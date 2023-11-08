Wednesday, 08 November 2023 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة

11/8/2023 4:18:15 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل. وقالت الإدارة في بيانها: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي".

MENAFN08112023000089011017ID1107392443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث