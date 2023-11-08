تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة

تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة
التاريخ
11/8/2023 4:18:15 AM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل. وقالت الإدارة في بيانها: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي".
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