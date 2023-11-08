Wednesday, 08 November 2023 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نمو المبيعات يقفز بأرباح زين السعودية الفصلية 235%

11/8/2023 4:17:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية“زين السعودية” 235% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، بدعم من“إيرادات فصلية تاريخية” وفق ما جاء في إفصاح للشركة اليوم الأربعاء على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”.

أوضحت الشركة أن إيراداتها الفصلية زادت 10% إلى 2.5 مليار ريال، بدعم من مبيعات خدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وقطاع الأعمال، ومبيعات الجملة، إضافة إلى زيادة إيرادات شركة“تمام للتمويل”.

في مقابل نمو الإيرادات، كشفت الشركة عن زيادة في المصاريف التشغيلية ناتجة بشكل رئيسي عن إعادة هيكلة مصاريف الشركة جراء صفقة بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات، فيما انخفضت مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة تحسن القدرة على التحصيل.

بذلك، تكون أرباح“زين السعودية” لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 قد نمت بنسبة 225% إلى 971 مليون ريال، مع ارتفاع الإيرادات 10% أيضاً إلى 7.3 مليار ريال.

اقتصاد الشرق

MENAFN08112023000202011048ID1107392430

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث