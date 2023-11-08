ماريدايف تتحول للربحية خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف” إلى ربح 309 دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر 14.15 مليون دولار بالفترة المقابلة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 43.92 مليون دولار، مقابل 34.79 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.
تحولت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف” إلى ربح 17.7 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 16 مليون دولار في النصف المقارن من العام الماضي.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 86.4 مليون دولار، مقابل إيرادات 46.3 مليون دولار في النصف المقارن.
وتحولت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريديف”، إلى ربح 8.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر 10.7 مليون دولار في الربع المقارن.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 41.57 مليون دولار، مقابل إيرادات 20.59 مليون دولار في الربع المقارن.
وكانت قررت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، الاستثمار في ليبيا وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مشتركة.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم تأسيس الشركة الجديدة في ليبيا برأس مال مليون دينار (208 آلاف دولار) بعد موافقة الهيئة العامة والاستثمار، وبنسبة مساهمة تبلغ 49% (102 ألف دولار)، مشيرةً إلى أنه سيتم سداد حصتها من الموارد التشغيلية.
كما قررت الشركة شراء رافعة لسفينة MD602 بمبلغ 2.15 مليون دولار، وبيع السفن MD35 وMD510.
وقالت إنه سيتم استخدام العائد من بيع السفينتين في سداد جزء من المصروفات التشغيلية للوحدات البحرية، أو سداد جزء من مديونية الشركة لدى البنوك.
تراجعت خسائر شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف” بنسبة 91% خلال الربع الأول من 2023، لتصل 480.9 ألف دولار، مقارنة بخسائر 5.1 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 14.65 مليون دولار، مقابل إيرادات 11.19 مليون دولار في الربع المقارن من 2022.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، استمرار نشاط الشركة، رغم بلوغ خسائرها أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.
فيما اعتمدت العمومية العادية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة، والقوائم المالية للعام الماضي.
زارتفعت خسائر شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف” بنسبة 34% خلال العام الماضي، لتصل 106.3 مليون دولار، مقارنة بخسائر 79.12 مليون دولار في 2021.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 102.44 مليون دولار، مقابل 115.83 مليون دولار في العام الأسبق.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، العرض المقدم من شركة الجهاز القابضة السعودية لشراء بعض الوحدات البحرية المملوكة لشركة“فالنتاين ماريتايم المحدودة” التابعة.
وتضمن كذلك العرض الاستحواذ على كامل حصة أسهم فالنتاين المحدودة في الشركة التابعة لها بالسعودية.
وكانت وافقت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، على العرض النهائي المقدم من شركة الجهاز القابضة السعودية إلى شركة فالنتين ماريتايم المحدودة التابعة،بقيمة اجمالية 115.6 مليون دولار.
وأوضحت الشركة أن العرض يشمل الاستحواذ على حصة أسهم شركة فالنتاين ماريتايم في الشركة التابعة لها بالسعودية بنسبة 60%، وكذلك حق شراء بعض الواحد البحرية المملوكة لها.
ويتضمن العرض الآتي:
-مبلغ 71.8 مليون دولار لتسوية مباشرة مع البنوك المانحة بالكامل مديونية شركة فالنتاين المتعلقة بالوحدات البحرية المباعة.
-28.5 مليون دولار لسداد بعض الالتزامات القائمة المستحقة لها علاقة بالوحدات البحرية لبعض الموردين الأساسيين.
– 300 ألف دولار لإتمام شراء حصة فالنتاين ماريتايم في الشركة السعودية التابعة لها.
– 15 مليون دولار مشروطًا بموافقة شركة الجهاز القابضة على شروط التسوية مع الدائنيين الآخريين.
وكانت وقعت شركة“فالنتاين ماريتايم” التابعة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، مذكرة تفاهم مبدئية مشروطة مع شركة الجهاز القابضة السعودية، في إطار رغبة الأخيرة الاستحواذ على“فالنتاين”.
وأوضحت الشركة، أن مذكرة التفاهم تحدد الشروط المبدئية التي تمنح الشركة السعودية حق شراء بعض الوحدات البحرية والاستحواذ على حصة أسهم شركة فالنتاين ماريتايم المحدودة في الشركة التابعة لها بالسعودية بنسبة 60%.
وأضافت أن ذلك مقابل تسوية مديونية شركة فالنتاين بالكامل لدى البنوك المانحة والمتعلقة بالوحدات البحرية المشتراة بعد الاتفاق على مبلغ التسوية النهائي مع البنوك، وسداد بعض الالتزامات الأخرى التي تم تحديد كامل قيمتها بمبلغ 28.5 مليون دولار.
كما تحصل شركة فالنتين على مبلغ 300 ألف دولار مقابل إتمام شراء حصة الشركة في الشركة السعودية التابعة لها.
ومن المقرر أيضاً حسب الاتفاق حصول الشركة على تسهيل مالي لمدة 9 أشهر بمبلغ 15 مليون دولار، نظير سداد الالتزامات الأخرى على شركة فالنتين ماريتايم أو الشركات التابعة لها مشروطاً بإتمام صفقة بيع الوحدات البحرية والاستحواذ على حصة أسهم الشركة التابعة لها بالسعودية.
وأشارت الشركة إلى أن إتمام الصفقة من عدمه متوقف على استيفاء كافة الشروط القانونية والموافقات الداخلية والخارجية وموافقات الجهات الإدارية ذات الصلة.
وتستهدف شركة ماريدايف للخدمات البترولية والملاحية إتمام بيع شركتها التابعة“فالنتين” فى الربع الأول من عام 2023.
وقالت مصادر لـ” البورصة”، إن شركة فينبي للاستشارات المالية اقتربت من إنجاز دراسة القيمة العادلة لشركة“فالنتين للأعمال البحرية” الشهر المقبل وتوقعت إتمام عملية البيع خلال الربع الأول من العام المقبل .
وتلقت شركة ماريدايف في نهاية أكتوبر الماضي عرضًا من شركة“مجموعة أنكلا مارين شب مانجمينت- Ancla“Marine Ship Manageme، يتضمن اهتماها بالاستحواذ على شركة فالنتين للأعمال البحرية التابعة لها بنسبة 100%، في أكتوبر الماضي.
وتلقت الشركة في نوفمبر الماضي عرض آخر من شركة“الجهاز القابضة” AL GIHAZ HOLDING للاستحواذ على شركة فالنتين للأعمال البحرية.
وأضافت المصادر، أن شركة فينبى للاستشارات المالية بصدد الإنتهاء من إجراء التقييم العادل للشركة، متوقعة إتمام بيع الشركة خلال الربع الأول من 2023 بعد البت بين العرضين المقدمين.
وكشفت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف عن حصولها على الموافقة النهائية من البنوك الدائنة لإعادة هيكلة الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة للشركة بما يتماشى مع موقف السيولة الحالية والمستقبلية للشركة، وأوضحت أنها وقعت عقود إعادة هيكلة الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك الدائنة.
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