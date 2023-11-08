جوجل وشركات أخرى تدعو بروكسل لاتخاذ إجراء بشأن آي مسدج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعت“جوجل” وبعض من أكبر شركات تشغيل الاتصالات في أوروبا منها“فودافون” و”دويتشه تيليكوم” بروكسل إلى توصيف“آي مسدج” كخدمة أساسية وهو ما يلزم“آبل” بجعل تطبيق الدردشة متوافقًا بشكل تام مع المنافسين.
ومن المعلوم أنه لا يتمكن من التواصل عبر“آي مسدج” مع ظهور الفقاعات الزرقاء للرسائل سوى أصحاب جوالات آيفون فقط، وهو عامل رئيسي في الحفاظ على الولاء للعلامة التجارية للجوال خاصة بين المستخدمين الأصغر سنًا.
وعندما ينضم العملاء الذين يستخدمون الجوالات الذكية التي تعمل بنظام“أندرويد” إلى مجموعة دردشة عبر“آي مسدج” يتغير لون كافة الرسائل، ما يشير إلى أنها تأتي كرسائل قصيرة عادية.
كما أن مستخدمي الجوالات العاملة بنظام“أندرويد” يفقدون بعض الخصائص أثناء التواصل مثل جودة مقاطع الفيديو والصور.
وتحقق المفوضية الأوروبية فيما إذ كان ينبغي إدراج“آي مسدج” في قائمة الخدمات التي يجب أن تتوافق مع قانون الأسواق الرقمية الجديدة وبالتالي تكون قادرة على التواصل بسلاسة مع تطبيقات الدردشة المنافسة مثل“واتس آب”.
وحسبما نقلت“فاينانشال تايمز” عن وثائق صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن“آبل” جادلت كجزء من التحقيق بأن“آي مسدج” لا ينبغي أن يخضع للقواعد الجديدة لأن المستخدمين لا يدفعون أموالاً مباشرة مقابل استخدامه، وأنه يمكن استخدام الآيفون بدون“آي مسدج”.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن“آي مسدج” لديه ما يصل إلى مليار مستخدم على مستوى العالم.
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