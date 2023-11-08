Wednesday, 08 November 2023 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حرب الاحتلال الإسرائيلي يدفع ثمنها مدنيو فلسطين

11/8/2023 4:18:15 AM
(MENAFN- Al Watan) استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي وقف عام لإطلاق النار، وقال البيت الأبيض إنه لا يوجد اتفاق على دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لهدنة إنسانية أوسع نطاقًا بعد مكالمة هاتفية بين الزعيمين.
كما ذكر إن إسرائيل سيكون لها دور ((أمني شامل)) في غزة إلى أجل غير مسمى، في أوضح إشارة حتى الآن إلى أن إسرائيل تخطط للحفاظ على سيطرتها على القطاع الساحلي بعد شهر من الحرب، الصراع الذي أودى بحياة الآلاف ودمر مساحات واسعة من الأراضي.
وقال نتنياهو لشبكة (ABC) الإخبارية إن غزة يجب أن يحكمها ((أولئك الذين لا يريدون الاستمرار على طريقة حماس))، دون الخوض في التفاصيل.
وأضاف:((أعتقد أن إسرائيل ستتحمل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نملكها)).
فيما تكشف التقارير المسؤولية الأمنية لإسرائيل عبر قصفها المدنيين والمباني السكنية ومحاصرة الأحياء، ومنع الوقود والغذاء فهي تدفع بالأبرياء المدنيين ثمنًا للحرب.
تكاليف الحرب
وأطلق الاحتلال الإسرائيلي العنان لموجة أخرى من الضربات في جميع أنحاء المنطقة، حتى تحولت مجمعات سكنية بأكملها في المدينة إلى أنقاض، كما فر نحو 70% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، مع استجابة العديد منهم للأوامر الإسرائيلية بالتوجه إلى الجزء الجنوبي من القطاع المحاصر، والذي يتعرض للقصف أيضًا.
وتقاتل القوات الإسرائيلية المسلحين الفلسطينيين داخل غزة منذ أكثر من أسبوع، ونجحت في تقطيع القطاع إلى نصفين وتطويق مدينة غزة، كما أن الغذاء والدواء والوقود والمياه ينفد، وتكتظ المدارس التي تديرها الأمم المتحدة، والتي تحولت إلى ملاجئ.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 10.000 شخص، من بينهم أكثر من 4.100 قاصر، وقالت الوزارة إن أكثر من 2300 شخص في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم مدفونون تحت أنقاض المباني المدمرة.
قتال عنيف
وفي جنوب قطاع غزة، حيث طُلب من الفلسطينيين اللجوء، دمرت غارة جوية إسرائيلية عدة منازل في بلدة خان يونس، ودمرت غارة جوية منزلا في مدينة رفح الجنوبية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وفقًا للبلدية ومستشفى محلي.
وفي الوقت الحالي تركز القوات الإسرائيلية على شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة التي كان يسكنها قبل الحرب نحو 650 ألف شخص، وتقول إسرائيل إن حماس تمتلك بنية تحتية مسلحة واسعة النطاق في المدينة، بما في ذلك شبكة أنفاق واسعة، وتتهمها باستخدام المدنيين كدروع بشرية.
ويعتقد أن عدة مئات الآلاف من الأشخاص ما زالوا في الشمال في طريق الهجوم، ويقول الجيش إن الممر الوحيد الذي يسمح للسكان بالفرار إلى الجنوب لا يزال متاحُا، وقد سافر الآلاف عبره في الأيام الأخيرة، لكن الكثيرين يخشون استخدام الطريق الذي تسيطر القوات الإسرائيلية على جزء منه.
أفاد سكان شمال غزة عن وقوع معارك عنيفة خلال الليل حتى صباح الثلاثاء في ضواحي مدينة غزة، وقال السكان إن مخيم الشاطئ للاجئين، وهو منطقة مبنية تؤوي اللاجئين من حرب عام 1948 المحيطة بإنشاء إسرائيل وأحفادهم، تعرض لقصف شديد من الجو والبحر خلال اليومين الماضيين.
انهيار القطاع
وبحسب تقديرات أممية بات قطاع غزة على وشك الانهيار بعد 32 يومًا من الحرب المتواصلة، وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليرك، إن ((الخدمات في قطاع غزة تقترب من نقطة الانهيار دون إمدادات الوقود))، مضيفًا أنه ((لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقودًا)).
وكان مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، قد قال الأسبوع الماضي، إنه كان هناك ((بعض التقدم)) في المفاوضات المتعلقة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، في نفس الإفادة: ((يتم إغلاق مزيد ومزيد من المرافق، يتم إغلاق مزيد ومزيد من سبل إنقاذ الحياة))، في إشارة إلى إمدادات الوقود.
ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعُا معيشية كارثية بسبب انعدام الوقود والمياه والخبز، بالإضافة إلى نقص المواد الطبية.
وتقصف إسرائيل قطاع غزة، منذ 32 يومًا، ما خلف حتى اليوم أكثر من 10 آلاف قتيل في غزة، من بينهم أكثر من 4 آلاف طفل، بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس بقطاع غزة، ردًا على هجوم مسلح لحماس في 7 أكتوبر الأول الماضي.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الاثنين الماضي، ارتفاع حصيلة الضحايا من موظفيها بغزة إلى 88 شخصًا، منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وذكرت الأونروا، في بيان: أنه سقط 5 من موظفي الأونروا نتيجة غارات في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من قطاع غزة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للزملاء الضحايا المؤكدين في الأونروا إلى 88، وما لا يقل عن 25 آخرين أصيبوا منذ بدء الأعمال العدائية.
وأضافت أن العدد المؤكد لمنشآت الأونروا المتضررة منذ 7 أكتوبر هو 48 منشأة، مشيرةً إلى أنه نزح ما يقرب من 1.5 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ويعيش ما يقرب من نصفهم 717 ألفًا في 149 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات غزة.

MENAFN08112023000089011017ID1107392446

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث