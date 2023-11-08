أبوظبي الإسلامي يتجه لإصدار صكوك خضراء بـ500 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتزم“مصرف أبوظبي الإسلامي” إصدار صكوك خضراء لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، تحت مظلة برنامج البنك لإصدار أدوات دين بقيمة 5 مليارات دولار.
السعر الإسترشادي لإصدار هذه الصكوك يبلغ 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، بحسب بيانات أوردتها بلومبرغ. وأشارت إلى أنه من المتوقع تسعير هذا الإصدار اليوم الأربعاء.
يأتي هذا الإصدار عقب طرح البنك منتصف هذا العام صكوكاً قيمتها 750 مليون دولار غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل عائد 7.25% سنوياً.
عين المصرف المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنك“ستاندرد تشارترد” كمنسق عالمي وحيد للإصدار، إلى جانب مصرف“أبوظبي الإسلامي”، وبنك“الإمارات دبي الوطني كابيتال”، وبنك“أبوظبي الأول”، ومصرف“الشارقة الإسلامي” كمديرين مشتركين لبناء سجل الأوامر ومديرين رئيسيين مشتركين.
اقتصاد الشرق
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