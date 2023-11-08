نمو المبيعات يقفز بأرباح زين السعودية الفصلية 235%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قفزت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية“زين السعودية” 235% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، بدعم من“إيرادات فصلية تاريخية” وفق ما جاء في إفصاح للشركة اليوم الأربعاء على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”.
أوضحت الشركة أن إيراداتها الفصلية زادت 10% إلى 2.5 مليار ريال، بدعم من مبيعات خدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وقطاع الأعمال، ومبيعات الجملة، إضافة إلى زيادة إيرادات شركة“تمام للتمويل”.
في مقابل نمو الإيرادات، كشفت الشركة عن زيادة في المصاريف التشغيلية ناتجة بشكل رئيسي عن إعادة هيكلة مصاريف الشركة جراء صفقة بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات، فيما انخفضت مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة تحسن القدرة على التحصيل.
بذلك، تكون أرباح“زين السعودية” لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 قد نمت بنسبة 225% إلى 971 مليون ريال، مع ارتفاع الإيرادات 10% أيضاً إلى 7.3 مليار ريال.
اقتصاد الشرق
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