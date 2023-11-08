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دراسة تكشف العلاقة بين الفراولة والخرف

11/8/2023 4:18:17 AM
(MENAFN- Al Watan) أشارت أبحاث أجرتها جامعة سينسيناتي إلى أن تناول الفراولة كل يوم قد يقلل من فرص الإصابة بالخرف لدى بعض السكان في منتصف العمر.
في عام 2022، نشر الأستاذ الفخري في قسم الطب النفسي وعلم الأعصاب السلوكي في كلية الطب دكتورروبرت كريكوريان من جامعة كاليفورنيا وفريقه بحثًا وجد أن إضافة التوت الأزرق إلى الوجبات الغذائية اليومية لبعض السكان في منتصف العمر قد يقلل من فرص الإصابة بالخرف في أواخر العمر، وقال إن البحث الحالي عن الفراولة هو امتداد لأبحاث التوت.
وأوضح كريكوريان : "يحتوي كل من الفراولة والتوت على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي لها دور في مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية للتوت مثل التحسينات الأيضية والمعرفية، كما أن هناك بيانات وبائية تشير إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الفراولة أو التوت الأزرق لديهم بانتظام معدل أبطأ من التدهور المعرفي مع الشيخوخة".
و يصاب نحو 50% من الأفراد في الولايات المتحدة بمقاومة الأنسولين، والتي يشار إليها عادةً باسم مقدمات السكري، في منتصف العمر تقريبًا، والتي ثبت أنها عامل من عوامل الأمراض المزمنة.
وقال كريكوريان إن الفوائد الأيضية والقلبية الوعائية لاستهلاك الفراولة تمت دراستها سابقًا، ولكن كان هناك عدد قليل نسبيًا من الدراسات حول آثارها المعرفية.
تابع: "قامت هذه الدراسة بتقييم ما إذا كان استهلاك الفراولة قد يحسن الأداء المعرفي والصحة الأيضية لدى هذه الفئة من السكان، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان قد يكون هناك ارتباط بين التعزيز المعرفي وانخفاض الاضطرابات الأيضية"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلمية.
كما كان لدى المشاركين الذين عولجوا بالفراولة انخفاض كبير في أعراض الاكتئاب، والتي قال كريكوريان إنه يمكن فهمها على أنها نتيجة "للقدرة التنفيذية المحسنة التي من شأنها أن توفر تحكمًا عاطفيًا أفضل وتكيفًا وربما حلًا أفضل للمشكلات".

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