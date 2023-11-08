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أبهاوي سابق يتولى إنقاذ الأخدود

11/8/2023 4:18:15 AM
(MENAFN- Al Watan) تعاقدت إدارة الأخدود مع المدرب السلوفاكي مارتن سفيلا ليقود الفريق الأول لكرة القدم في ناديها خلفا للبرتغالي جورجي مندوسا، الذي أقيل بسبب سوء النتائج.
ويمتلك سفيلا خبرة جيدة في الدوري السعودي إذ سبق له أن قاد أبها والعدالة، ويعتبر من المدربين أصحاب التاريخ القوي فقد سبق له تحقيق جائزة أفضل مدرب في سلوفاكيا 3 مرات، وحقق مع ناديي ترنتشين وسلوفان براتيسلافا التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في أكثر من موسم.

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