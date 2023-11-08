الصين تخفض أسعار التجزئة للبنزين والسولار

MENAFN - Al-Borsa News) قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن الصين ستخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل بدءا من اليوم الأربعاء، وذلك بناء على التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.

وأضافت اللجنة، أن أسعار البنزين والديزل ستنخفض بـ140 يواناً (حوالي 19.51 دولار) للطن، و135 يواناً للطن، على التوالي.

وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين، يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وقالت اللجنة إنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.