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250 توربينا لإنتاج الهيدروجين بالطاقة

11/8/2023 4:18:17 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، التي تتولى إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، تسلمها الدفعة الأولى من توربينات طاقة الرياح بعد وصولها إلى ((ميناء نيوم))، الواقع في ((أوكساچون))، مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة.
ويُمثل استلام هذه التوربينات، تقدماً نوعياً على صعيد إنشاء وتطوير هذا المشروع العالمي الضخم، فيما يجري العمل حالياً على نقل هذه التوربينات براً إلى محطة طاقة الرياح الواقعة بالقرب من خليج العقبة، وذلك بغرض تجميعها وتركيبها.
استلام التوربينات
ومن المتوقع استلام مزيد من توربينات الرياح حتى نهاية العام الجاري، تضاف إلى محطة طاقة الرياح التابعة لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، التي ستضم في نهاية المطاف أكثر من 250 توربيناً لإمداد مصنع الهيدروجين الأخضر بالطاقة عبر شبكة مباشرة لنقل الكهرباء.
وسيقوم المصنع التابع لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر والواقع في ((أوكساچون))، بالاستفادة مما يصل إلى 4 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لإنتاج ما يصل إلى 600 طن يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون، ومع اكتمال القدرة التشغيلية للمصنع بحلول عام 2026، ستصدر الشركة 100% من إجمالي الهيدروجين الأخضر الذي يجري إنتاجه إلى مختلف أنحاء العالم، وذلك على شكل أمونيا خضراء.
الطاقة المتجددة
تُعد شركة نيوم للهيدروجين الأخضر من الجهات الرئيسية المساهمة في إعداد المنظومة الصناعية القائمة على الطاقة المتجدّدة، التي يجري بناؤها اليوم في ((أوكساچون)). وفي ظلّ إحراز مزيد من التقدم على هذا الصعيد، وتسريع وتيرة أعمال التشييد في مختلف أنحاء ((نيوم))، يسعى ((ميناء نيوم)) إلى تعزيز قدراته اللوجيستية لتلبية الطلب المتزايد على البضائع المستوردة، وتسهيل استيراد وتصدير المواد بسلاسة، والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة.
وكانت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر بلغت في مايو 2023 مرحلة الإغلاق المالي لمشروعها الجديد باستثمارات إجمالية قدرها 8.4 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك تمويل دون حق الرجوع بقيمة 6.1 مليارات دولار أمريكي من 23 مصرفاً ومؤسسة استثمارية محلية وإقليمية ودولية.

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