499 مخالفة عمل تحت الشمس

(MENAFN
- Al Watan) نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خلال فترة تطبيق القرار الوزاري، والقاضي بحظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص بداية من الخميس 15 يونيو وحتى الجمعة 15 سبتمبر الماضيين، بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة 3:00 مساء، حيث أسفر عنه 1293 زيارة رقابية، وضبط 499 مخالفة للفقرة السادسة من جدول العقوبات التي تنص على ((قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بالقرار الوزاري)).
وأكدت وحدة الرقابة بالمنطقة استمرار جولاتها الرقابية بكل المحافظات لرصد أي مخالفة لنظام العمل في القطاع الخاص والتأكد من تطبيق نظام العمل ولوائحه التنفيذية.
MENAFN08112023000089011017ID1107392457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.