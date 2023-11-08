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أعراض الإكزيما والمحفزات الغذائية

11/8/2023 4:18:17 AM
(MENAFN- Al Watan) تظهر أعراض الإكزيما على شكل نوبات، حيث تظهر حينًا، وتختفي حينًا آخر، وبوتيرة مختلفة بين الأفراد، وعموماً يُنصح المصابون بتجنب محفزات الإكزيما وهي العوامل التي تحفز ظهور الأعراض، أو تزيد شدتها، وأبرزها:
- الطقس الجاف أو البارد.
- الرطوبة.
- وبر الحيوانات الأليفة وشعرها.
- العث، والغبار، والعفن.
- المواد الكيميائية في العطور، والصابون، والمنظفات.
درس الباحثون الدور المحتمل للتغذية في ظهور نوبات الإكزيما، وتوصلوا إلى أن ما يأكله ويشربه الشخص يمكن أن يؤثر على تكرار النوبات وشدتها، وتشمل هذه الأطعمة:
- البيض.
- الحمضيات.
- منتجات الصويا.
- الخضراوات الباذنجانية مثل: الباذنجان، والبندورة، والفليفلة.
- السكر.
- القمح.
- المكسرات.
- الحليب.
- الجلوتين.

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