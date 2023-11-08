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336.2 م تقلص شاطئ الهيئة الملكية بينبع

11/8/2023 4:18:17 AM
(MENAFN- Al Watan) تشكل الشواطئ الرملية أكثر من ثلث الخط الساحلي في العالم، ولكن ما يقرب من نصف هذا الخط يمكن أن يختفي بحلول عام 2100، ووفقا لرسم بياني أعده موقع HawaiianIslands يستخدم بيانات المفوضية الأوروبية التي تقدر كيفية تغير الشواطئ في جميع أنحاء العالم خلال العقود القادمة، وأجرى المصدر تحليلًا باستخدام هذه البيانات، حيث قاموا بحساب متوسط ​​الانخفاض أو الزيادة (بالأمتار) للشواطئ العشرة الأكثر تقييمًا في كل بلد على موقع TripAdvisor، وبعد ذلك، حددوا أفضل 20 شاطئًا سياحيًا من المتوقع أن تشهد أكبر انخفاض في الحجم. تم تحديد حدود الشاطئ باستخدام Google Maps API، ومن بينها جاء شاطئ الهيئة الملكية في ينبع حيث سيتقلص بنحو 336.2 مترا.
تقلص الشواطئ
وفقا لأبحاث مختلفة، فإن تغير المناخ هو السبب الرئيسي لارتفاع مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم. وفي القرن العشرين وحده، تشير التقديرات إلى أن متوسط ​​مستوى سطح البحر العالمي ارتفع بمقدار 11-16 سم.
عادة، تتحول الشواطئ بشكل طبيعي إلى الداخل استجابة لارتفاع مستويات المياه. ومع ذلك، على مدى العقود القليلة الماضية، وجدت الشواطئ، المحاصرة بين ارتفاع مستويات البحار والهياكل مثل المباني والطرق، نفسها بلا مكان تذهب إليه.
الأكثر تضررا
من المتوقع أن يكون شاطئ لاندمارك في لاجوس، نيجيريا، هو الأكثر تضرراً بحلول عام 2100، حيث سيفقد 918.3 مترًا من الخط الساحلي بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.
وتعاني لاجوس بالفعل من التأثير الشديد الناجم عن ارتفاع منسوب مياه البحار من خلال زيادة الفيضانات، والأمراض المنقولة بالمياه، وتدهور جودة المياه. بلايا أكومال في كانكون، المكسيك، هو الشاطئ السياحي في أمريكا الشمالية الذي من المتوقع أن يتقلص أكثر (265.9 م). أجزاء من ساحل كوينتانا رو، حيث يوجد أكومال، تفقد بالفعل ما يصل إلى 4.9 ملايين سنة. وفي الوقت نفسه، فإن شاطئ كليرووتر في لونجبوت كي، فلوريدا، هو الشاطئ الأمريكي الذي من المتوقع أن يتقلص أكثر (193.4 مترًا).
ويشكل ارتفاع منسوب مياه البحر في كليرووتر مصدر قلق إضافي نظرًا لأن طبقات المياه الجوفية المحلية، التي تعتبر ضرورية لإمدادات المياه للملايين، معرضة لتسرب المياه المالحة.
ارتفاع مستويات سطح البحر
منذ سبعينيات القرن الماضي، شهد العالم زيادة في متوسط ​​درجات الحرارة تتراوح بين 0.15 إلى 0.20 درجة مئوية كل عقد، كما أشارت أبحاث وكالة ناسا.
وأدت ظاهرة الاحتباس الحراري هذه إلى ذوبان القمم الجليدية القطبية، مما أدى إلى فقدان ما يقرب من 28 تريليون طن من الجليد خلال ما يزيد قليلاً عن عقدين من الزمن.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مستويات سطح البحر العالمية بمتوسط ​​34.6 ملم خلال نفس الفترة.
وفي مواجهة هذا التحدي، تمت دراسة حلول مثل إنشاء الكثبان الرملية على طول الشاطئ الخلفي للشواطئ، وزراعة النباتات المائية المغمورة للحد من التآكل، للتخفيف من تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر.

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