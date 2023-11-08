6 ملايين راكب عبر الحافلات الصديقة للبيئة

6 ملايين راكب عبر الحافلات الصديقة للبيئة
التاريخ
11/8/2023 4:18:16 AM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية تقسيم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن إلى 3 عقود تضمن تحقيق التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وسيتم نقل 6 ملايين راكب سنويا على أسطول الحافلات التي تتيح استخدام مركبات صديقة البيئة ويخدم المشروع عدة قطاعات أخرى في مقدمتها دعم التنمية السياحية وحركة التنقل كما سيسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص. وتغطي الخدمة 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مسارا لنقل الركاب بالحافلات.
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