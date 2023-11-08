710 آلاف طن مناقصة المستثمرين الزراعيين بالخارج

(MENAFN
- Al Watan) أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسية مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج للعام الجاري 2023، على كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ((سالك))، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس، أن الهيئة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج والبالغة 710 آلاف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (أغسطس 2023 – مايو 2024)، موزعة على 12 باخرة، بواقع 4 بواخر بكمية 240 ألف طن لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر بكمية 240 ألف طن لميناء ينبع التجاري، وباخرتين بكمية 120 ألف طن لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرتين بكمية 110 آلاف طن لميناء جازان.
وبين أنه تم ترسية الدفعة الأولى من مناقصة المستثمرين السعوديين البالغة 355 ألف طن على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ((سالك))، فيما تم ترسية الدفعة الثانية 355 ألف طن على شركة الراجحي الدولية للاستثمار. أكد أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي. وفي هذا الشأن تدعو الهيئة العامة للأمن الغذائي المستثمرين السعوديين كافة إلى الاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام المقبلة.
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