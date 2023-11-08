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الثقافة تحصل على شهادة الاعتراف للتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية للجودة

11/8/2023 4:18:14 AM
(MENAFN- Al Watan) حصلت وزارة الثقافة على شهادة الاعتراف للتميز المؤسسي بمستوى 3 نجوم من المنظمة الأوروبية للجودة "European Foundation for Quality Management"، التي تعد من أهم المراجع العالمية في تقييم الجودة والتميز المؤسسي، حيث قامت الوزارة بتطبيق النسخة الأحدث من النموذج الأوربي للجودة على أعمالها كافة. وتُعد هذه الشهادة تتويجاً لجهود وزارة الثقافة في رحلتها نحو الجودة والتميز المؤسسي، وسعيها لتبني أفضل الممارسات الدولية؛ لضمان تحقيق المستهدفات بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، إلى جانب حرصها على تطوير أدواتٍ تضمن الاستدامة في الجودة والتميز المؤسسي.
وتأتي الشهادة امتداداً للجوائز والشهادات التي حصلت عليها الوزارة، ومن أبرزها شهادة التميّز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد CIPS، إضافة إلى ثلاث جوائز حصلت عليها مؤخراً في القمة السنوية الـ 11 للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023م، وهي: المركز الأول كأفضل جهة عمل مميزة في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج، والمركز الأول كأفضل جهة لتمكين المرأة في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج، وشهادة جائزة التميز الرقمي في الموارد البشرية في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج.

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