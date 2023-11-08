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الفكر الإستراتيجي الغربي ورهان المبادئ والمصالح

11/8/2023 4:18:16 AM
(MENAFN- Al Watan) يعاني الفكر السياسي الإسرائيلي، في تكوينه ومنطلقاته مظاهر القلق والتوجس والشكوك والحذر والانكفاء على الذات، والذي نلمس تداعياته وآثاره، في مظاهر الإنحراف السياسي والإنساني والمتمثل في التشريع للحروب، والعدوانية الممنهجة والتحكم في مصائر الآخرين، والتصرف المطلق بما يتفق مع النزعات والأهواء بما يخدم المشروع الصهيوني العالمي.
فطبيعة الأزمة التاريخية الفلسطينية تعود للبعد التكويني الذي غذاه المستعمر الإنجليزي وتبنته السياسات الأمريكية صاحبة المصلحة الكبرى والداعم الفعلي لإسرائيل.
فهذه الحرب الدائرة في غزة تجمعت حولها مصالح كثيرة ومتنافره، واستطاعت أجهزة الإعلام الغربية والذهن السياسي الغربي أن يرسخ في أذهان الغرب أن الحرب ذات طبيعة دفاعية [حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها] وذلك لتحميل الفلسطينيين مسؤولية الحرب متجاهلة أن الإنسان الفلسطينيي يدافع عن وجوده وأرضه وشعبه.
فعلاقة إسرائيل بالوجود الفلسطيني لا تقوم على ضوابط ومبادئ إنسانية وإنما تقوم على السيطرة والهيمنة والاستعلاء والاعتداء والحصار والتجويع وسحق الآخر، وعدم الاعتراف باستقلاله وحرية قراره.
فإذا كانت إسرائيل لا تشعر بالندية مع فلسطين في الجانب المادي - إذ أن الفجوة هائلة ما بين القوة المادية الإسرائيلية والقوة المادية الفلسطينية - إلا أنه في الجانب المعنوي والنفسي والمستقبلي فإسرائيل تشعر بأن الفلسطينيين ندا منافسًا، وهذا ممكن فالخوف والفزع لدى الإسرائيليين، ولد العداء السافر وهذا يرجع إلى الضعف المعنوي الذي تعاني منه إسرائيل وأوجد لها أزمة مفزعة، وما هذه الحرب الفظيعة إلا ظاهرة من ظواهر عدم الثقة وانهيار المعايير المعنوية والنفسية.
فإسرائيل اليوم، فقدت تماسكها الداخلي، فلم تعد تشعر بالأمن، وأن المستقبل لا يحمل ما كانت تتوقعه، فخلف الواجهات الزائفة الإسرائيلية يكمن الخوف والفزع.
وإن كان الخطر الاستراتيجي الأكثر تهديدًا لإسرائيل يأتي في الأساس من جانب القوة الجغرافية، إذ لم يعد مصدر التهديد متمركزًا في مصدر وموقع واحد، والخطر الآخر الذي تخشاه إسرائيل في هذا العالم المتغير أن الولايات المتحده الأمريكية على المدى البعيد قد لا تستطيع حماية إسرائيل بالصورة التي هي عليه اليوم مع ظهور قوى وتحديات جديدة ومنافسين عالميين جدد فإسرائيل نشأت أساسًا من تناقضات المصالح بين القوى العالمية، في وقت كانت فيه السياسة لعبة المصالح، وكانت فيه الأخلاق الإنسانية خارج السياسة، وهي إستراتيجية سياسية يقوم عليها الفكر السياسي الأمريكي تحددها القدرة التسليحية والاقتصادية والتفريق بين العدل والحق من ناحية والقوة من ناحية ثانية.
فالأدوار التي مرت بها القضية الفلسطينية سواء من ناحية الملابسات السياسية الدولية أو من ناحية الأخطاء التي وقع فيها السياسيون الفلسطينيون في مختلف أطوار معالجتهم لهذه القضية وبخاصة قضية القدس والصدمة التى تلقاها الفلسطينيون من سياسات الخداع التي لم ينتبه لحقيقتها الساسه الفلسطينيون بل لم يكونوا قادرين على فهمها في ظل المتغيرات الدولية، والتي أصبحت لدى الفلسطيني بمرور الزمن وكأنها قدر تاريخي غير قابل للتجاوز أورثت هذه التصدعات الكبيرة في القضية الفلسطينية وبخاصة قضية القدس.
ففي دراسة للدكتور يوسف الحسن عن مدينة القدس يفند فيها المفاهيم المغلوطة ودعاوي إسرائيل المضللة حول المدينة، فقد تعرض الدكتور الحسن للإشكاليات التي يطرحها السياسيون الغربيون برؤية نقدية عميقه مستخدمًا قدرته المعرفية ومستشهدًا بحقائق التاريخ ودلالات الواقع وتحليل حجج الخصوم، فإسرائيل كما يقول الدكتور يوسف الحسن قدمت قراءات مضللة لمدينة القدس ونزعت عنها صفة الوطن وقدمتها للعالم على أنها مجرد قضية أماكن دينية مقدسة يقوم نزاع حول إدارتها بين المسلمين والمسيحيين واليهود وقد انساق العالم لهذا التضليل فانشغل في البحث حول المقدسات والأبنية الدينية وغفل عن مدينة القدس والتي هي وطن سكانها الأصليين وهم العرب الفلسطينيون.
وهنا يشير الدكتور يوسف إلى أن تشتت تعريفنا وأوصافنا لمدينة القدس يخدم القراءات المضللة لتاريخ المدينة، وذلك عند تركيزنا فقط على البلدة القديمة فكتب التاريخ والمفهوم العثماني يستخدم هذا الوصف للبلدة القديمة، وحينما تتحدث إسرائيل عن مدينة القدس كعاصمة لها لا تتحدث عن مواقع يهودية مقدسة أو موقع مجهول للهيكل المزعوم بل تعني بوضوح القدس الكبرى والتي أقامتها على أسطورة أنها مملكة داوود وسليمان عليهما السلام والهدف الإسرائيلي تهويد المدينة، وذلك بانتزاع أراضٍ فلسطينية وتقليص المجال السياسي والجغرافي والنفسي للفلسطينيين وتشكل مدينة القدس صورة مصغرة لطبيعة الاحتلال الاستيطاني.
ويضيف الدكتور الحسن إلى أن إسرائيل سوّقت لهذه القراءات المراوغة، لمدينة القدس باعتبارها مكانًا للعبادة، وهذا ما يشغل العالم الغربي في الوقت الراهن وأحاطت مسألة مدينة القدس بالمحرمات والقداسة التي لا يجوز الاقتراب منها ولا يجب البحث في مستقبلها إلا بعد الانتهاء من الموضوعات العالقة الأخرى وبهذا فرضت تأجيل بحث قضية مدينة القدس بعد أن فصلتها عن قضية الأراضي المحتلة.
في محاولة لفرض الأمر الواقع بالاستيلاء والمصادرة والعزل والطرد والتهويد والقضم والإحلال والالتهام وتعريض جغرافية منطقة القدس وبيئتها وهالتها التاريخية إلى تغيير قسري وعبث ديموجرافي بالغ الفظاعة على حد تعبير الدكتور إدوارد سعيد وجعل الاحتكام في شأن تصرفات إسرائيل في مدينة القدس إلى السلطات القضائية الإسرائيلية بدلًا من أحكام القانون الدولي باعتبار مدينة القدس أرضًا محتلة بدءًا من عام 1948 حتى الآن وفقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لمدينة القدس مركز خاص لا يجوز المساس به ولا يجوز ضمها، كما يحظر على القوة المحتلة تغيير معالمها أو مصادرة أراضي سكانها الأصليين أو طردهم من بيوتهم.
وفي إطار هذه القراءات المضللة، نجحت إسرائيل في تأجيل بحث مسألة القدس في مفاوضات التسوية التي بدأت في مطلع التسعينيات بين فلسطين وإسرائيل منسجمة بذلك مع إستراتيجيتها التفاوضية المستندة إلى مفهوم التدرجية التفكيكية ومستفيدة من الوقت لفرض الأمر الواقع في مدينة القدس باتجاه التهويد، وتغيير مرجعيات مدينة القدس.
فبدلًا من أن تكون الأمم المتحدة وقراراتها هي المرجعية، أصبحت المفاهيم المغلوطة التي أشاعتها إسرائيل هي الثقافة السياسية والقانونية السائدة، وصارت اتفاقيات التسوية التي تأجلت فيها مسألة مدينة القدس إلى المراحل الأخيرة هي المرجعية، وتحولت صيغة الأرض مقابل السلام لكي تحل محلها صيغة السلام مقابل الأمن أو السلام مقابل السلام، وتحويل مصير مدينة القدس من أرض محتلة، إلى أرض متنازع على إدارة أماكنها المقدسة فقط، ومن رقم صعب على طاولة مفاوضات سرية إلى مصير مجهول تتحكم فيه جرافات وسباق محموم مختل في توازنه بين سماسرة عقار لشراء شقة أو قطعة أرض هنا أو هناك.
ولم تتوقف إسرائيل عن إعلان موقفها من أن مدينة القدس عاصمة إسرائيل الأبدية والموحدة، والنتيجة الطبيعية لهذا الخطاب المراوغ والسياسات الإسرائيلية الاستيطانية، والمصيدة السياسية التي نصبتها للعرب والعالم أجمع، أن المجتمع الدولي إذا استجير به بشأن مدينة القدس في السنوات الأخيرة حتى يومنا هذا، فإنه يميل نحو الاختباء وراء اتفاقيات وإعلان أوسلو.
وهذا ما حدث عندما كانت تثار مسائل مصادرة الأراضي لمصلحة الاستيطان اليهودي، أن قال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن: إن مجلس الأمن ليس هو المكان الملائم أو الإطار المناسب للتعامل مع مسائل القدس، لأن أمر التعامل معها موكول لطرفي النزاع، بعد أن كان مجلس الأمن يعتبر قضية المستوطنات، على سبيل المثال: من غير سند قانوني خرقًا لاتفاقيات جنيف وعقبة خطيرة أمام السلام، وكان يطالب إسرائيل دائمًا بالتراجع عنها وتفكيك المستوطنات القائمة، ويطالبها أيضًا بالامتناع عن طرد السكان أو القيام بأي عمل يؤدي إلى التأثير في التركيبة السكانية.
فعندما أتى العرب والفلسطينيون إلى أوسلو طامعين في الأمان الأمريكي - الإسرائيلي لم يكونوا يعلمون أن حكمًا ضدهم قد صدر مع وقف التنفيذ ثلاثين عامًا وبعدها ينفذ الحكم.

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