نائب الرئيس الصيني يلتقي مؤسس مجموعة بلومبرج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
التقى نائب الرئيس الصيني هان تشنج هنا، اليوم الأربعاء، مع مايك بلومبرج، مؤسس منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد، ومجموعة“بلومبرج إل بي”.
وقال نائب الرئيس، إن الصين تشهد انتعاشا اقتصاديا هذا العام، حيث تضطلع بدور رائد بين الاقتصادات الكبرى في العالم، الأمر الذي من شأنه أن يضخ المزيد من الاستقرار واليقين والإيجابية في العالم.
وذكر أن منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد قدم حلولا تطلعية منذ إنشائه، معربا عن أمله في أن يتمكن المنتدى من الحفاظ على دوره الإيجابي في تعزيز التبادلات والتعاون الدوليين، والمساهمة بالحكمة والقوة في التصدي لتغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى.
من جانبه، قال مايك بلومبرج، إن الاقتصاد الصيني له تأثير عالمي مهم، مضيفا أن المنتدى مستعد لتعميق الحوار والتعاون مع الصين لجلب المزيد من الاستقرار واليقين للعالم.
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