دراسة تكشف العلاقة بين الفراولة والخرف

(MENAFN
- Al Watan) أشارت أبحاث أجرتها جامعة سينسيناتي إلى أن تناول الفراولة كل يوم قد يقلل من فرص الإصابة بالخرف لدى بعض السكان في منتصف العمر.
في عام 2022، نشر الأستاذ الفخري في قسم الطب النفسي وعلم الأعصاب السلوكي في كلية الطب دكتورروبرت كريكوريان من جامعة كاليفورنيا وفريقه بحثًا وجد أن إضافة التوت الأزرق إلى الوجبات الغذائية اليومية لبعض السكان في منتصف العمر قد يقلل من فرص الإصابة بالخرف في أواخر العمر، وقال إن البحث الحالي عن الفراولة هو امتداد لأبحاث التوت.
وأوضح كريكوريان : "يحتوي كل من الفراولة والتوت على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي لها دور في مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية للتوت مثل التحسينات الأيضية والمعرفية، كما أن هناك بيانات وبائية تشير إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الفراولة أو التوت الأزرق لديهم بانتظام معدل أبطأ من التدهور المعرفي مع الشيخوخة".
و يصاب نحو 50% من الأفراد في الولايات المتحدة بمقاومة الأنسولين، والتي يشار إليها عادةً باسم مقدمات السكري، في منتصف العمر تقريبًا، والتي ثبت أنها عامل من عوامل الأمراض المزمنة.
وقال كريكوريان إن الفوائد الأيضية والقلبية الوعائية لاستهلاك الفراولة تمت دراستها سابقًا، ولكن كان هناك عدد قليل نسبيًا من الدراسات حول آثارها المعرفية.
تابع: "قامت هذه الدراسة بتقييم ما إذا كان استهلاك الفراولة قد يحسن الأداء المعرفي والصحة الأيضية لدى هذه الفئة من السكان، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان قد يكون هناك ارتباط بين التعزيز المعرفي وانخفاض الاضطرابات الأيضية"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلمية.
كما كان لدى المشاركين الذين عولجوا بالفراولة انخفاض كبير في أعراض الاكتئاب، والتي قال كريكوريان إنه يمكن فهمها على أنها نتيجة "للقدرة التنفيذية المحسنة التي من شأنها أن توفر تحكمًا عاطفيًا أفضل وتكيفًا وربما حلًا أفضل للمشكلات".
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