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10 منصات للتأشيرات السياحية بمطار المؤسس

11/8/2023 4:18:16 AM
(MENAFN- Al Watan) دشن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صالة إصدار التأشيرات السياحية عند الوصول للمسافرين القادمين من خارج المملكة بهدف تحسين تجربة المسافرين وتقليل مدة الانتظار واستيعاب 300 مسافر في الساعة، وتتكون من 10 منصات بـ7 لغات مختلفة.
مطارات دولية
أصدرت هيئة الطيران المدني تقريرا إحصائيا حول أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر سبتمبر 2023، وفقا لأحد عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، وذلك تطبيقا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
وحصل عن الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، مطار الملك فهد الدولي في المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 73%.
نسب التزام
جاء مطار أبها الدولي في المركز الأول عن الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، بنسبة التزام 100%، فيما حصل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان ثانياً بنسبة التزام 100%، بينما تفوق مطار أبها على مطار جازان في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم، وجاء مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم في المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويا، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

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