دايس تعتمد دراسة القيمة العادلة للسهم عند 1.11 جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة، دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، والتي أعدتها شركة بيكر تيلي المستشار المالي المستقل، في ظل عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد سمير توما.

وأوضحت الشركة، أن القيمة العادلة لسهم الشركة تبلغ 1.11 جنيه للسهم، مشددة على أن الاستجابة لعرض الشراء من عدمه تتم بناءً على رغبة مالكي الأسهم.

وكانت الشركة تلقت عرض شراء إجباري من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد سمير توما لشراء حتى عدد 838.137 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة.

ويبلغ سعر العرض 0.65 جنيه للسهم، وفترة سريانه عشرين يوماً عمل تبدأ من جلسة تداول 19 أكتوبر الجاري وحتى نهاية جلسة تداول 15 نوفمبر المقبل.

وكان رفع المساهم أحمد طارق خليل علي، حصته في أسهم رأسمال شركة دايس للملابس الجاهزة، من 4.8% إلى 5%.

واشترى المساهم 4 ملايين سهم بقيمة إجمالية 2.56 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.64 جنيه.

وكشفت إدارة البورصة، عن تفاصيل عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة“توما للاستثمارات التجارية والصناعية” بالتحالف مع ماجد سمير توما لشراء حتى عدد 838.13 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة.

وأوضحت البورصة، أن سعر العرض يبلغ 0.65 جنيه للسهم، وأن فترة سريانه عشرين يوماً عمل تبدأ من جلسة تداول 19 أكتوبر الجاري وحتى نهاية جلسة تداول 15 نوفمبر المقبل.

وأضافت أنه سيتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر إعلان عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية“ممثلة لأفراد عائلة ناجي سمير توما” بالتحالف مع ماجد سمير توما، على جزء من أسهم رأس مال شركة“دايس للملابس الجاهزة”.

وأوضحت الرقابة المالية، أن العرض يتضمن شراء حتى 838.137 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم دايس للملابس الجاهزة بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للاسهم حرة التداول بسعر 0.65 جنيه للسهم.

وتضمنت الموافقة على التزام مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء، وفي حال تجاوز الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شرائها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابو للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شرائها.

وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع مشروع إعلان عرض شراء اجباري مقدم من شركة“توما للاستثمارات التجارية والصناعية” بالتحالف مع ماجد سمير توما للاستحواذ على جزء من أسهم رأس مال شركة“دايس للملابس الجاهزة”.

وأضافت الهيئة أن العرض يتضمن شراء حتى 838.14 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للأسهم حرة التداول، بسعر نقدي يبلغ 0.65 جنيه للسهم.

وتم إيداع العرض وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وقالت الرقابة المالية، إنها تدرس العرض المقدم على الشركة.

وكانت كشفت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن تلقيها خطابًا من تحالف شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية مع ماجد سمير توما توماس، يتضمن عرض مبدئي للاستحواذ على 1.607 مليار سهم تمثل 90% من أسهم رأس المال المصدر للشركة.

وأوضحت الشركة، أن العرض يتضمن سعر شراء مبدئي بقيمة 65 قرشًا للسهم الواحد، من خلال عرض شراء اجباري لأسهم الشركة طبقًا للقوانين واللوائح السارية.

وقالت الشركة إنه سيتم عرض الطلب المقدم على مجلس الإدارة لمناقشة تفاصيله.

وارتفعت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، بنسبة 376.25% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 121.1 مليون جنيه.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.44 مليار جنيه، مقابل مبيعات 903.6 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وكان وافق مجلس إدارة دايس للملابس الجاهزة على إيجار مصنع مساحته حوالي 45 ألف متر مربع من شركة مصر حلوان للغزل والنسيج.

وأوضحت الشركة أنها فازت بعقد الإيجار لمدة 9 سنوات بقيمة إيجارية شهرياً 774.5 ألف جنيه بعد الموافقة على العرض المالي والفني المقدم من دايس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزيد المصنع الطاقة الإنتاجية تدريجياً لشركة دايس بنسبة 30% تقريباً من الطاقة الحالية وتخصيص تلك الزيادة للتصدير.

ولفتت إلى أن ذلك يتماشى مع سياسة الدولة في تشجيع القطاع الخاص على التصدير وتوفير العملة الأجنبية والمساهمة في تخفيض معدل البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.

وتحولت شركة دايس للملابس الجاهزة، إلى ربح 16.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 6.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 689.3 مليون جنيه، مقابل 383.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة، عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما صدقت العمومية على الآثار المترتبة على شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهمين الرئيسين (ناجي سمير توما توماس، وماجد سمير توما توماس) والأطراف المرتبطة بهما للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.