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16 فرعا لمشروع قرة لحضانة الأطفال

11/8/2023 4:18:17 AM
(MENAFN- Al Watan) وصل عدد فروع مشروع قرة لحضانة الأطفال في الرياض إلى 16 فرعًا داخل مقرات العمل من وزارات وشركات ومجمعات سكنية، كما سيتم تشغيل فروع جديدة داخل حدائق الأمانة ضمن خطة التوسع لمشروع الحضانة.
وأوضحت المدير العام لقرة لحضانة الأطفال في شركة تكامل أماني الرحيمي، أن قرة لحضانة الأطفال حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها في عام 2020، حيث وصل عدد فروعها إلى 16 فرعًا في منطقة الرياض موزعة داخل مقرات العمل في جهات كبرى مثل وزارة الطاقة ووزارة النقل والصندوق الصناعي وشركة علم وشركة تمكين، إضافة إلى مقرات العمل، وشغلت قرة فروعًا لها بداخل المجمعات السكنية كالماجدية والعجلان ريفييرا، وتتواجد أيضًا بداخل بعض المجمعات التجارية مثل مود مول (الفيصلية) وغرناطة مول. وأضافة الرحيمي، إضافة إلى هذه الفروع سيتم تشغيل فروع مستقلة جديدة في حي السفارات وحي الندى والياسمين لقرة لحضانة الأطفال، كما ستتواجد أيضا مستقبلا داخل حدائق أمانة الرياض تحديدًا في حديقتي المحمدية والحمراء.
أشارت أماني إلى أنه، في الوقت الذي تعمل فيه قرة لحضانة الأطفال على التوسع والنمو حصلت على شهادة اعتماد دولية في جودة الحضانات من منظمة NDNA البريطانية، وذلك بالفئة البلاتينية، وهي أعلى فئات الاعتماد، حيث تعتبر أول مشغل حضانات في المملكة يحصل على هذه الشهادة.
وقالت أماني، إن عدد الأمهات الموظفات المستفيدات من حضانات قرة داخل المنشآت بلغ 357 امرأة عاملة، حيث إن حضانات قرة تفتح أبوابها لأطفال الموظفات بالتزامن مع ساعات عمل الجهات ابتداءً من عمر الشهرين وحتى 4 سنوات وهي مرحلة ما قبل الدخول للمدرسة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه حضانات قرة بالتوسع والنمو فقد تجاوز عدد الموظفات السعوديات العاملات في فروع قرة لحضانة الأطفال الـ65 موظفة.
ونوهت عن وجود معايير خاصة لاختيار الموظفات العاملات في الفروع منها: أن تكون سعودية الجنسية، وأن تكون حاصلة على شهادة الدبلوم في رعاية الطفولة وأعلى، ووجود خبرة لها في قطاع ضيافة الأطفال، إضافة إلى اجتياز الدورات التأسيسية والتأهيلية للعمل مع الأطفال مثل: دورة أمن وسلامة الأطفال، الإسعافات الأولية وتوجيه سلوك الأطفال، إضافةً إلى التدريب على رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وفي إطار سعي حضانات قرة لتوفير أفضل بيئة لرعاية الأطفال ولتمكين المرأة السعودية العاملة من خلال تشغيل حضانات داخل مقرات العمل فإنها تستقبل طلبات الجهات الراغبة في افتتاح حضانات داخل مقراتها عبر هذا الرابط: [email protected] .

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