
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