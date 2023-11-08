نمو المبيعات يقفز بأرباح زين السعودية الفصلية 235%

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية“زين السعودية” 235% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، بدعم من“إيرادات فصلية تاريخية” وفق ما جاء في إفصاح للشركة اليوم الأربعاء على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”.

أوضحت الشركة أن إيراداتها الفصلية زادت 10% إلى 2.5 مليار ريال، بدعم من مبيعات خدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وقطاع الأعمال، ومبيعات الجملة، إضافة إلى زيادة إيرادات شركة“تمام للتمويل”.

في مقابل نمو الإيرادات، كشفت الشركة عن زيادة في المصاريف التشغيلية ناتجة بشكل رئيسي عن إعادة هيكلة مصاريف الشركة جراء صفقة بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات، فيما انخفضت مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة تحسن القدرة على التحصيل.

بذلك، تكون أرباح“زين السعودية” لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 قد نمت بنسبة 225% إلى 971 مليون ريال، مع ارتفاع الإيرادات 10% أيضاً إلى 7.3 مليار ريال.

اقتصاد الشرق