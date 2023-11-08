العربية للشحن تنفي تقدم إحدى الجهات للاستحواذ على الشركة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نفت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، تقدم إحدى الجهات لشراء كامل أسهم الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن تقدم إحدى الجهات لشراء كامل أسهم الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 100% و التى تمثل 200 مليون سهم.
وكانت تراجعت خسائر شركة العربية للشحن والتفريغ، بنسبة 31.3% خلال العام المالي الماضي، لتصل 15 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 21.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 17.42 مليون جنيه بنهاية، مقابل 13.48 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وكانت رفضت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية للشحن والتفريغ، الرؤية المستقبلية المقدمة من إدارة الشركة، بشأن الموافقة على استمرار النشاط.
وطالبت العمومية بوضع رؤية مستقبلية واقعية متكاملة من قبل مجلس إدارة الشركة خلال شهر من تاريخه.
وتراجعت خسائر شركة العربية للشحن والتفريغ، بنسبة 24% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 10.9 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 14.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 13.64 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها من العام الأسبق.
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