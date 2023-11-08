وودسايد: الطلب على الغاز المسال سيواصل صعوده بفضل نمو آسيا

MENAFN - Al-Borsa News) من المتوقع أن يظل الطلب على النفط والغاز الطبيعي مرناً لعدة عقود، بدعم من نمو عدد السكان والتصنيع في الاقتصادات النامية بمختلف أنحاء آسيا، وفقًا لمجموعة“وودسايد إنرجي” (Woodside Energy)، التي تعتبر واحدة من الموردين الرئيسيين للوقود الأحفوري للمنطقة.

قالت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، في بيان اليوم الأربعاء قبل تقديم خطاباً موجزاً المستثمرين:“من المتوقع أن يستمر نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بصفة خاصة، حيث يسعى المشترون إلى تأمين الإمدادات لدعم مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بينما يتخلصون من الكربون”.

تعمل“وودسايد”، الواقع مقرها في بيرث، على تطوير مجموعة من مشروعات التوسعة، وتواصل سعيها وراء هدفها الخاص بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سكاربورو قبالة ساحل أستراليا الغربية في عام 2026.

اتفاقات توريد الغاز الطبيعي المسال

أبرمت الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال مجموعة من عقود التوريد طويلة الأجل التي تمتد لعقود، وذلك وسط احتدام المنافسة العالمية عليه. وباتت بعض الدول الأوروبية تعتمد بشكل أكبر على الغاز المنقول بحراً بعدما خفضت روسيا معظم تدفقات خطوط الأنابيب إلى المنطقة، كما يُنظر إلى هذا الوقود أيضاً على أنه بديل ذات كثافة انبعاثات أقل مقارنة بالفحم.

مع ذلك، توقعت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي أن يكون الطلب على الغاز أقل من التقديرات خلال أربعينيات القرن الحالي نظراً لتسارع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويشكل هذا تحدياً أمام توقعات نمو الغاز الطبيعي المسال، كما يثير شكوكاً حول الربحية طويلة المدى لبعض مشاريع إنتاجه.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الوكالة إن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى ذروته هذا العقد بسبب تزايد تبني السيارات الكهربائية، وتباطؤ اقتصاد الصين.

مشروعات نفطية جديدة

أشارت أونيل إلى أن مشروع سانغومار التابع للمجموعة والمختص بالتنقيب عن النفط في السنغال سيبدأ الإنتاج اعتباراً من منتصف 2024، وسيوفر الخام المناسب لمصافي التكرير الأوروبية. أما مشروع“تريون” الواقع في خليج المكسيك فيستهدف الإنتاج بدءاً من عام 2028 بتكلفة أقل من 50 دولاراً للبرميل.

كما تدرس مجموعة إنتاج الهيدروكربونات -التي تستهدف خفض انبعاثاتها بنسبة 15% في النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2025- الخيارات المطروحة لتقليل التكاليف الناتجة عن خفض الإنتاج على نطاق واسع في منشآتها. وصرحت أونيل للمستثمرين في عرض تقديمي:“يجب علينا إزالة الكربون بطريقة فعالة من حيث التكلفة”.

كما تدرس المجموعة إمكانية التعاون مع مشروعات احتجاز الكربون في أستراليا التي يُتوقع أن تمتلك القدرة على تخزين أكثر من 3 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، حيث يمكنها خفض الانبعاثات لكل من“وودسايد” وعملائها.

اقتصاد الشرق



