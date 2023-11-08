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أرباح زين السعودية تقفز 234% خلال الربع الثالث من 2023م

11/8/2023 4:18:16 AM
(MENAFN- Al Watan) حققت "زين السعودية" أعلى إيرادات ربعية خلال الربع الثالث من العام 2023 حيث تخطت 2.5 مليار بنموٍ نسبته 10% مقارنةً بإيرادات الربع الثالث من العام الماضي، كما سجلت 285 مليون ريال أرباحاً للربع الثالث من العام 2023م، بنموٍ نسبته 234% مقارنةً بالربع المماثل من العام 2022م، كما عكست هذه النتائج الربعية المكاسب المحققة من صفقة بيع البنية التحتية للأبراج عن هذه الفترة، والتي بلغت 139 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023، كجزء من إجمالي الأثر المالي للصفقة والتي توقعت الشركة أن يبلغ 1.1 مليار ريال سعودي على امتداد مرحلة نقل ملكية الأبراج والتي تبلغ 18 شهراً.
وتأتي هذه النتائج المالية نتيجة مواصلة النمو في كافة أعمال الشركة وتحديداً قطاع الأعمال الذي شهد إقبالاً عالياَ على الخدمات والحلول التي يقدمها في مجالات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى النمو في إيرادات خدمات وحلول الجيل الخامس (5G)، كذلك النمو التصاعدي في خدمات الأفراد من "زين السعودية" وارتفاع الطلب على خدمات "ياقوت" الرقمية وحلول التمويل المصغر من خلال شركة "تمام للتمويل" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "تظهر نتائج الربع الثالث من العام 2023م استمرار النمو في الإيرادات والأرباح ولله الحمد. حيث حققنا أعلى إيرادات ربعية منذ انطلاق زين السعودية، وهذا ما يعكس متانة إستراتيجيتنا التشغيلية والمالية المرتكزة على الابتكار والاستثمارات الموجهة نحو تعظيم الأثر التقني والاقتصادي والاجتماعي، وبما يعزز منظومتنا المتكاملة لخدمات الجيل الخامس (5G)، ولا سيما على مستوى قطاع الأعمال.
وأود أن أشير إلى ما شهدناه خلال الربع الثالث من العام 2023، من إنجازات تسهم في تطوير المكتسبات الرقمية على مستوى المملكة، وأبرزها السبق التقني الذي حققناه بتدشين أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بالشراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية؛ وأيضاً تعزيز مساهماتنا في توطين القطاع، من خلال عددٍ من الشراكات والتحالفات الإستراتيجية التي قمنا بها، أبرزها شراكتنا مع شركة الروّاد للأنظمة ، الرائدة والمتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الدوائر الإلكترونية، بهدف توطين المنتجات والخبرات المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء".
وتابع قائلاً: "مع حرصنا على تطبيق الكفاءة التشغيلية والمالية، نحرص أيضاً على استدامة الابتكار والأثر الإيجابي الذي نحققه لكافة عملائنا وشركائنا ولمملكتنا الحبيبة، والتي نحرص دوماً على أن نكون مساهمين حقيقيين في مسيرتها للتحوّل الرقمي الشامل وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يقود إلى تمكين وطنٍ طموح واقتصادٍ مزدهر ومجتمعٍ حيوي. وسنستمر بإذن الله في مواكبة النمو المتزايد على خدماتنا وحلولنا المتطورة لكلٍّ من الأفراد وقطاع الأعمال، عن طريق دمج الابتكار بالاستدامة والاستثمار لتقديم أفضل التجارب الرقمية في قطاعات الاتصالات والتقنية المالية والترفيه الرقمي والحوسبة السحابية."
تجدر الإشارة إلى أنَّه تم ترقية تصنيف "زين السعودية" إلى تصنيف (A)، ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) حيث تعكس هذه الترقية أهمية المبادرات والبرامج التي نفذتها " زين السعودية" في إطار الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الفعّالة لعملياتها التشغيلية والمالية والإدارية، أيضاَ حرصت الشركة على تعميم هذه الثقافة، من خلال مؤشرات أداء واضحة ضمن كافة إداراتها وأقسامها وعلى جميع المستويات.

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