Wednesday, 08 November 2023 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يختتمون اجتماعهم الـ 17 في قطر

11/8/2023 4:18:15 AM
(MENAFN- Al Watan) رفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برقيتي تهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجنوب شرق آسيا (آسيان)، التي رأسها ولي العهد، وعقدت في مدينة الرياض.
وجاء في بيان اختتمت به أعمال الاجتماع السابع عشر الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، أن أصحاب المعالي والسعادة ناقشوا آلية تنسيق وتوحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية تحقيقاً لأهداف ومصالح دول مجلس التعاون. كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة عدة مواضيع خليجية مشتركة تلامس هموم المواطن الخليجي. وعبر أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن غضبهم واستنكارهم البالغين لما يقوم به الكيان المحتل من قتل وهدم وتهجير قسري وحصار خانق جائر لأشقائنا الفلسطينيين في غزة وفي بقية الأراضي المحتلة، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وأكدوا دعمهم لعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، ووفق مبادرة السلام العربية ، ومبدأ حل الدولتين، وحق العودة للاجئين وفق قرار الجمعية العامة 149 وإطلاق سراح الأسرى والتعويضات العادلة للأسرى واللاجئين. ومن خلال استعراض أصحاب المعالي والسعادة لجدول أعمال اجتماعهم، ثمنوا النتائج والتوصيات الناتجة عن ندوة (دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصادات الوطنية)، التي نظمها مجلس الشورى في سلطنة عُمان بالتنسيق مع الأمانة العامة.
وقد اتفق أصحاب المعالي والسعادة على اختيار عنوان (التنوع الثقافي وتحديات التغيير.. دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية) موضوعاً للندوة الخليجية المشتركة لعام 2024 م، التي سيقيمها مجلس الشورى بدولة قطر. كما أطلع أصحاب المعالي والسعادة على ما تم من إجراءات وخطوات بشأن تعزيز العلاقات وتبادل الزيارات مع البرلمان الأوروبي ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي. وفي ختام أعمال الاجتماع رفع أصحاب المعالي والسعادة برقية شكر وامتنان لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما أٌحيطوا به من حفاوة بالغة وكرم وفادة وطيب إقامة، كان له الأثر الجلي في نجاح الاجتماع وتحقيق غاياته والخروج بنتائج مثمرة سوف تسهم في تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر حكومةً وشعباً على استضافتها لهذا الاجتماع، وكذلك لمجلس الشورى بدولة قطر برئاسة حسن بن عبد الله الغانم، على دعوته الكريمة، وعلى ما بذله هو وإخوانه وأخواته أعضاء مجلس الشورى من جهد واضح في التنظيم والإعداد الجيد لهذا الاجتماع، متمنين التوفيق والسداد لهم في رئاسة الاجتماع الدوري السابع عشر والبلوغ بها غاياتها السامية.

MENAFN08112023000089011017ID1107392445

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث