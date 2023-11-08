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سامبا نصراوية

11/8/2023 4:18:15 AM
(MENAFN- Al Watan) عزف النصر السامبا، في دوري أبطال آسيا، وقاده نجمه البرازيلي إندرسون تاليسكا إلى تسجيل انتصار قوي ومثير على مضيفه الدحيل القطري بنتيجة 2/3، في الموقعة الملتهبة التي شهدها إستاد عبدالله بن خليفة، لحساب الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا، ليقترب العالمي من حجز مقعده في ثمن نهائي البطولة القارية، ويتصدر المجموعة القوية بالعلامة الكاملة 12 نقطة، سجل لفارس نجد إندرسون تاليسكا ((27، 37، 65))، وللدحيل فيليب كوتينيو ((8، 80 ضربة جزاء))، وبقي الدحيل على نقطة واحدة رابعا، وفي ذات المجموعة تعادل استقلال دوشنبة الطاجيكي وبرسيبوليس الإيراني 1/1، ليحل الفريق الإيراني ثانيا بـ7 نقاط، وجاء الفريق الطاجيكي ثالثا بنقطتين.

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