250 توربينا لإنتاج الهيدروجين بالطاقة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، التي تتولى إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، تسلمها الدفعة الأولى من توربينات طاقة الرياح بعد وصولها إلى ((ميناء نيوم))، الواقع في ((أوكساچون))، مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة.
ويُمثل استلام هذه التوربينات، تقدماً نوعياً على صعيد إنشاء وتطوير هذا المشروع العالمي الضخم، فيما يجري العمل حالياً على نقل هذه التوربينات براً إلى محطة طاقة الرياح الواقعة بالقرب من خليج العقبة، وذلك بغرض تجميعها وتركيبها. استلام التوربينات
ومن المتوقع استلام مزيد من توربينات الرياح حتى نهاية العام الجاري، تضاف إلى محطة طاقة الرياح التابعة لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، التي ستضم في نهاية المطاف أكثر من 250 توربيناً لإمداد مصنع الهيدروجين الأخضر بالطاقة عبر شبكة مباشرة لنقل الكهرباء.
وسيقوم المصنع التابع لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر والواقع في ((أوكساچون))، بالاستفادة مما يصل إلى 4 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لإنتاج ما يصل إلى 600 طن يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون، ومع اكتمال القدرة التشغيلية للمصنع بحلول عام 2026، ستصدر الشركة 100% من إجمالي الهيدروجين الأخضر الذي يجري إنتاجه إلى مختلف أنحاء العالم، وذلك على شكل أمونيا خضراء. الطاقة المتجددة
تُعد شركة نيوم للهيدروجين الأخضر من الجهات الرئيسية المساهمة في إعداد المنظومة الصناعية القائمة على الطاقة المتجدّدة، التي يجري بناؤها اليوم في ((أوكساچون)). وفي ظلّ إحراز مزيد من التقدم على هذا الصعيد، وتسريع وتيرة أعمال التشييد في مختلف أنحاء ((نيوم))، يسعى ((ميناء نيوم)) إلى تعزيز قدراته اللوجيستية لتلبية الطلب المتزايد على البضائع المستوردة، وتسهيل استيراد وتصدير المواد بسلاسة، والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة.
وكانت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر بلغت في مايو 2023 مرحلة الإغلاق المالي لمشروعها الجديد باستثمارات إجمالية قدرها 8.4 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك تمويل دون حق الرجوع بقيمة 6.1 مليارات دولار أمريكي من 23 مصرفاً ومؤسسة استثمارية محلية وإقليمية ودولية.
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