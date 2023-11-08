صندوق النقد: اقتصاد أوكرانيا بدأ التعافي منذ أوائل 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر بيان لصندوق النقد الدولي، أنه على الرغم من الحرب والهجمات الروسية المستمرة على مرافق البنية التحتية الحيوية، بدأ اقتصاد أوكرانيا في التعافي منذ أوائل عام 2023.
وأضاف الصندوق، أنه في ظل بعض المخاطر التصاعدية، ربما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 1% إلى 3% بحلول نهاية العام.
وأوضح أنه في أعقاب الحرب الروسية، ومع انخفاض النمو بنسبة 29% في عام 2022، حدث انتعاش اقتصادي تدريجي في عام 2023.
وأضاف أنه وسط الهجمات المستمرة على البنية التحتية في أوكرانيا، بدأ الاقتصاد في التعافي في أوائل عام 2023، حيث سجل نموا موسميا بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي. وتم تعديله في الربع الأول واستمر في التوسع خلال الربع الثاني. فيما يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي نموا إجماليا بنسبة 1 إلى 3% لعام 2023.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعزى الانتعاش إلى زيادة المرونة بين الشركات والأسر خلال الحرب، بدعم من انتعاش الطلب المحلي وتحسن الحالة المعنوية للمستهلكين والشركات.
أ ش أ
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