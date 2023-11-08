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73.2 مليار ريال توزيعات أرامكو للربع الثالث

11/8/2023 4:18:16 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح أساسية تبلغ 73.2 مليار ريال سعودي عن الربع الثالث، كما تعتزم مشاركة أرباح إضافية مع المساهمين من خلال توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، على أساس نتائج مجموعة أرامكو السعودية لكامل عامي 2022 و 2023 مجتمعة.
وتعتزم الشركة دفع الأرباح المرتبطة بالأداء على مدى ستة أرباع، علما بأنه قد تم دفع أول توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء في الربع الثالث من عام 2023. وقد وافق المجلس على ثاني توزيع أرباح مرتبط بالأداء بمبلغ 37.0 مليار ريال سعودي، محسوبة على أساس النتائج السنوية الكاملة لعام 2022، ونتائج تسعة الأشهر الأولى من عام 2023 عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وسيتم سداد هذه الدفعة الثانية في الربع الرابع، ومن المتوقع أن يتم تعديل التوزيعات اللاحقة لتعكس النتائج المتبقية من عام 2023.
أعمال أرامكو
وأشار تقرير أرامكو الأولي للربع الثالث 2023 إلى أنه خلال الربع الثالث بلغ إجمالي إنتاج أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية 12.8 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، كما حققت الشركة تقدمًا إستراتيجيا على صعيد التوسع في الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لتبلغ 13.0 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027. من خلال مواصلة أعمال الهندسة والشراء والإنشاء المتعلقة بالمشاريع.
وترى أرامكو السعودية أن الغاز سيكون له دور مهم في تلبية احتياجات العالم المتزايدة من إمدادات الطاقة الآمنة التي يسهل الحصول عليها بصورة أكثر استدامة. وواصلت الشركة خلال هذا الربع إستراتيجيتها للتوسع في أعمال الغاز لتلبية الطلب المحلي المتنامي من خلال المشاريع الجارية، واتخذت خطواتها الأولى لتصبح إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال.
التكرير والكيميائيات
واصل قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية جهوده في تعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة للمواد الهيدروكربونية، والاستفادة من إمكانات منتجاتها على تلبية الطلب المتوقع على المنتجات البتروكيميائية، وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية الرئيسة. وخلال هذا الربع واصلت الشركة المحافظة على سجلها الحافل فى موثوقية أعمالها، حيث بلغت موثوقية الإمدادات 99.8 % في الأشهر التسعة الأولى من العام، استخدم قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق نحو 45% من إنتاج أرامكو السعودية من النفط الخام.

MENAFN08112023000089011017ID1107392458

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