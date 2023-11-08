Wednesday, 08 November 2023 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تُشارك بمعرض داون تاون ديزاين 2023 في دبي

11/8/2023 4:18:15 AM
(MENAFN- Al Watan) تُشارك هيئة فنون العمارة والتصميم في معرض "داون تاون ديزاين 2023" الذي يستمر حتى 11 نوفمبر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال جناح سعودي يعرض أولى المنتجات الحاصلة على ختم "صُمّم في السعودية". وتُمثل هذه المنتجات مجموعة متنوعة تعكس مدى الإبداع والإمكانيات اللامحدودة لدى المصممين الصناعيين المحليين، حيث اختير كل منتج بناءً على معايير تضمن أصالته وتحقيقه لقيم محورها الإنسان؛ من الفكرة التصميمية حتى المنتج النهائي، بعد أن خضع لسلسلة من مراحل التقييم من قبل لجنة من الخبراء الدوليين والمحليين في قطاع التصميم الصناعي.
ويأتي الختم ليكون دلالة على جودة وتفرد التصاميم في وقت يمثل فيه التصميم الصناعي فرصة واعدة لعصر جديد من الابتكار في المملكة، خاصة أن الختم يُعد أحد أبرز المشاريع التابعة لمبادرة "صمم في السعودية" وهي مبادرة وطنية تُعنى بتطوير قطاع التصميم الصناعي في المملكة عبر رؤية إستراتيجية لتطوير المواهب المحلية في مجال تصميم المنتجات الصناعية عبر خلق بيئة متكاملة وداعمة لإمكاناتهم بهدف إبراز المملكة بوصفِها وجهة عالمية رائدة في مجال. وتسعى هيئة فنون العمارة والتصميم من خلال المشاركة في معرض"داون تاون ديزاين" للاحتفاء بالمصممين من المملكة، وتوفير منصة للعرض والترويج لتصاميمهم على الساحة الدولية، كما يوفر المعرض فرصة مثالية للمصممين للتفاعل مع مجتمع التصميم الصناعي العالمي عبر تبادل الأفكار والخبرات مع مصممين من جميع أنحاء العالم، مما يعزز التعاون الدولي في مجال التصميم الصناعي ويسهم في تطوير القطاع.
يُذكر أن "داون تاون ديزاين" يُعد المعرض المختص بأحدث المنتجات والابتكارات العصريّة في مجال التصميم في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستقطب خبراء التصميم والممارسين في هذا المجال، ويشهد مشاركة الطلّاب، واستوديوهات التصميم، والشركات المتخصصة بأعمالهم الحصرية وسط حضور مشاركين من منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا، احتفالاً بمفاهيم الإبداع ومستقبل التصميم.

MENAFN08112023000089011017ID1107392444

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث