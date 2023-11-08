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الأزمات تكشف غطاء طابور المزايدات الرخيصة

11/8/2023 4:18:16 AM
(MENAFN- Al Watan) ‫ مرة أخرى تجدّد طيور الظلام هجومها الهزيل، وتسعى في محاولة يائسة للنيل من المكانة السامقة للمملكة العربية السعودية، وتستمر في المسلسل الهابط ذاته الذي لم يعد يجذب انتباه أحد، ولم يعد مبررا كافيا يستحق الرد عليه. حيث سعوا هذه المرة إلى ربط المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة بفعاليات النسخة الرابعة لموسم الرياض، وكأن الموسم هو الذي يطلق القذائف والصواريخ على المدنيين العزل.
بدءا تتوجب الإشارة بوضوح تام إلى أن السعودية هي أكثر دولة في العالم وقوفا مع الشعب الفلسطيني ونصرة لقضيته العادلة، وهذا الموقف النبيل الواضح الذي تنطلق منه بلادنا يستند على حقيقة أن المملكة هي أكبر الدول العربية والإسلامية، وتكتسب مكانة روحية سامية لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين والبقعة التي انطلق منها النور للدنيا بأسرها. هذه الحقيقة تدركها قيادتنا الرشيدة جيدا وتضعها نصب عينيها في كل قرراتها. لذلك دأبت بإصرار شديد على تقديم الدعم للفلسطينيين في كافة المحافل الدولية وفي مصانع القرار العالمي، ورفضت بكل قوة تقديم أي نوع من التنازلات التي تضيع الحقوق المسلوبة.
ليس هذا فحسب، بل إن القيادة السعودية تدخّلت مرات كثيرة عندما دبت الخلافات بين الفلسطينيين بما يشكّل تهديدا لقضيتهم، وعملت على توحيد صفوفهم، وحثتهم مرارا وتكرارا على التمسك بحقوقهم وعدم التفريط فيها وتأجيل خلافاتهم الثانوية والتسامي فوق تباين وجهات النظر، وما قمة مكة المكرمة ببعيدة عن الأذهان.
هذا الموقف الواضح ظل ثابتا منذ بدايات ظهور القضية الفلسطينية، وقد أرساه المغفور له - بإذن الله -الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، ووضعه في مقدمة أولوياته، وجعله قضيته الأساسية، ومن بعده سار أبناؤه الملوك على النهج ذاته، وواصلوا تبنيهم قضية فلسطين، وقدموها على ما سواها، وتولوا التنسيق بشأنها مع إخوتهم من قادة الدول العربية والإسلامية. حتى في أصعب اللحظات السياسية وأكثرها دقة في تاريخ المملكة، لم تبخل القيادة السعودية على الفلسطينيين بكل نوع الدعم في المحافل الدولية، وظلت في مقدمة الدول الداعمة للشعب العربي الشقيق.
حتى خلال الحرب الحالية فإن الصوت السعودي كان ولا يزال أعلى الأصوات العربية والإسلامية؛ حيث جدّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، بصورة قاطعة وواضحة موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة وقف التصعيد القائم، ورفض استهداف المدنيين بأي شكل أو تدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية، مطالبا باحترام القانون الدولي والإنساني ورفع الحصار عن غزة. هذا الموقف لم يردّده الأمير محمد في وسائل الإعلام فقط، بل ذكره لقادة دول العالم المؤثرة، مؤكدا أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لتحقيق هذه الغايات.
كما يواصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مساعيه حول هذه القضية، وأجرى سلسلة اتصالات مع نظرائه في الدول الكبرى ودول المنطقة لتنسيق الجهود، مطالبا بعدم التصعيد، ومحذرا من التداعيات الكثيرة التي سوف تنجم عن ذلك في المستقبل. كما دشنت المملكة -كعادتها - حملة تبرعات لصالح المدنيين في غزة جمعت حتى كتابة هذا المقال قرابة 400 مليون ريال، فماذا قدم الآخرون سوى التصريحات الفارغة والمزايدات الرخيصة؟
كل هذا من البديهيات المعروفة التي لا تحتاج لأحد كي يؤكد عليها. لكن الأمر الغريب والمثير للتقزز هو ذلك الربط الغريب وغير المبرر بين التعاطف مع الفلسطينيين وتقديم الدعم لهم وبين موسم الرياض، فما هي العلاقة بين الأمرين؟ وهل إيقاف الموسم وإلغاء فعالياته سيوقف الحرب الهمجية التي تشنها قوات الاحتلال على غزة؟
وببساطة أقول إن حملة الكراهية البغيضة التي تشنها طيور الظلام على وسائل التواصل الاجتماعي تسعى لتحقيق هدف واحد فقط، هو إيقاف وإفشال موسم الرياض الذي استطاع في سنوات قلائل أن يعتلي مركز الصدارة متقدما على كافة الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية في المنطقة، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عشرات السنوات، لكنها تحولت إلى نسخ مكررة مبتذلة لا تجذب انتباه أحد.
هذا الإبداع السعودي هو الذي يثير حسد الفاشلين ويدفعهم لمحاولة إجهاض الجهود السعودية الرامية لتحديث واقعها وتطوير مجتمعها واستنباط مصادر دخل جديدة تثري الاقتصاد الوطني وتحميه من مخاطر الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، لا سيما في ظل التقلبات العديدة التي تشهدها الأسواق العالمية.
وللتأكيد على هذه الحقيقة أشير إلى أن الهجوم على المملكة من بعض ((الصغار)) لم يبدأ مع ظهور موسم الرياض بل يعود إلى سنين طويلة، لذلك فإن الموسم ليس مستهدفا لذاته إنما يحاول المغرضون استخدامه كذريعة واهية لتبرير تفاهاتهم وأحقادهم.
ثم من الذي قال إن موسم الرياض مجرد فعاليات ترفيهية؟ فهو صناعة متكاملة ونشاط اقتصادي ضخم يستهدف هذا العام توفير 200 ألف فرصة وظيفية لشباب وشابات الوطن، واستلزمت انطلاقته العديد من الإنشاءات بتكلفة وصلت إلى مليارات الريالات، شاركت فيها عشرات الآلاف من الأيدي العاملة الوافدة من مختلف الدول العربية والإسلامية، أي أن فوائد الموسم دخلت بيوت هؤلاء جميعا.
الهجوم على المملكة - يا سادتي الكرام - دافعه معلوم ومفهوم، هو الحقد وسوء النية لا غير، فهؤلاء لا يعجبهم أن يروا بلادنا وهي تسير في طريق التنمية والازدهار وتقطع كل يوم خطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافها المرسومة. لا يريدون أن يروا اقتصادنا ينتعش ومجتمعنا يتطور ومكانتنا وسط العالم ترتقي وترتفع، لسبب بسيط هو أن نفوسهم السوداء ودواخلهم المريضة ترفض أن نكون في موقع الصدارة التي خلقنا لها والتي تليق بنا وبتاريخنا الناصع وأيادينا البيضاء.

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