مشتريات العرب تدفع البورصة للارتفاع 0.5% في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي مشتريات عربية بلغت 1.7 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 23507 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 4650 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 6904 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.59% ليصل لمستوى 28707 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 333 مليون جنيه، من خلال تداول 94.7 مليون سهم، بتنفيذ 10.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 171 شركة مقيدة، ارتفع منها 64 سهمًا، وتراجع 10 سهم، في حين لم تتغير أسعار 97 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.59 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 672.9 ألف جنيه و1.7 مليون جنيه، فيما حقق الأجانب صافي بيع بقيمة 2.4 مليون جنيه على التوالى.
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