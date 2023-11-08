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6 ملايين راكب عبر الحافلات الصديقة للبيئة

11/8/2023 4:18:16 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية تقسيم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن إلى 3 عقود تضمن تحقيق التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وسيتم نقل 6 ملايين راكب سنويا على أسطول الحافلات التي تتيح استخدام مركبات صديقة البيئة ويخدم المشروع عدة قطاعات أخرى في مقدمتها دعم التنمية السياحية وحركة التنقل كما سيسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص. وتغطي الخدمة 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مسارا لنقل الركاب بالحافلات.
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