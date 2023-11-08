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499 مخالفة عمل تحت الشمس

11/8/2023 4:18:16 AM
(MENAFN- Al Watan) نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خلال فترة تطبيق القرار الوزاري، والقاضي بحظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص بداية من الخميس 15 يونيو وحتى الجمعة 15 سبتمبر الماضيين، بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة 3:00 مساء، حيث أسفر عنه 1293 زيارة رقابية، وضبط 499 مخالفة للفقرة السادسة من جدول العقوبات التي تنص على ((قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بالقرار الوزاري)).
وأكدت وحدة الرقابة بالمنطقة استمرار جولاتها الرقابية بكل المحافظات لرصد أي مخالفة لنظام العمل في القطاع الخاص والتأكد من تطبيق نظام العمل ولوائحه التنفيذية.

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