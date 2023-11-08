استبيان Ltimindtree يكشف عن مخطط لاعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بنجاح

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت اليوم[رمزها في بورصة الهند الوطنية: LTIM ورقمها في بورصة مومباي: 540005]، الشركة العالمية المتخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، نتائج دراسة أجرتها بعنوان. تقدم هذه الدراسة رؤى مجمعة من المعتمدين الأوائل في المؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة الحجم، وتعرض خارطة طريق للتفعيل السلس للذكاء الاصطناعي التوليدي. ويؤكد البحث على الحاجة إلى مناهج مخصصة مصممة لتلبية متطلبات أعمال معينة، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق نجاحات في مراحل مبكرة ونتائج ملموسة، الأمر الذي يُرسي الأساس لتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

صرح Nachiket Deshpande ، مدير العمليات والمدير الدائم لدى شركة LTIMindtree ، قائلاً: "يحتل الذكاء الاصطناعي التوليدي صدارة جدول أعمال كل الشركات، ولكن مرحلة تفعيله السلس تمثل تحديًا". "ومع ذلك، تؤكد دراستنا على خطورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي على أنه مجرد صرعة جديدة وليس قوة تحويلية نافذة في أساس إستراتيجية الأعمال، والدليل على ذلك أن المعتمدين الأوائل يحصدون بالفعل مزايا اعتماده، وعن طريق التخطيط الدقيق والإستراتيجيات المخصصة والتركيز على الحد من وطأة التحيز، يمكن للشركات تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق نتائج رائعة. جدير بالذكر أن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الأعمال والسياسات الأخلاقية ذات الصلة أمران متلازمان. والمؤسسات التي تواجه التحديات الأخلاقية ستواصل مسيرتها بكل ثقة."

أُجري الاستبيان بالتعاون مع وكالة أبحاث السوق Coleman Parkes وشارك فيه 450 من قادة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة، ويمثل هؤلاء القادة شركات تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي أو تخطط لتفعيله في المستقبل القريب.

النتائج الرئيسية:



مسارات متميزة للقادة: كشف الاستبيان أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الرائدة في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يوجد 61% من المعتمدين الأوائل هناك، على حين يوجد 39% منهم في أوروبا

معدلات اعتماد الصناعة: برز قطاع البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة (20%) والتصنيع (20%) رائدين في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، على حين يتخلف عنهما قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة

الميزة التنافسية التي يخلفها الموظفون المهرة: برز تعيين الموظفين المهرة من أصحاب الخبرة عاملاً رئيسيًا يمكّن المعتمدين الأوائل من التمتع بميزة تنافسية (69%)

التحديات التي تواجه المعتمدين المتأخرين: تم تحديد التكاليف التشغيلية على أنها أصعب عائق أمام قادة الأعمال الذين لم يعتمدوا الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد (85%)

الحد من وطأة تحديات التحيز: اتخذ المعتمدون الأوائل تدابير فعالة لمواجهة التحيز المحتمل حدوثه بفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي نتائج مذهلة: أفاد ثلث المعتمدين الأوائل بزيادة الإيرادات بنسبة 20 في المائة أو أكثر بسبب اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، على حين شهد 8 في المائة منهم انخفاضًا هائلاً في التكاليف بنسبة 20 إلى 40 في المائة. ومن الجدير بالذكر أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي المتمرسين تمكنوا من توفير الكثير من الأموال، إذ أفاد 19 في المائة منهم بانخفاض في التكاليف المالية بنسبة 20 إلى 40 في المائة.

أطلقت LTIMindtree مؤخرًا منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي Canvas المصممة لتعزيز رحلة الشركات من المفهوم إلى القيمة باستخدام مبادئ الذكاء الاصطناعي المدروسة. تفضل بزيارة هنا لقراءة تقرير أبحاث الذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة LTIMindtree.

عن LTIMindtree

تعد LTIMindtree شركة عالمية متخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية تمكّن المؤسسات في مختلف المجالات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق أقصى قدر من النمو عن طريق تفعيل التقنيات الرقمية. وبصفتها شريكًا فاعلاً في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تسخر الشركة خبرتها الكبيرة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في تحفيز التمايز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. هذا، وتجمع LTIMindtree، إحدى شركات Larsen & Toubro Group، بين نقاط القوة المتميزة في الصناعة لشركة Larsen and Toubro Infotech وMindtree السابقتين، والتي تمكّنها من مواجهة أكثر تحديات الأعمال تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع، فهي شركة وقودها أكثر من 83000 من الخبراء الموهوبين ورواد الأعمال في أكثر من 30 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

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