الصين تخفض أسعار التجزئة للبنزين والسولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن الصين ستخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل بدءا من اليوم الأربعاء، وذلك بناء على التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.
وأضافت اللجنة، أن أسعار البنزين والديزل ستنخفض بـ140 يواناً (حوالي 19.51 دولار) للطن، و135 يواناً للطن، على التوالي.
وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين، يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.
وقالت اللجنة إنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.
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