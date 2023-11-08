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أبوظبي الإسلامي يتجه لإصدار صكوك خضراء بـ500 مليون دولار

11/8/2023 4:17:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يعتزم“مصرف أبوظبي الإسلامي” إصدار صكوك خضراء لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، تحت مظلة برنامج البنك لإصدار أدوات دين بقيمة 5 مليارات دولار.

السعر الإسترشادي لإصدار هذه الصكوك يبلغ 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، بحسب بيانات أوردتها بلومبرغ. وأشارت إلى أنه من المتوقع تسعير هذا الإصدار اليوم الأربعاء.

يأتي هذا الإصدار عقب طرح البنك منتصف هذا العام صكوكاً قيمتها 750 مليون دولار غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل عائد 7.25% سنوياً.

عين المصرف المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنك“ستاندرد تشارترد” كمنسق عالمي وحيد للإصدار، إلى جانب مصرف“أبوظبي الإسلامي”، وبنك“الإمارات دبي الوطني كابيتال”، وبنك“أبوظبي الأول”، ومصرف“الشارقة الإسلامي” كمديرين مشتركين لبناء سجل الأوامر ومديرين رئيسيين مشتركين.

اقتصاد الشرق

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