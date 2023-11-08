16 فرعا لمشروع قرة لحضانة الأطفال

(MENAFN
- Al Watan) وصل عدد فروع مشروع قرة لحضانة الأطفال في الرياض إلى 16 فرعًا داخل مقرات العمل من وزارات وشركات ومجمعات سكنية، كما سيتم تشغيل فروع جديدة داخل حدائق الأمانة ضمن خطة التوسع لمشروع الحضانة.
وأوضحت المدير العام لقرة لحضانة الأطفال في شركة تكامل أماني الرحيمي، أن قرة لحضانة الأطفال حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها في عام 2020، حيث وصل عدد فروعها إلى 16 فرعًا في منطقة الرياض موزعة داخل مقرات العمل في جهات كبرى مثل وزارة الطاقة ووزارة النقل والصندوق الصناعي وشركة علم وشركة تمكين، إضافة إلى مقرات العمل، وشغلت قرة فروعًا لها بداخل المجمعات السكنية كالماجدية والعجلان ريفييرا، وتتواجد أيضًا بداخل بعض المجمعات التجارية مثل مود مول (الفيصلية) وغرناطة مول. وأضافة الرحيمي، إضافة إلى هذه الفروع سيتم تشغيل فروع مستقلة جديدة في حي السفارات وحي الندى والياسمين لقرة لحضانة الأطفال، كما ستتواجد أيضا مستقبلا داخل حدائق أمانة الرياض تحديدًا في حديقتي المحمدية والحمراء.
أشارت أماني إلى أنه، في الوقت الذي تعمل فيه قرة لحضانة الأطفال على التوسع والنمو حصلت على شهادة اعتماد دولية في جودة الحضانات من منظمة NDNA البريطانية، وذلك بالفئة البلاتينية، وهي أعلى فئات الاعتماد، حيث تعتبر أول مشغل حضانات في المملكة يحصل على هذه الشهادة.
وقالت أماني، إن عدد الأمهات الموظفات المستفيدات من حضانات قرة داخل المنشآت بلغ 357 امرأة عاملة، حيث إن حضانات قرة تفتح أبوابها لأطفال الموظفات بالتزامن مع ساعات عمل الجهات ابتداءً من عمر الشهرين وحتى 4 سنوات وهي مرحلة ما قبل الدخول للمدرسة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه حضانات قرة بالتوسع والنمو فقد تجاوز عدد الموظفات السعوديات العاملات في فروع قرة لحضانة الأطفال الـ65 موظفة.
ونوهت عن وجود معايير خاصة لاختيار الموظفات العاملات في الفروع منها: أن تكون سعودية الجنسية، وأن تكون حاصلة على شهادة الدبلوم في رعاية الطفولة وأعلى، ووجود خبرة لها في قطاع ضيافة الأطفال، إضافة إلى اجتياز الدورات التأسيسية والتأهيلية للعمل مع الأطفال مثل: دورة أمن وسلامة الأطفال، الإسعافات الأولية وتوجيه سلوك الأطفال، إضافةً إلى التدريب على رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وفي إطار سعي حضانات قرة لتوفير أفضل بيئة لرعاية الأطفال ولتمكين المرأة السعودية العاملة من خلال تشغيل حضانات داخل مقرات العمل فإنها تستقبل طلبات الجهات الراغبة في افتتاح حضانات داخل مقراتها عبر هذا الرابط: [email protected] .
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