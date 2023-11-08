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أمريكا تستثمر 553 مليون دولار في سريلانكا للحد من النفوذ الصيني

11/8/2023 4:18:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية توفير تمويل بقيمة 553 مليون دولار لأحد الموانئ في عاصمة سريلانكا، والذي تعمل مجموعة“أداني” الهندية على تطويره، في إطار جهود واشنطن ونيودلهي لاحتواء النفوذ الصيني في جنوب آسيا.

وقالت مؤسسة تمويل التنمية التابعة للحكومة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء، إن اتفاق التمويل سوف يعزز النمو الاقتصادي في سريلانكا و”تكاملها الاقتصادي الإقليمي، بما في ذلك مع الهند، الشريك الرئيسي لكلا البلدين”.

وأوضح“سكوت ناثان” الرئيس التنفيذي للمؤسسة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة كولومبو اليوم، أن نشاط الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يعد أولوية قصوى لها، كون هذه المنطقة محرك النمو الاقتصادي للعالم.

وأضاف“ناثان” أن الولايات المتحدة، ومؤسسة تمويل التنمية“ملتزمتان بمعايير عالية، تشمل الشفافية، والعناية الواجبة العميقة للشركاء الذين نستثمر معهم أو نمولهم، والذين يحرزون تقدمًا كبيرًا في مكافحة الفساد والاستدامة المالية”.

وقال“كاران أداني” الرئيس التنفيذي لشركة“أداني” للموانئ والمناطق الاقتصادية الخالصة:“إننا نعتبر هذا بمثابة إعادة تأكيد من المجتمع الدولي على رؤيتنا، وقدراتنا، وحوكمتنا”. مضيفاً أن مشروع الميناء المقرر بدء تشغيله بحلول ديسمبر 2024، سيتطلب إنفاق رأسمالي إجمالي قدره مليار دولار، موضحاً أن أعمال التجريف قد اكتملت.

واستثمرت الصين نحو 2.2 مليار دولار في سريلانكا حتى نهاية العام الماضي، وتعد أكبر مستثمر أجنبي مباشر فيها، كما انتقد المسؤولون الأميركيون علناً مشروع ميناء هامبانتوتا الجنوبي قليل الاستخدام في سريلانكا، باعتباره ميناء غير مستدام، وجزء مما أسمته“دبلوماسية فخ الديون” التي تنتهجها الصين، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

وتم تدشين مؤسسة تمويل التنمية في عهد الرئيس الأمريكي السابق“دونالد ترامب”، بهدف مساعدة الدول النامية بالتزامن مع تحقيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وكافحت في بادئ الأمر لتنفيذ مشاريع حول العالم بسبب الوباء، لكن تمويلاتها تسارعت في السنوات الأخيرة، وساعدت واشنطن على سد فجوة إنفاقها التنموي الناجمة عن مبادرة الحزام والطريق الصينية، وفق تقرير صدر عن معهد“آيد داتا”.

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