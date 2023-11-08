استخدام السيراميك المستدام في منطقة الخليج العربي يحقق زيادة بنسبة 7.9 ٪ بحلول عام 2028

MENAFN - AETOSWire) يشهد الشرق الأوسط تحولات كبيرة بأبراجه الشاهقة التي تعكس التطور الحضاري، حيث أدى سعي المنطقة الدؤوب نحو التميز المعماري والاستدامة إلى ظهور السيراميك الإسباني كعامل مؤثر في إعادة تشكيل مشهد التصميم والفخامة والمسؤولية البيئية.

خطوة هادئة بأصداء كبيرة

يتزايد القلق بشأن الأضرار البيئية الناجمة عن التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المنطقة. كما تؤكد الرغبة الملحة في الشرق الأوسط لتحقيق التقدم على الحاجة إلى تنمية مستدامة. وهنا يؤكد السيراميك الإسباني أنه محور رئيسي في هذا التحول. وتقدم الأرقام المذهلة التي يحققها السيراميك الإسباني خير دليل على الجدية في السعي نحو الاستدامة. حيث من المتوقع أن يرتفع سوق السيراميك في منطقة الخليج العربي بمعدل نمو سنوي مركب مذهل يبلغ 7.9 ٪ بحلول عام 2028، مدعوماً بالطلب المتزايد على مواد البناء الصديقة للبيئة. ولا تقتصر دلالات هذه الأرقام على حركة السوق فقط؛ يل تعكس التحول العام في المنطقة نحو مستقبل أكثر اهتماماً بالبيئة.

وليست هذه الإحصاءات مجرد أرقام، بل هي انعكاس لحدوث تغيرات جذرية. حيث كان للسيراميك الإسباني بالفعل تأثير كبير على سوق السيراميك في دولة الإمارات مما يشير إلى حدوث تغيرات. ومن المرجح أن تشهد هذه الأرقام ارتفاعاً أكبر، في ظل تواصل الوعي بالفوائد المرتبطة بالبلاط المستدام، مما يؤدي إلى تحول جذري في العمارة. ومن المتوقع أن يؤدي استخدام المواد الصديقة للبيئة مثل السيراميك الإسباني إلى إحداث تغيير كبير في الهندسة المعمارية، بما يتناسب مع الوعي البيئي المتزايد والرغبة في مستقبل أكثر استدامة في منطقة الخليج العربي.

الاستدامة محور الاهتمام مع استعداد الإمارات والسعودية لمؤتمر كوب 28

مع توجه الاهتمام العالمي نحو الاجتماع الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، يبرز الشرق الأوسط كمنارة للتحول المستدام، حيث تتولى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ريادة هذا المجال. ونظراً لالتزامها الجاد بتقليل تأثير الكربون، حددت دولة الإمارات أهدافاً طموحة، تتضمن الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. كما أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهو الجهة الرائدة في هذه الجهود، مبادرة طموحة لتعديل 30 ألف مبنى بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى انخفاض ملحوظ قدره مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. علاوة على ذلك، يساهم تركيز المملكة الكبير على المباني الحاصلة على شهادة "ليد" الذهبية والبلاتينية في تقدم الهندسة المعمارية الصديقة للبيئة. وهذا ما يتماشى مع هدف المملكة المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 28 ٪ بحلول عام 2030

مشروع القناة مثال للرفاهية المستدامة في أبوظبي

تتألق القناة في قلب أبوظبي كنموذج للأناقة المستدامة. وتبرز من خلال هذه القناة التي صممها المهندس المعماري توني أبي جبراميل والمصممة جاكلين سعد أبي جبراميل، إمكانات السيراميك الإسباني. حيث أسهم السيراميك في تحويل الفخامة إلى مزيج من التقاليد والحداثة. كما يعكس تجذر القناة في تراثها الثقافي والتزام سيراميك برشلونة وإسبانيا بالاستدامة.

يعيد التصميم الذكي للقناة، والمدعوم بالسيراميك الإسباني المصنوع من مواد مستدامة، تعريف الفخامة من خلال الاهتمام بالجوانب الجمالية، ويقدم نموذجاً واضحاً للمسؤولية البيئية. حيث تتجلى الفخامة الصديقة للبيئة من خلال أنظمة الطاقة الذكية والتصميم الفريد، لتعكس لفخامة الصديقة للبيئة في منطقة تسعى لتحقيق التوازن بين التقدم والاهتمام بالبيئة.

آفاق واعدة

بينما يشق الشرق الأوسط طريقه من خلال الابتكار والتصميم، يبرز السيراميك الإسباني كرمز للأمل يعكس الجمال والفخامة والمسؤولية البيئية. كما يحمل السيراميك الإسباني دعوة للتغيير في عالم يتوق إلى الاستدامة دون إهمال الجوانب الجمالية. ويتجاوز السيراميك الإسباني مجرد كونه مواد للبناء ليصبح عاملاً للتغيير يجمع بين الجوانب الجمالية والمسؤولية البيئية.

ما نزال في بداية الطريق. ومع كل بلاطة يتم وضعها، يقترب الشرق الأوسط من تحقيق التناغم بين الابتكار والتصميم والاستدامة.

حول سيراميك إسبانيا

إن جمعية مصنعي السيراميك الإسبانية هي مؤسسة في القطاع الخاص، وهدفها الرئيسي هو دعم مصنعي السيراميك في إسبانيا والقطاع كله من خلال الترويج للعلامة التجارية سيراميك إسبانيا في مختلف البلاد حول العالم. وتعتبر سيراميك إسبانيا أحد المؤسسات العالمية الرائدة، وتتكون جمعية مصنعي سيراميك إسبانيا من 125 مصنع تتركز في المقام الأول في مقاطعة كاستيلون. وتقدم سيراميك إسبانيا مجموعة متنوعة من السيراميك بجودة متناهية وتنوع يتسم بالابتكار من أجل الارتقاء بكافة الأماكن. ويقدم سيراميك إسبانيا حلول يتم صنعها خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء والتعاون الناجح مع المصممين من أجل تقديم تصميمات متطورة وجودة عالية. ويولي سيراميك إسبانيا أهمية خاصة للصحة والسلامة وذلك عن طريق ضمان أن كل المنتجات المقدمة تحتوي على مواد كيميائية خطرة.