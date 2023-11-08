انخفاض الأسهم الأوروبية في المستهل مع استمرار موسم إعلان نتائج الشركات

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل متابعة المستثمرين إعلان الشركات نتائج أعمالها، فضلاً عن ترقب كلمة لمحافظ بنك انجلترا“آندرو بيلي” خلال اجتماع مع مسؤولي بنك أيرلندا في وقت لاحق من اليوم.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.18% إلى 442 نقطة، وزاد من خسائره تراجع أسهم قطاع التأمين والتجزئة بنسبة 0.9% و0.8% على الترتيب.

واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7403 نقاط، وتراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.24% إلى 15116 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي” بنسبة 0.16% إلى 6975 نقطة.

وارتفع سهم“كومرتس بنك” بنسبة 4.52% خلال التعاملات بعد إعلان المصرف تحقيق صافي أرباح بقيمة 684 مليون يورو (730.4 مليون دولار) خلال الربع الثالث، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الربع المناظر من العام السابق.

وتراجع سهم“أديداس” الألمانية بنسبة 0.86% إثر تحقيقها نمواً طفيفاً بنسبة 1% في الإيرادات المعدلة وفقاً لسعر الصرف خلال الربع الماضي، وفق التقرير المالي الذي صدر اليوم.

وحذر“يواكيم ناجل” محافظ المصرف المركزي الألماني في تصريحات صحفية أثناء حدث في لندن أمس، من أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يظل“يقظاً”، لأن التضخم في منطقة اليورو ربما لا يزال أعلى من المتوقع، مدفوعاً بنمو الأجور وتقلص المعروض من العمالة.

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