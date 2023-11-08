السويدي تضاعف أرباحها إلى 8.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة السويدي إلكتريك، 1.67 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 8.9 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.33 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 108.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات 62.57 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وكانت نفت شركة“السويدي إليكتريك”، حصولها على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 200 مليون دولار، مناصفة مع شركة أوراسكوم للإنشاءات.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان (200 مليون دولار قرضا من الافريقي للتصدير والاستيراد).

وتضاعفت أرباح شركة السويدي إلكتريك، مرتين خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 6.15 مليار جنيه، مقارنة بربح 2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 69.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات 38.96 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وتضاعفت أرباح شركة السويدي إليكتريك 2.83 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 3.1 مليار جنيه، مقارنة بربح 828.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 33.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات 18.57 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وبلغ أرباح نصيب مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر نحو 2.9 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 760.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

بينما سجلت أرباح الحقوق غير المسيطرة نحو 272.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 67.3 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

صدقت الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدي إليكتريك، على تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.

واعتمدت العمومية تعديل المادة 4 من النظام الأساسي الخاصة بالمركز الرئيسي والقانوني للشركة.

كما وافقت عمومية الشركة على تعديل المادة 55 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع أرباح الشركة الصافية.

وكانت كشفت شركة السويدي إليكتريك، إنه لم يصل إليها أي عروض رسمية بشأن الاستحواذ على حصة أقلية في الشركة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن ما نشر عن دراسة صندوق سيادي خليجي وشركة صينية شراء حصة أقلية في السويدي إليكتريك.

وكانت كشفت شركة السويدى إليكتريك، عن حصول شركتها التابعة“السويدي للكابلات قطر”، على خطاب إحالة مؤقت لصالح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

وأوضحت الشركة، أن العقد يتضمن توسعة نظام نقل الطاقة بدولة قطر من خلال إنشاء كابلات جديدة تحت الأرض ذات الجهد العالي، بالإضافة إلى مستويات جهد مختلفة من 132 كيلو فولت و66 كيلو فولت وتعديلات على الدوائر الحالية.

وقالت السويدي إليكتريك إن قيمة العقد تتجاوز 328 مليون دولار، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال 30 شهرًا.

وشركة“السويدي إليكتريك قطر”، هي مملوكة لشركة سنيار للصناعات القابضة قطر بنسبة 73.4%، والتي تمتلك السويدي إليكتريك حصة تبلغ 50% منها.

وكانت ارتفعت أرباح شركة السويدي إليكتريك بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 2.02 مليار جنيه، مقابل ربح 1.74 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 38.96 مليار جنيه، مقابل إيرادات 26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 1.88 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.58 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.

فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة من الأرباح خلال الفترة نحو 134.8 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 153.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان قرر مجلس إدارة شركة“السويدي إليكتريك”، شراء أسهم خزينة بحد أقصى 30 مليون سهم، ما يعادل نسبة 1.37% من أسهم الشركة، من السوق المفتوح.

وأوضحت الشركة، أنه ستتم عملية تنفيذ شراء أسهم الخزينة اعتبارًا من جلسة اليوم 6 يوليو الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل؛ لتدعيم سعر السهم بالسوق وفرصة استثمارية للشركة.

وكانت حصلت شركة“السويدي إليكتريك” على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية IFC.

ومن المقرر تخصيص القرض لتطوير عدد من مشروعات استثمارات الطاقة الشمسية والصيانة الدورية للأصول وخطط التحسين المعتمدة لمنشآت التصنيع.

وأضافت الشركة، أن جزءًا من القرض يخصص في إعادة تمويل امتيازات سابقة حازت عليها السويدي بما يدعم مجهوداتها للتقليل من انبعاثات الكربون ومساعدتها في اختراق أسواق جديدة.

وأوضحت“السويدي إليكتريك” أن القرض سيتيح لها المرونة المطلوبة للاستثمار في عدد من المشروعات الجديدة.

وذكرت أن جزءا من القرض سيخصص لإعادة تمويل مشروعات أخرى وتشكيل الهيكل المالي بصورة أفضل بما يعود بالفائدة على فترة سداد هذه الاستثمارات.

وستتمكن الشركة من الحصول على التمويل في صورة عدة شرائح بناء على كل مرحلة ووفقا لاستيفاء الموافقات المطلوبة من مؤسسة التمويل الدولية وفي كل مرحلة ليتم تسديدها على فترة سبع سنوات.

وأكد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للسويدي إليكتريك، استراتيجية الشركة المرتكزة على تحقيق مزيد من التكامل بين أنشطتها وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يصب بشكل فعال في تطوير مشروعات البنية التحتية المستدامة من أجل تحقيق النفع العام ويؤكد التزام الشركة بخطة للنمو والسعي للتحول نحو اقتصاد تنخفض فيه معدلات الكربون من خلال مشروعات الطاقة المستدامة والمنتجات التي تدعم كفاءة استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن القرض من شأنه دعم الشركة في خططها للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة والذي يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وتزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ نوفمبر المقبل، لتشجيع وتفعيل خطط التنمية المستدامة على المستوى المحلي.