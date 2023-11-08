ريفيان تُنهي اتفاقاً حصرياً لتزويد أمازون بالشاحنات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت صانعة السيارات الكهربائية“ريفيان أوتوموتيف” اتفاقاً حصرياً لبيع الشاحنات الصغيرة التي تعمل بالبطاريات لصالح“أمازون”، بينما رفعت تقديراتها لإجمالي الإنتاج المتوقع هذا العام.
وقالت“ريفيان” الأمريكية في بيان، إنه اعتباراً من الآن، سيصبح بإمكان الشركة التفاوض على صفقات جديدة لبيع شاحنات التوصيل الكهربائية الخاصة بها إلى مشغلي أساطيل السيارات الآخرين، موضحة أنها لا تزال تخطط للوفاء بالتزامها الأصلي مع“أمازون” الذي يقتضي تسليم 100 ألف شاحنة صغيرة بحلول عام 2030.
وأوضحت“ريفيان” في خطاب وجهته للمساهمين، أنها تتوقع إنتاج 54 ألف سيارة كهربائية هذا العام تتضمن نموذجين استهلاكيين من المركبات، والشاحنات الصغيرة التي تزود بها“أمازون”، بما يعادل زيادة بمقدار ألفي وحدة عن تقديرات أغسطس الماضي، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.
ومنح الاتفاق الحصري الموقع في عام 2019 لـ”أمازون” حق التفرد بشاحنات“ريفيان” الصغيرة لمدة أربع سنوات تبدأ من لحظة استلام السيارة الأولى، فضلاً عن حق الرفض الأول على جميع الشاحنات التي يتم إنتاجها في العامين التاليين.
ويعني حق الرفض الأول أن“أمازون” لديها خيار عقد اتفاقات تجارية مع“ريفيان” قبل أي أطراف أخرى، بينما بدأت الشركة المتخصصة في قطاع التجارة الإلكترونية استلام أولى الشاحنات في يوليو من عام 2022.
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