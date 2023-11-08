336.2 م تقلص شاطئ الهيئة الملكية بينبع

(MENAFN
- Al Watan) تشكل الشواطئ الرملية أكثر من ثلث الخط الساحلي في العالم، ولكن ما يقرب من نصف هذا الخط يمكن أن يختفي بحلول عام 2100، ووفقا لرسم بياني أعده موقع HawaiianIslands يستخدم بيانات المفوضية الأوروبية التي تقدر كيفية تغير الشواطئ في جميع أنحاء العالم خلال العقود القادمة، وأجرى المصدر تحليلًا باستخدام هذه البيانات، حيث قاموا بحساب متوسط الانخفاض أو الزيادة (بالأمتار) للشواطئ العشرة الأكثر تقييمًا في كل بلد على موقع TripAdvisor، وبعد ذلك، حددوا أفضل 20 شاطئًا سياحيًا من المتوقع أن تشهد أكبر انخفاض في الحجم. تم تحديد حدود الشاطئ باستخدام Google Maps API، ومن بينها جاء شاطئ الهيئة الملكية في ينبع حيث سيتقلص بنحو 336.2 مترا.
تقلص الشواطئ
وفقا لأبحاث مختلفة، فإن تغير المناخ هو السبب الرئيسي لارتفاع مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم. وفي القرن العشرين وحده، تشير التقديرات إلى أن متوسط مستوى سطح البحر العالمي ارتفع بمقدار 11-16 سم.
عادة، تتحول الشواطئ بشكل طبيعي إلى الداخل استجابة لارتفاع مستويات المياه. ومع ذلك، على مدى العقود القليلة الماضية، وجدت الشواطئ، المحاصرة بين ارتفاع مستويات البحار والهياكل مثل المباني والطرق، نفسها بلا مكان تذهب إليه.
الأكثر تضررا
من المتوقع أن يكون شاطئ لاندمارك في لاجوس، نيجيريا، هو الأكثر تضرراً بحلول عام 2100، حيث سيفقد 918.3 مترًا من الخط الساحلي بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.
وتعاني لاجوس بالفعل من التأثير الشديد الناجم عن ارتفاع منسوب مياه البحار من خلال زيادة الفيضانات، والأمراض المنقولة بالمياه، وتدهور جودة المياه. بلايا أكومال في كانكون، المكسيك، هو الشاطئ السياحي في أمريكا الشمالية الذي من المتوقع أن يتقلص أكثر (265.9 م). أجزاء من ساحل كوينتانا رو، حيث يوجد أكومال، تفقد بالفعل ما يصل إلى 4.9 ملايين سنة. وفي الوقت نفسه، فإن شاطئ كليرووتر في لونجبوت كي، فلوريدا، هو الشاطئ الأمريكي الذي من المتوقع أن يتقلص أكثر (193.4 مترًا).
ويشكل ارتفاع منسوب مياه البحر في كليرووتر مصدر قلق إضافي نظرًا لأن طبقات المياه الجوفية المحلية، التي تعتبر ضرورية لإمدادات المياه للملايين، معرضة لتسرب المياه المالحة.
ارتفاع مستويات سطح البحر
منذ سبعينيات القرن الماضي، شهد العالم زيادة في متوسط درجات الحرارة تتراوح بين 0.15 إلى 0.20 درجة مئوية كل عقد، كما أشارت أبحاث وكالة ناسا.
وأدت ظاهرة الاحتباس الحراري هذه إلى ذوبان القمم الجليدية القطبية، مما أدى إلى فقدان ما يقرب من 28 تريليون طن من الجليد خلال ما يزيد قليلاً عن عقدين من الزمن.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مستويات سطح البحر العالمية بمتوسط 34.6 ملم خلال نفس الفترة.
وفي مواجهة هذا التحدي، تمت دراسة حلول مثل إنشاء الكثبان الرملية على طول الشاطئ الخلفي للشواطئ، وزراعة النباتات المائية المغمورة للحد من التآكل، للتخفيف من تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر.
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