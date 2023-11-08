Wednesday, 08 November 2023 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


710 آلاف طن مناقصة المستثمرين الزراعيين بالخارج

11/8/2023 4:18:16 AM
(MENAFN- Al Watan) أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسية مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج للعام الجاري 2023، على كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ((سالك))، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس، أن الهيئة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج والبالغة 710 آلاف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (أغسطس 2023 – مايو 2024)، موزعة على 12 باخرة، بواقع 4 بواخر بكمية 240 ألف طن لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر بكمية 240 ألف طن لميناء ينبع التجاري، وباخرتين بكمية 120 ألف طن لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرتين بكمية 110 آلاف طن لميناء جازان.
وبين أنه تم ترسية الدفعة الأولى من مناقصة المستثمرين السعوديين البالغة 355 ألف طن على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ((سالك))، فيما تم ترسية الدفعة الثانية 355 ألف طن على شركة الراجحي الدولية للاستثمار. أكد أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي. وفي هذا الشأن تدعو الهيئة العامة للأمن الغذائي المستثمرين السعوديين كافة إلى الاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام المقبلة.

MENAFN08112023000089011017ID1107392459

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث