السعودية تُشارك بمعرض داون تاون ديزاين 2023 في دبي

(MENAFN
- Al Watan) تُشارك هيئة فنون العمارة والتصميم في معرض "داون تاون ديزاين 2023" الذي يستمر حتى 11 نوفمبر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال جناح سعودي يعرض أولى المنتجات الحاصلة على ختم "صُمّم في السعودية". وتُمثل هذه المنتجات مجموعة متنوعة تعكس مدى الإبداع والإمكانيات اللامحدودة لدى المصممين الصناعيين المحليين، حيث اختير كل منتج بناءً على معايير تضمن أصالته وتحقيقه لقيم محورها الإنسان؛ من الفكرة التصميمية حتى المنتج النهائي، بعد أن خضع لسلسلة من مراحل التقييم من قبل لجنة من الخبراء الدوليين والمحليين في قطاع التصميم الصناعي.
ويأتي الختم ليكون دلالة على جودة وتفرد التصاميم في وقت يمثل فيه التصميم الصناعي فرصة واعدة لعصر جديد من الابتكار في المملكة، خاصة أن الختم يُعد أحد أبرز المشاريع التابعة لمبادرة "صمم في السعودية" وهي مبادرة وطنية تُعنى بتطوير قطاع التصميم الصناعي في المملكة عبر رؤية إستراتيجية لتطوير المواهب المحلية في مجال تصميم المنتجات الصناعية عبر خلق بيئة متكاملة وداعمة لإمكاناتهم بهدف إبراز المملكة بوصفِها وجهة عالمية رائدة في مجال. وتسعى هيئة فنون العمارة والتصميم من خلال المشاركة في معرض"داون تاون ديزاين" للاحتفاء بالمصممين من المملكة، وتوفير منصة للعرض والترويج لتصاميمهم على الساحة الدولية، كما يوفر المعرض فرصة مثالية للمصممين للتفاعل مع مجتمع التصميم الصناعي العالمي عبر تبادل الأفكار والخبرات مع مصممين من جميع أنحاء العالم، مما يعزز التعاون الدولي في مجال التصميم الصناعي ويسهم في تطوير القطاع.
يُذكر أن "داون تاون ديزاين" يُعد المعرض المختص بأحدث المنتجات والابتكارات العصريّة في مجال التصميم في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستقطب خبراء التصميم والممارسين في هذا المجال، ويشهد مشاركة الطلّاب، واستوديوهات التصميم، والشركات المتخصصة بأعمالهم الحصرية وسط حضور مشاركين من منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا، احتفالاً بمفاهيم الإبداع ومستقبل التصميم.
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