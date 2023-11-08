ريفيان تُنهي اتفاقاً حصرياً لتزويد أمازون بالشاحنات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت صانعة السيارات الكهربائية“ريفيان أوتوموتيف” اتفاقاً حصرياً لبيع الشاحنات الصغيرة التي تعمل بالبطاريات لصالح“أمازون”، بينما رفعت تقديراتها لإجمالي الإنتاج المتوقع هذا العام.

وقالت“ريفيان” الأمريكية في بيان، إنه اعتباراً من الآن، سيصبح بإمكان الشركة التفاوض على صفقات جديدة لبيع شاحنات التوصيل الكهربائية الخاصة بها إلى مشغلي أساطيل السيارات الآخرين، موضحة أنها لا تزال تخطط للوفاء بالتزامها الأصلي مع“أمازون” الذي يقتضي تسليم 100 ألف شاحنة صغيرة بحلول عام 2030.

وأوضحت“ريفيان” في خطاب وجهته للمساهمين، أنها تتوقع إنتاج 54 ألف سيارة كهربائية هذا العام تتضمن نموذجين استهلاكيين من المركبات، والشاحنات الصغيرة التي تزود بها“أمازون”، بما يعادل زيادة بمقدار ألفي وحدة عن تقديرات أغسطس الماضي، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

ومنح الاتفاق الحصري الموقع في عام 2019 لـ”أمازون” حق التفرد بشاحنات“ريفيان” الصغيرة لمدة أربع سنوات تبدأ من لحظة استلام السيارة الأولى، فضلاً عن حق الرفض الأول على جميع الشاحنات التي يتم إنتاجها في العامين التاليين.

ويعني حق الرفض الأول أن“أمازون” لديها خيار عقد اتفاقات تجارية مع“ريفيان” قبل أي أطراف أخرى، بينما بدأت الشركة المتخصصة في قطاع التجارة الإلكترونية استلام أولى الشاحنات في يوليو من عام 2022.

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