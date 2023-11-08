أعراض الإكزيما والمحفزات الغذائية

(MENAFN
- Al Watan) تظهر أعراض الإكزيما على شكل نوبات، حيث تظهر حينًا، وتختفي حينًا آخر، وبوتيرة مختلفة بين الأفراد، وعموماً يُنصح المصابون بتجنب محفزات الإكزيما وهي العوامل التي تحفز ظهور الأعراض، أو تزيد شدتها، وأبرزها:
- الطقس الجاف أو البارد.
- الرطوبة.
- وبر الحيوانات الأليفة وشعرها.
- العث، والغبار، والعفن.
- المواد الكيميائية في العطور، والصابون، والمنظفات.
درس الباحثون الدور المحتمل للتغذية في ظهور نوبات الإكزيما، وتوصلوا إلى أن ما يأكله ويشربه الشخص يمكن أن يؤثر على تكرار النوبات وشدتها، وتشمل هذه الأطعمة:
- البيض.
- الحمضيات.
- منتجات الصويا.
- الخضراوات الباذنجانية مثل: الباذنجان، والبندورة، والفليفلة.
- السكر.
- القمح.
- المكسرات.
- الحليب.
- الجلوتين.
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