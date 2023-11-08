سامبا نصراوية

(MENAFN
- Al Watan) عزف النصر السامبا، في دوري أبطال آسيا، وقاده نجمه البرازيلي إندرسون تاليسكا إلى تسجيل انتصار قوي ومثير على مضيفه الدحيل القطري بنتيجة 2/3، في الموقعة الملتهبة التي شهدها إستاد عبدالله بن خليفة، لحساب الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا، ليقترب العالمي من حجز مقعده في ثمن نهائي البطولة القارية، ويتصدر المجموعة القوية بالعلامة الكاملة 12 نقطة، سجل لفارس نجد إندرسون تاليسكا ((27، 37، 65))، وللدحيل فيليب كوتينيو ((8، 80 ضربة جزاء))، وبقي الدحيل على نقطة واحدة رابعا، وفي ذات المجموعة تعادل استقلال دوشنبة الطاجيكي وبرسيبوليس الإيراني 1/1، ليحل الفريق الإيراني ثانيا بـ7 نقاط، وجاء الفريق الطاجيكي ثالثا بنقطتين.
MENAFN08112023000089011017ID1107392448
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.