تراجع أسعار الذهب في التعاملات بين البنوك الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت الأسعار المعيارية لمعاملات الذهب الفورية بين البنوك في الصين، اليوم الأربعاء، وفقاً لنظام تداول النقد الأجنبي الصيني.

ووصل السعر المعياري للذهب النقي بنسبة 99.95% أو أعلى إلى 472.85 يوان (حوالي 65.88 دولار) للجرام، بانخفاض 1.65 يوان عن يوم التداول السابق، بينما انخفض سعر الذهب النقي بنسبة 99.99% أو أعلى بواقع 3.19 يوان ليصل إلى 471.44 يوان للجرام.

ويُسمح لأسعار المعاملات الفورية في سوق الاستعلام عن الأسعار بين البنوك بالارتفاع أو الانخفاض في حدود 15% عن الأسعار المعيارية في كل يوم تداول.

وتم إدخال أعمال الاستعلام عن أسعار الذهب بين البنوك في عام 2012 لتعزيز سيولة السوق وإثراء أنماط التداول.