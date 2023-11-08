73.2 مليار ريال توزيعات أرامكو للربع الثالث

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح أساسية تبلغ 73.2 مليار ريال سعودي عن الربع الثالث، كما تعتزم مشاركة أرباح إضافية مع المساهمين من خلال توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، على أساس نتائج مجموعة أرامكو السعودية لكامل عامي 2022 و 2023 مجتمعة.
وتعتزم الشركة دفع الأرباح المرتبطة بالأداء على مدى ستة أرباع، علما بأنه قد تم دفع أول توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء في الربع الثالث من عام 2023. وقد وافق المجلس على ثاني توزيع أرباح مرتبط بالأداء بمبلغ 37.0 مليار ريال سعودي، محسوبة على أساس النتائج السنوية الكاملة لعام 2022، ونتائج تسعة الأشهر الأولى من عام 2023 عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وسيتم سداد هذه الدفعة الثانية في الربع الرابع، ومن المتوقع أن يتم تعديل التوزيعات اللاحقة لتعكس النتائج المتبقية من عام 2023. أعمال أرامكو
وأشار تقرير أرامكو الأولي للربع الثالث 2023 إلى أنه خلال الربع الثالث بلغ إجمالي إنتاج أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية 12.8 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، كما حققت الشركة تقدمًا إستراتيجيا على صعيد التوسع في الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لتبلغ 13.0 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027. من خلال مواصلة أعمال الهندسة والشراء والإنشاء المتعلقة بالمشاريع.
وترى أرامكو السعودية أن الغاز سيكون له دور مهم في تلبية احتياجات العالم المتزايدة من إمدادات الطاقة الآمنة التي يسهل الحصول عليها بصورة أكثر استدامة. وواصلت الشركة خلال هذا الربع إستراتيجيتها للتوسع في أعمال الغاز لتلبية الطلب المحلي المتنامي من خلال المشاريع الجارية، واتخذت خطواتها الأولى لتصبح إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال. التكرير والكيميائيات
واصل قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية جهوده في تعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة للمواد الهيدروكربونية، والاستفادة من إمكانات منتجاتها على تلبية الطلب المتوقع على المنتجات البتروكيميائية، وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية الرئيسة. وخلال هذا الربع واصلت الشركة المحافظة على سجلها الحافل فى موثوقية أعمالها، حيث بلغت موثوقية الإمدادات 99.8 % في الأشهر التسعة الأولى من العام، استخدم قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق نحو 45% من إنتاج أرامكو السعودية من النفط الخام.
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