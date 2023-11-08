أبهاوي سابق يتولى إنقاذ الأخدود

(MENAFN
- Al Watan) تعاقدت إدارة الأخدود مع المدرب السلوفاكي مارتن سفيلا ليقود الفريق الأول لكرة القدم في ناديها خلفا للبرتغالي جورجي مندوسا، الذي أقيل بسبب سوء النتائج.
ويمتلك سفيلا خبرة جيدة في الدوري السعودي إذ سبق له أن قاد أبها والعدالة، ويعتبر من المدربين أصحاب التاريخ القوي فقد سبق له تحقيق جائزة أفضل مدرب في سلوفاكيا 3 مرات، وحقق مع ناديي ترنتشين وسلوفان براتيسلافا التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في أكثر من موسم.
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