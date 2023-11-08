العربية للشحن تنفي تقدم إحدى الجهات للاستحواذ على الشركة

MENAFN - Al-Borsa News) نفت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، تقدم إحدى الجهات لشراء كامل أسهم الشركة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن تقدم إحدى الجهات لشراء كامل أسهم الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 100% و التى تمثل 200 مليون سهم.

وكانت تراجعت خسائر شركة العربية للشحن والتفريغ، بنسبة 31.3% خلال العام المالي الماضي، لتصل 15 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 21.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 17.42 مليون جنيه بنهاية، مقابل 13.48 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وكانت رفضت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية للشحن والتفريغ، الرؤية المستقبلية المقدمة من إدارة الشركة، بشأن الموافقة على استمرار النشاط.

وطالبت العمومية بوضع رؤية مستقبلية واقعية متكاملة من قبل مجلس إدارة الشركة خلال شهر من تاريخه.

وتراجعت خسائر شركة العربية للشحن والتفريغ، بنسبة 24% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 10.9 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 14.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 13.64 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها من العام الأسبق.