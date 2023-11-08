نائب الرئيس الصيني يلتقي مؤسس مجموعة بلومبرج

MENAFN - Al-Borsa News) التقى نائب الرئيس الصيني هان تشنج هنا، اليوم الأربعاء، مع مايك بلومبرج، مؤسس منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد، ومجموعة“بلومبرج إل بي”.

وقال نائب الرئيس، إن الصين تشهد انتعاشا اقتصاديا هذا العام، حيث تضطلع بدور رائد بين الاقتصادات الكبرى في العالم، الأمر الذي من شأنه أن يضخ المزيد من الاستقرار واليقين والإيجابية في العالم.

وذكر أن منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد قدم حلولا تطلعية منذ إنشائه، معربا عن أمله في أن يتمكن المنتدى من الحفاظ على دوره الإيجابي في تعزيز التبادلات والتعاون الدوليين، والمساهمة بالحكمة والقوة في التصدي لتغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى.

من جانبه، قال مايك بلومبرج، إن الاقتصاد الصيني له تأثير عالمي مهم، مضيفا أن المنتدى مستعد لتعميق الحوار والتعاون مع الصين لجلب المزيد من الاستقرار واليقين للعالم.