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جوجل وشركات أخرى تدعو بروكسل لاتخاذ إجراء بشأن آي مسدج

11/8/2023 4:17:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) دعت“جوجل” وبعض من أكبر شركات تشغيل الاتصالات في أوروبا منها“فودافون” و”دويتشه تيليكوم” بروكسل إلى توصيف“آي مسدج” كخدمة أساسية وهو ما يلزم“آبل” بجعل تطبيق الدردشة متوافقًا بشكل تام مع المنافسين.

ومن المعلوم أنه لا يتمكن من التواصل عبر“آي مسدج” مع ظهور الفقاعات الزرقاء للرسائل سوى أصحاب جوالات آيفون فقط، وهو عامل رئيسي في الحفاظ على الولاء للعلامة التجارية للجوال خاصة بين المستخدمين الأصغر سنًا.

وعندما ينضم العملاء الذين يستخدمون الجوالات الذكية التي تعمل بنظام“أندرويد” إلى مجموعة دردشة عبر“آي مسدج” يتغير لون كافة الرسائل، ما يشير إلى أنها تأتي كرسائل قصيرة عادية.

كما أن مستخدمي الجوالات العاملة بنظام“أندرويد” يفقدون بعض الخصائص أثناء التواصل مثل جودة مقاطع الفيديو والصور.

وتحقق المفوضية الأوروبية فيما إذ كان ينبغي إدراج“آي مسدج” في قائمة الخدمات التي يجب أن تتوافق مع قانون الأسواق الرقمية الجديدة وبالتالي تكون قادرة على التواصل بسلاسة مع تطبيقات الدردشة المنافسة مثل“واتس آب”.

وحسبما نقلت“فاينانشال تايمز” عن وثائق صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن“آبل” جادلت كجزء من التحقيق بأن“آي مسدج” لا ينبغي أن يخضع للقواعد الجديدة لأن المستخدمين لا يدفعون أموالاً مباشرة مقابل استخدامه، وأنه يمكن استخدام الآيفون بدون“آي مسدج”.

وتشير تقديرات الخبراء إلى أن“آي مسدج” لديه ما يصل إلى مليار مستخدم على مستوى العالم.

أرقام

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