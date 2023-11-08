انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع استمرار موسم إعلان نتائج الشركات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل متابعة المستثمرين إعلان الشركات نتائج أعمالها، فضلاً عن ترقب كلمة لمحافظ بنك انجلترا“آندرو بيلي” خلال اجتماع مع مسؤولي بنك أيرلندا في وقت لاحق من اليوم.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.18% إلى 442 نقطة، وزاد من خسائره تراجع أسهم قطاع التأمين والتجزئة بنسبة 0.9% و0.8% على الترتيب.
واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7403 نقاط، وتراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.24% إلى 15116 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي” بنسبة 0.16% إلى 6975 نقطة.
وارتفع سهم“كومرتس بنك” بنسبة 4.52% خلال التعاملات بعد إعلان المصرف تحقيق صافي أرباح بقيمة 684 مليون يورو (730.4 مليون دولار) خلال الربع الثالث، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الربع المناظر من العام السابق.
وتراجع سهم“أديداس” الألمانية بنسبة 0.86% إثر تحقيقها نمواً طفيفاً بنسبة 1% في الإيرادات المعدلة وفقاً لسعر الصرف خلال الربع الماضي، وفق التقرير المالي الذي صدر اليوم.
وحذر“يواكيم ناجل” محافظ المصرف المركزي الألماني في تصريحات صحفية أثناء حدث في لندن أمس، من أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يظل“يقظاً”، لأن التضخم في منطقة اليورو ربما لا يزال أعلى من المتوقع، مدفوعاً بنمو الأجور وتقلص المعروض من العمالة.
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