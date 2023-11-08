صندوق النقد: اقتصاد أوكرانيا بدأ التعافي منذ أوائل 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر بيان لصندوق النقد الدولي، أنه على الرغم من الحرب والهجمات الروسية المستمرة على مرافق البنية التحتية الحيوية، بدأ اقتصاد أوكرانيا في التعافي منذ أوائل عام 2023.

وأضاف الصندوق، أنه في ظل بعض المخاطر التصاعدية، ربما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 1% إلى 3% بحلول نهاية العام.

وأوضح أنه في أعقاب الحرب الروسية، ومع انخفاض النمو بنسبة 29% في عام 2022، حدث انتعاش اقتصادي تدريجي في عام 2023.

وأضاف أنه وسط الهجمات المستمرة على البنية التحتية في أوكرانيا، بدأ الاقتصاد في التعافي في أوائل عام 2023، حيث سجل نموا موسميا بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي. وتم تعديله في الربع الأول واستمر في التوسع خلال الربع الثاني. فيما يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي نموا إجماليا بنسبة 1 إلى 3% لعام 2023.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعزى الانتعاش إلى زيادة المرونة بين الشركات والأسر خلال الحرب، بدعم من انتعاش الطلب المحلي وتحسن الحالة المعنوية للمستهلكين والشركات.

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