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المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ474 مليار يوان

11/8/2023 4:18:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 474 مليار يوان (نحو 66.04 مليار دولار) لأجل سبعة أيام، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما ذكره بنك الشعب الصيني في بيان له.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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