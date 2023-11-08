مشتريات العرب تدفع البورصة للارتفاع 0.5% في المستهل

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي مشتريات عربية بلغت 1.7 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 23507 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 4650 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 6904 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.59% ليصل لمستوى 28707 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 333 مليون جنيه، من خلال تداول 94.7 مليون سهم، بتنفيذ 10.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 171 شركة مقيدة، ارتفع منها 64 سهمًا، وتراجع 10 سهم، في حين لم تتغير أسعار 97 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.59 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 672.9 ألف جنيه و1.7 مليون جنيه، فيما حقق الأجانب صافي بيع بقيمة 2.4 مليون جنيه على التوالى.