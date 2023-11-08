10 منصات للتأشيرات السياحية بمطار المؤسس

(MENAFN
- Al Watan) دشن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صالة إصدار التأشيرات السياحية عند الوصول للمسافرين القادمين من خارج المملكة بهدف تحسين تجربة المسافرين وتقليل مدة الانتظار واستيعاب 300 مسافر في الساعة، وتتكون من 10 منصات بـ7 لغات مختلفة.
مطارات دولية
أصدرت هيئة الطيران المدني تقريرا إحصائيا حول أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر سبتمبر 2023، وفقا لأحد عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، وذلك تطبيقا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
وحصل عن الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، مطار الملك فهد الدولي في المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 73%.
نسب التزام
جاء مطار أبها الدولي في المركز الأول عن الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، بنسبة التزام 100%، فيما حصل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان ثانياً بنسبة التزام 100%، بينما تفوق مطار أبها على مطار جازان في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم، وجاء مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم في المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويا، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
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